“My Barbie Story” : un ouvrage qui célèbre les 65 ans de Barbie

À l’occasion du 65ème anniversaire de Barbie, Mattel annonce la sortie du livre « My Barbie Story ». Cet ouvrage unique en édition limitée rassemble les témoignages de personnalités inspirantes partageant ce que Barbie a représenté pour elles au fil des années.

Composé de 108 récits personnels et photos de célébrités, de fans, d’ambassadeurs, de rôles modèles et de collectionneurs, ce livre unique est disponible dès aujourd’hui à la vente. Tous les bénéfices issus de sa vente seront intégralement reversés à UN Women UK, l’entité des Nations Unies dédiée à l’égalité des sexes et à autonomisation des femmes et des filles, dans le cadre de l’initiative « Le Plafond des Rêves » de Barbie. Cette initiative vise à promouvoir l’égalité des chances pour les petites filles.

Barbie, un héritage d’inspiration célébré à travers le livre “My Barbie Story”

Depuis sa création en 1959, Barbie est devenue un symbole d’émancipation et de possibilités illimitées. Des aventures de l’enfance à la découverte de soi, elle a inspiré et influencé la vie de millions de personnes à travers le monde. Pour rendre hommage à cet héritage, le livre “My Barbie Story” invite des amis de la marque du monde entier à partager leurs histoires personnelles avec Barbie. “My Barbie Story” regroupe des anecdotes émouvantes de célébrités telles que Dame Helen Mirren, Claudia Schiffer, Estelle Mossely, Hélène Darroze, Adwoa Aboah, Sharon Rooney, Samantha Cristoforetti, Richard Quinn, et bien d’autres. Ces témoignages dévoilent comment Barbie a influencé leurs parcours professionnels et personnels, soulignant l’impact durable de la poupée à travers les générations et les secteurs allant des arts au sport, en passant par les sciences et la technologie.

Des personnalités people liées au projet

En France, plusieurs personnalités et amis de Barbie ont eu l’occasion de participer au projet tels que : Hélène Daroze, Cheffe étoilée et rôle modèle Barbie Française en 2019, Estelle Mossely Championne de Boxe et rôle Modèle Barbie Française 2024, Eléonore Laloux, ambassadrice Barbie en 2023 en faveur de la diversité, Anne Fleur Broudehoux, Fondatrice de la marque Roseanna, Cathy Moreau, Collectionneuse et créatrice de la convention Barbie en France, Éric Chatillon, Collectionneur, et enfin Maureen Piesset, créatrice de contenu.

Ce livre unique est une véritable célébration de l’inspiration et de l’impact de Barbie à travers les époques et les domaines :

Anne-Fleur Broudehoux, Fondatrice Roseanna – « Je suis honorée et fière de célébrer les 65 ans de Barbie, le jouet inspirant de mon enfance à la trajectoire impressionnante ! Quel chemin parcouru et le meilleur reste à venir. »

Continuer à façonner l’avenir

Le 65ème anniversaire de Barbie ne se résume pas à une rétrospective sur l’impact de la poupée dans la culture populaire, il marque la volonté de Barbie à continuer de façonner l’avenir. Dans le cadre de l’initiative “Le Plafond des Rêves” de Barbie, visant à combler les écarts qui empêchent les filles d’atteindre leur plein potentiel, les bénéfices de la vente de ce livre seront reversés à une organisation engagée en faveur de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. La Fondation Mattel contribuera également à ce don.

Le livre est maintenant disponible à l’achat sur Amazon. Barbie encourage ses fans à partager leurs propres histoires avec Barbie sur les réseaux sociaux en utilisant l’hashtag #mybarbiestory.

Crédit photo : Barbie©