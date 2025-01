7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était victime d’un attentat

Manifestation à Strasbourg le 11/01/2015. Crédit photo : Claude TRUONG-NGOC©

Le 7 janvier 2015 restera gravé dans la mémoire collective comme un jour sombre pour la France et pour la liberté d’expression. Ce jour-là, une attaque meurtrière perpétrée par deux terroristes, Chérif et Saïd Kouachi, a visé la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, faisant 12 morts. Le 8 janvier 2015, Amedy Coulibaly, un proche des frères Kouachi, tuait par balle une policière municipale de la commune de Montrouge et blessait grièvement un employé municipal. Le 9 janvier 2015, il prenait en otage les clients d’une supérette casher Porte de Vincennes, à Paris. Il y abattra 4 otages. Cette tragédie a secoué le monde entier, rappelant brutalement les dangers auxquels sont confrontés ceux qui défendent la liberté de penser et de s’exprimer.

Pourquoi Charlie Hebdo a été attaqué

Charlie Hebdo était connu pour son humour acéré et son engagement sans compromis envers la satire. Fondé en 1970, le journal avait une longue tradition de caricatures provocatrices visant les figures politiques, les institutions religieuses et les sujets de société. Cependant, sa réputation internationale s’était accrue après la publication, en 2006, des caricatures de Mahomet, initialement parues dans un journal danois. Ces illustrations avaient suscité une vague d’indignation dans certains pays musulmans, où elles avaient été perçues comme blasphématoires.

Malgré les menaces répétées, Charlie Hebdo avait maintenu sa ligne éditoriale en publiant des dessins controversés, refusant de céder à l’intimidation. Cette détermination en a fait une cible pour les extrémistes, qui voyaient dans ces caricatures une offense inacceptable à leurs croyances religieuses.

Les victimes

Le bilan de l’attaque du 7 janvier 2015 a été lourd : 12 personnes ont perdu la vie, et plusieurs autres ont été blessées. Parmi les victimes figuraient des figures emblématiques de Charlie Hebdo, notamment :

• Charb (Stéphane Charbonnier), directeur de la publication et caricaturiste,

• Cabu (Jean Cabut), caricaturiste renommé,

• Wolinski (Georges Wolinski), un pionnier de la bande dessinée satirique,

• Tignous (Bernard Verlhac), caricaturiste engagé,

• Honoré (Philippe Honoré), caricaturiste,

• Elsa Cayat, psychanalyste et chroniqueuse,

• Mustapha Ourrad, correcteur,

• Frédéric Boisseau, agent d’entretien présent au siège de la rédaction,

• Michel Renaud, invité exceptionnel ce jour-là,

• Franck Brinsolaro, policier et garde du corps de Charb,

• Ahmed Merabet, policier en service, abattu froidement dans la rue,

• Bernard Marris, économiste chroniqueur dans Charlie Hebdo.

Les conséquences

L’attaque contre Charlie Hebdo a provoqué une onde de choc mondiale. Immédiatement après, une vague de solidarité s’est manifestée à travers le mouvement “Je suis Charlie”, qui est devenu un cri de ralliement pour la défense de la liberté d’expression. Des millions de personnes ont participé à des marches dans le monde entier, dont une gigantesque manifestation à Paris le 11 janvier 2015, rassemblant 44 chefs d’État et 1,5 million de citoyens. Du jamais vu.

Le journal, malgré le drame, a continué de publier. Une semaine après l’attaque, l’édition intitulée “Tout est pardonné“, avec une caricature de Mahomet en une, a été tirée à 8 millions d’exemplaires, contre les 60 000 habituels. Les abonnements à Charlie Hebdo ont explosé, la population souhaitant marquer son soutien à l’hebdomadaire satirique en le recevant dans leur boîte aux lettres.

Sur le plan politique et sociétal, les attentats de janvier 2015 ont entraîné une intensification des mesures de sécurité en France, avec le renforcement de l’opération Sentinelle et une surveillance accrue des groupes radicaux. Cependant, ils ont également ravivé le débat sur les limites de la liberté d’expression, la laïcité et la cohabitation entre différentes cultures dans une société démocratique.

Une blessure toujours ouverte

Dix ans après, le souvenir des attentats de Charlie Hebdo reste vivace. Le journal continue son combat pour la liberté d’expression, mais dans un contexte marqué par une vigilance accrue et des précautions sécuritaires renforcées. Cette tragédie a rappelé à quel point la défense des valeurs fondamentales de la démocratie exige courage et détermination.

Aujourd’hui, le dixième anniversaire de cette tragédie doit servir à honorer la mémoire des victimes. Il doit également rappeler l’importance de rester unis face à l’obscurantisme et à la haine. Charlie vivra toujours comme un symbole de résistance et de liberté.

