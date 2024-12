Le coût de la vie : était ce vraiment mieux avant ?

Chaque génération a tendance à idéaliser le passé, affirmant souvent que “c’était mieux avant“. Parmi les préoccupations courantes, le coût de la vie occupe une place prépondérante. Beaucoup pensent que la vie est plus chère aujourd’hui, notamment depuis l’introduction de l’euro. Mais est-ce réellement le cas ? En examinant de plus près l’inflation, l’augmentation des salaires et l’accessibilité accrue de certains produits, nous pouvons nuancer cette perception.

Comprendre l’inflation

L’inflation est un phénomène économique qui se caractérise par une augmentation générale et durable des prix des biens et des services. Elle est souvent perçue négativement car elle érode le pouvoir d’achat si les revenus n’augmentent pas en parallèle. Cependant, l’inflation est également un signe de croissance économique. Il est important de distinguer l’inflation nominale (augmentation des prix) de l’inflation réelle, qui prend en compte l’augmentation des salaires et le pouvoir d’achat effectif.

L’augmentation des salaires

Au fil des années, les salaires ont globalement augmenté pour compenser l’inflation. Par exemple, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en France est régulièrement revalorisé. Si l’on ajuste les salaires en fonction de l’inflation, on constate que le pouvoir d’achat des ménages s’est maintenu, voire amélioré dans certains cas. Les revenus plus élevés permettent aux consommateurs d’accéder à une gamme plus large de biens et de services qu’auparavant.

Selon les chiffres communiqués par l’INSEE, le taux horaire brut du SMIC était de 2,03 euros (après conversion) en 1980. Depuis le 1er novembre 2024 et après augmentation du SMIC de +2%, ce taux horaire est passé à 11,88 euros. Un montant qui a été multiplié par 5,5 en 44 ans.

Sur la même période, le prix de la baguette de pain est passé de 0,25 euro à 1,20 euros (moins cher en grande surface à 0,95 euro en moyenne), il a été multiplié par 1,25 ce qui, en comparaison de la hausse du SMIC, est en dessous. Idem pour le pack de lait, passé de 0,38 euro à 1 euro en 2024 soit un tarif multiplié par 2,7.

L’accessibilité des produits technologiques

Les avancées technologiques et la mondialisation ont rendu de nombreux produits plus abordables. Des biens autrefois considérés comme luxueux, tels que les téléviseurs, les appareils électroménagers, la Hi-Fi et les technologies numériques, sont désormais accessibles à la majorité de la population. Par exemple, le coût d’un téléviseur à écran plat a considérablement diminué, tandis que ses fonctionnalités et sa qualité ont augmenté. Cette démocratisation des produits technologiques améliore le confort et la qualité de vie.

Des jouets à moindre prix pour les enfants

Les enfants bénéficient également de cette tendance. Grâce à la production de masse et à la concurrence accrue, les jouets et les jeux sont disponibles à des prix plus abordables. Les familles peuvent ainsi offrir à leurs enfants une variété de divertissements qui étaient autrefois hors de portée pour beaucoup. Cela contribue au développement et au bien-être des plus jeunes. Rappelez-vous cette fameuse phrase des “anciens” qu’on entendait souvent dire et encore aujourd’hui : “De mon temps, j’avais une orange à Noël”. Cette époque est révolue fort heureusement et nombre d’enfants trouvent aujourd’hui différents paquets cadeaux au pied du sapin.

Une perception biaisée du coût de la vie

La perception que la vie est plus chère aujourd’hui est souvent influencée par des facteurs psychologiques. L’introduction de l’euro, par exemple, a créé une confusion initiale dans la perception des prix. De plus, les médias mettent fréquemment l’accent sur l’augmentation du coût de certains biens ou services sans nécessairement mentionner ceux dont les prix ont baissé ou dont la qualité s’est améliorée. Autre point, plus réaliste celui-ci : la hausse du prix de l’énergie qui a véritablement augmenté, depuis la guerre en Ukraine. Autre secteur qui a augmenté plus vite que l’évolution des salaires, en fonction des villes : l’immobilier. Un domaine où il devient de plus en plus difficile acquérir d’acheter son premier bien, notamment.

Penser que la vie était moins chère auparavant est une simplification qui ne tient pas compte de multiples facteurs économiques et sociaux. L’inflation, l’augmentation des salaires et l’amélioration de l’accessibilité des biens et services doivent être considérés pour avoir une vision complète. En réalité, le niveau de vie s’est globalement amélioré, offrant à un plus grand nombre de personnes l’accès à des produits et services qui étaient autrefois inaccessibles. Il est donc important de relativiser et de reconnaître que la situation actuelle présente également de nombreux avantages. Pour illustrer cette analyse, nous vous conseillons de visionner cette vidéo intéressante tournée par le cabinet de gestion de patrimoine Hagnéré Patrimoine. Un petit film très instructif.

Crédit photo : Pixabay