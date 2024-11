Le “Vendée Globe” fête aujourd’hui ses 35 ans

Le 26 novembre 1989, un événement historique s’est déroulé aux Sables-d’Olonne : la toute première édition du Vendée Globe. Cette course mythique, devenue depuis une référence dans le monde de la voile, fête aujourd’hui ses 35 ans. Retour sur la genèse du projet, les règles uniques de cette compétition hors normes, son évolution, ses grands gagnants et les records établis au fil des éditions.

La genèse du Vendée Globe : un défi audacieux

L’idée du Vendée Globe naît dans l’esprit de Philippe Jeantot, navigateur français et double vainqueur de la BOC Challenge (course autour du monde avec escales). Inspiré par la célèbre Golden Globe Race de 1968, il imagine une course encore plus extrême : un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Avec le soutien du département de la Vendée et du port des Sables-d’Olonne, Jeantot lance officiellement la course en 1989. Le concept séduit immédiatement, mêlant exploit sportif et défi technologique. La devise « L’Everest des mers » reflète bien la difficulté et la grandeur de ce défi.

Les règles du Vendée Globe : simplicité et rigueur

Le règlement est simple mais exigeant : chaque participant doit effectuer un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Les skippers suivent un parcours imposé, passant par les trois grands caps : le cap de Bonne-Espérance, le cap Leeuwin et le cap Horn. Les bateaux utilisés doivent respecter des critères stricts, notamment appartenir à la classe IMOCA (60 pieds, soit environ 18,28 mètres). Toute aide extérieure est interdite : en cas de panne ou de casse, le skipper doit réparer seul ou abandonner. Cette règle renforce l’esprit d’aventure et met en lumière les qualités de marins et de bricoleurs des participants.

La première édition de 1989 : un succès inaugural

Le 26 novembre 1989, 13 skippers prennent le départ de cette aventure inédite. Parmi eux, des grands noms comme Titouan Lamazou, Loïck Peyron ou encore Philippe Poupon. Après 109 jours, 8 heures et 48 minutes, Titouan Lamazou franchit en premier la ligne d’arrivée, inscrivant son nom dans l’histoire. Ce premier succès marque le début d’une saga légendaire.

Sur les 13 concurrents de la première édition, seuls 7 parviennent à boucler le parcours, témoignant de la rudesse de la course.

L’évolution de la course : innovations et exploits

Au fil des éditions, le Vendée Globe a évolué, à la fois sur le plan technologique et humain. Les bateaux sont devenus plus rapides et légers, grâce à des matériaux composites et des innovations comme les foils, qui permettent de « voler » au-dessus des vagues.

Le nombre de participants a également augmenté : 40 skippers pour l’édition 2024/2025, 33 skippers étaient au départ en 2020, contre 13 en 1989. La diversité s’est affirmée, avec des femmes comme Isabelle Autissier (première participante en 1996) ou Clarisse Crémer, ainsi que des skippers de nationalités variées.

Les grands gagnants et leurs records

Records de durée

• Le record actuel appartient à Armel Le Cléac’h, vainqueur en 2017 en seulement 74 jours, 3 heures et 35 minutes.

• Le premier Vendée Globe, remporté en 1989 par Titouan Lamazou, avait pris 109 jours, soit une réduction de plus de 30 jours en trois décennies.

Distance parcourue

La distance théorique du Vendée Globe est de 24 296 milles nautiques (environ 45 000 km), mais les skippers parcourent souvent plus en raison des vents et des conditions météorologiques.

Exploit en solitaire

Michel Desjoyeaux est le seul skipper à avoir remporté la course deux fois (2001 et 2009), illustrant son génie marin.

Records et moments marquants

• La plus jeune gagnante : Clarisse Crémer, bien que non victorieuse, a marqué l’édition 2020 par son exploit à seulement 31 ans.

• Le plus ancien participant : Jean-Luc Van Den Heede, à 73 ans, reste une légende du large.

• La plus rapide femme : Ellen MacArthur (2001), avec une deuxième place en 94 jours, reste une figure emblématique.

Un avenir prometteur

En 35 ans, le Vendée Globe est devenu une course iconique, mêlant exploits sportifs et prouesses technologiques. Il a inspiré des générations de navigateurs et continue d’attirer un public mondial. Avec l’édition 2024-2025 en cours (le départ a été donné le 10 novembre 2024 avec 40 skippers en lice), cette aventure humaine et maritime promet de nouveaux défis et records.

Le Vendée Globe reste le symbole ultime du dépassement de soi, une aventure hors du commun qui, 35 ans après son lancement, continue de fasciner et d’émouvoir.

Crédit photo : Ludovic Péron© / Monocoque Imoca Foncia de Michel Desjoyaux à Brest en 2008.