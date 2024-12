L’ex-Président américain Jimmy Carter est mort à l’âge de 100 ans

Jimmy Carter, ancien président des États-Unis (le 39ème), est décédé le 29 décembre 2024 à l’âge de 100 ans. Retour sur une vie marquée par un engagement politique, humanitaire et environnemental exceptionnel.

Une jeunesse marquée par la ruralité

James Earl Carter Jr. est né le 1er octobre 1924 à Plains, en Géorgie, dans une famille modeste. Son père, fermier, et sa mère, infirmière, lui inculquent des valeurs de travail et d’humilité. Il grandit dans le Sud profond des États-Unis, où il est témoin des injustices de la ségrégation raciale, une expérience qui marquera ses convictions futures.

Diplômé de l’Académie navale d’Annapolis en 1946, il sert comme officier dans la Marine américaine avant de retourner en Géorgie pour reprendre la ferme familiale après la mort de son père.

Une ascension politique

Jimmy Carter s’implique dans la vie politique de son État natal dans les années 1960. Démocrate, il se présente comme un réformateur et un homme proche du peuple. En 1970, il devient gouverneur de Géorgie, où il plaide pour la fin de la ségrégation et la promotion des droits civiques. Son message de tolérance et de justice attire l’attention nationale.

En 1976, dans un contexte de crise de confiance à la suite du scandale du Watergate, Jimmy Carter se présente à l’élection présidentielle comme un outsider. Avec son slogan « Un leader qui ne mentira jamais au peuple américain », il remporte une victoire surprise face à Gerald Ford.

Une présidence à l’ombre des défis

Jimmy Carter occupe la Maison-Blanche de 1977 à 1981. Son mandat est marqué par des avancées significatives, notamment les accords de Camp David entre Israël et l’Égypte, qui restent un modèle de diplomatie. Il mène également des politiques énergétiques avant-gardistes, prévoyant déjà les enjeux climatiques.

Cependant, sa présidence est également marquée par des crises majeures, comme la prise d’otages américains en Iran et une économie stagnante. Ces épisodes affectent sa popularité, et il perd l’élection de 1980 face à Ronald Reagan.

L’après-présidence : un modèle d’engagement

Après son départ de la présidence, Jimmy Carter redéfinit le rôle d’un ancien président. Avec sa femme Rosalynn, il fonde le Carter Center, une organisation dédiée à la promotion de la paix, de la santé publique et des droits de l’homme à travers le monde. Sous son impulsion, le centre combat des maladies tropicales négligées et supervise des élections dans des dizaines de pays.

En 2002, il reçoit le prix Nobel de la paix pour son engagement humanitaire et diplomatique. Jusqu’à un âge avancé, il continue de travailler avec Habitat for Humanity, construisant des logements pour les plus démunis.

Un héritage durable

Jimmy Carter laisse derrière lui une vie entière consacrée au service des autres. Ses priorités, centrées sur la paix, la justice et la protection de l’environnement, en font une figure respectée bien au-delà des États-Unis. Avec son décès, le monde perd un homme de principes qui a incarné une vision d’espoir et d’humanité.

Jimmy Carter restera dans les mémoires comme un leader moral, un diplomate visionnaire et un citoyen dévoué, dont l’impact continuera d’inspirer des générations à venir.

Crédit photo : City Of Boston Archives©