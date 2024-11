Les origines et le sens de l’expression “Au temps pour moi”

L’expression “Au temps pour moi” est bien connue en langue française, mais elle suscite régulièrement des débats quant à son orthographe. Beaucoup la confondent avec “Autant pour moi”, pensant que les deux graphies sont interchangeables. Pourtant, cette confusion est une erreur. Revenons sur les origines de cette expression et sur son sens véritable.

Origines de l’expression “Au temps pour moi”

L’expression “Au temps pour moi” trouve son origine dans le domaine militaire, plus précisément dans le vocabulaire des commandements. Elle est liée à l’idée de reprendre un mouvement ou une action après une erreur d’exécution.

Le contexte militaire

Dans les manœuvres militaires ou les exercices de troupe, un officier pouvait ordonner de reprendre une position initiale après une erreur collective ou individuelle. Le terme “au temps” marquait alors le retour au rythme ou à la phase précédente de l’exercice. Par exemple, si un soldat s’était trompé dans une séquence de mouvements, le commandement “Au temps pour…” signalait qu’il fallait reprendre le bon tempo.

Ainsi, “Au temps pour moi” signifie littéralement : “C’est à moi de reprendre correctement” ou “J’admets mon erreur, je recommence.”

Le sens figuré dans la langue courante

Avec le temps, l’expression a dépassé le cadre militaire pour s’inscrire dans le langage courant. Elle est utilisée pour reconnaître une erreur personnelle ou une maladresse, souvent avec une pointe d’humilité ou d’autodérision. Par exemple :

A : “Tu as dit que le train partait à 18 h, mais il est à 17 h.”

B : “Ah, au temps pour moi, je me suis trompé.”

Ce “mea culpa” informel est devenu une marque de politesse et de bonne foi dans les échanges quotidiens.

Pourquoi “Au temps” et pas “Autant” ?

La confusion vient de la ressemblance phonétique entre “Au temps” et “Autant”, mais leurs significations divergent totalement.

“Au temps” : Relatif au rythme ou au temps d’une action, comme vu précédemment dans le contexte militaire.

“Autant” : Employé pour exprimer une quantité égale ou une similitude (exemple : “Autant de bruit pour si peu de choses !”).

L’orthographe “Autant pour moi” impliquerait une idée de quantité égale ou d’équivalence, ce qui n’a aucun lien avec la notion de reconnaître une erreur.

Les débats sur l’orthographe

Malgré l’usage correct de “Au temps pour moi”, “Autant pour moi” reste une variante très répandue, parfois même utilisée par des écrivains. Les dictionnaires, comme le Larousse ou le Robert, reconnaissent cette deuxième forme comme une faute fréquente.

Pour autant (sans jeu de mots), l’Académie française insiste sur le fait que la version correcte est “Au temps pour moi” et invite à s’en tenir à l’origine historique de l’expression.

Une marque d’humilité

L’expression “Au temps pour moi” est un bel exemple de l’évolution du langage militaire vers une utilisation plus générale. Elle illustre la capacité de la langue à transmettre des nuances d’humilité et de reconnaissance d’erreur. La prochaine fois que vous l’utiliserez, vous pourrez fièrement expliquer son origine et montrer que vous êtes en phase avec l’histoire… tout en évitant l’erreur commune !

