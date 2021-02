Fin de l’expérimentation inter-files en 2 roues demain 1er février 2021

L’expérimentation de la circulation inter-files mise en place le 1er février 2016 et prorogeable un an prend fin ce 31 janvier 2021 à minuit. Avec un bilan mitigé, le droit de remonter les files à 2 roues n’est pas encore gagné.

L’expérimentation de la circulation inter-files avait débuté le 1er février 2016 par décret N°2015-1750 du 23/12/2015. Prorogeable un an, le test s’est donc étalé sur 5 ans, pour se terminer ce soir à minuit.

Remonter les files sera illégal

À partir de demain 1er février 2021, il sera donc interdit de remonter les files à moto, ou en scooter. Et même si la pratique a toujours été « tolérée » par les forces de l’ordre, il faut s’attendre à quelques opérations « coup de poing » qui pourraient, rappelons-le, vous valoir une amende de 4ème classe à 135 euros (minorée à 90 euros) et un retrait de 3 points sur votre permis de conduire.

Une pratique qui ne disparaîtra pas, en tout cas sur les périphériques de nos grandes villes, tant l’habitude est installée et le gain de temps certain.

Rappel du test

Pour rappel, l’expérimentation de la circulation inter-files concernaient les deux-roues motorisés sur les autoroutes et les voies à caractéristiques autoroutières de onze départements, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, en respectant une vitesse maximale de 50 km/h lors des remontées.

Des résultats contrastés

Après 5 ans de test et selon les résultats du Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA), l’accidentalité a augmenté de 12% sur les zones test, alors qu’elle a baissé de 10% sur les zones hors test. Des tendances calculées entre la période 2012-2014 et 2016-2018. Ce qui est plutôt négatif en sachant que, dans le même temps, 23% des deux-roues circulaient à 50 km/h ou moins en remontant les files, avant le test en 2015, contre 40% en 2018, ce qui est paradoxal et plutôt positif.

Pas de résultats tranchés

Par conséquent et au terme de cette expérimentation de cinq années, le CEREMA parle « d’une expérimentation qui n’apporte pas de résultats tranchés » et que « suite à cette évaluation, il ressort la nécessité de mieux contrôler les règles de conduite, de mieux communiquer et enseigner la pratique. Enfin, le développement des voies réservées (voie de droite, voie de gauche, …) dans un avenir proche nécessite de clarifier les règles de la pratique de la CIF en leur présence. »

De son côté, la déléguée interministérielle à la sécurité routière a déclaré qu’il y aurait une suite à cette expérimentation, avec des règles adaptées pour pérenniser la pratique en toute sécurité.

Une affaire à suivre donc, en gardant à l’esprit que désormais, remonter les files est passible d’une amende et d’un retrait de points.

Étiquettes : circulation inter-files