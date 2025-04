La lecture menacée en France

Ce mardi 8 avril 2025, le Centre national du livre (CNL) a publié les résultats de son 6ᵉ baromètre « Les Français et la lecture », une enquête réalisée tous les deux ans par l’institut Ipsos. Et le constat est sans appel : les Français lisent de moins en moins. Alors que les écrans gagnent chaque jour un peu plus de terrain dans notre quotidien, la lecture, elle, semble reculer sur tous les fronts.

📉 Lecture : des indicateurs en chute libre

D’année en année, le nombre de lecteurs réguliers diminue. En 2025, seuls 63 % des Français déclarent avoir lu au moins cinq livres au cours des 12 derniers mois, un recul de 6 points par rapport à 2023. Plus inquiétant encore : la lecture quotidienne atteint son niveau le plus bas depuis 10 ans. Le papier, autrefois roi, est aussi en perte de vitesse. En moyenne, les Français lisent 4 livres papier de moins qu’il y a deux ans. Seule la lecture numérique progresse légèrement, notamment chez les 15-34 ans, tout comme l’écoute de livres audio, en hausse, surtout chez les grands lecteurs.

Mais ce frémissement digital ne compense pas l’érosion globale. Car lire sur un écran ne signifie pas nécessairement lire plus. Pire : l’attention des lecteurs est de plus en plus fragmentée. Près d’un tiers d’entre eux (27 %) pratiquent une lecture multitâche, souvent parasitée par les réseaux sociaux. Chez les 15-24 ans, ils sont 53 % à envoyer des messages ou scroller pendant qu’ils lisent.

🛍️ Librairies en retrait, influence numérique en hausse

Le baromètre révèle aussi une baisse de fréquentation des librairies généralistes (-7 pts vs 2023). Les raisons avancées ? L’impossibilité d’y acheter d’autres produits, et probablement la commodité (et la tentation) des achats en ligne.

Paradoxalement, Internet devient l’un des premiers prescripteurs de lecture : 55 % des acheteurs affirment qu’une présence d’un livre sur le web peut susciter leur intérêt. Chez les 15-24 ans, ce chiffre bondit à 91 %. Les réseaux sociaux, les adaptations en série ou en film sont aujourd’hui des déclencheurs puissants, bien plus que les conseils de libraires ou les émissions littéraires traditionnelles.

🖥️ Les écrans, principaux rivaux du livre

La grande gagnante de cette bascule culturelle, c’est l’omniprésence des écrans. Les Français passent désormais près d’une journée entière par semaine devant un écran en dehors de leur temps de travail ou d’étude (23h27), un chiffre en hausse de 49 minutes par rapport à 2023. Chez les moins de 25 ans, ce chiffre dépasse les 35 heures par semaine, soit cinq heures par jour. À titre de comparaison, le temps hebdomadaire consacré à la lecture n’est plus que de 3h40, en baisse d’1h07.

Régine Hatchondo, présidente du CNL, résume cette situation de façon saisissante : « Pour la première fois dans son histoire, l’espèce humaine est confrontée au fait d’avoir une sorte de “doudou” greffé au bout du bras ». Une formule empruntée à l’écrivain Alain Damasio, qui illustre bien ce nouveau lien quasi organique que nous entretenons avec nos smartphones.

🛑 Lecture : une prise de conscience urgente

Face à cette fragmentation de l’attention et à l’“enfermement algorithmique”, le CNL alerte : la lecture est menacée. Et avec elle, notre capacité à réfléchir, à nous concentrer, à nous évader, à construire une pensée critique. Pour inverser cette tendance, seule une volonté politique forte et des actions concrètes peuvent remettre le livre au cœur de notre quotidien. Le ministère de la Culture, en maintenant son soutien à la grande cause nationale de la lecture, permet au CNL de mener campagnes, événements et programmes pour promouvoir le livre. Mais cela ne suffira pas sans une mobilisation collective.

Car lire, ce n’est pas seulement feuilleter des pages. C’est accorder du temps au silence, à la lenteur, à l’imaginaire. C’est construire un rempart contre la superficialité et la distraction permanente.

Pour Régine Hatchondo, présidente du CNL : “Les écrans sont là, au quotidien dans nos vies, notamment celui du smartphone avec ses applications, et un bon usage du numérique peut apporter beaucoup. Mais pour la première fois dans son histoire, l’espèce humaine est confrontée au fait d’avoir une sorte de « doudou » greffé au bout de son bras, dernière fenêtre caressée avant de s’endormir pour reprendre les mots d’Alain Damasio, et la première ouverte au réveil. Face à cette omniprésence des écrans dans nos vies, à l’enfermement algorithmique et à la fragmentation de l’attention créés par les réseaux sociaux, la lecture est menacée. Les données révélées par notre baromètre sont inquiétantes. Une prise de conscience individuelle et collective est aujourd’hui nécessaire pour l’avenir de nos sociétés et celui de la filière du livre. C’est là tout le sens de l’action du CNL, déployée sous l’impulsion du ministère de la Culture, grâce notamment au maintien des crédits alloués à la grande cause nationale depuis 4 ans qui lui permet de déployer ses opérations nationales, ses programmes et ses manifestations littéraires visant à placer le livre au cœur du quotidien des Françaises et des Français.”

Crédit photo : pixabay