France tv Sport rend hommage à Hubert Auriol sur Dailymotion

Le pilote Hubert Auriol est décédé le 10 janvier 2021 d’un accident cardio-vasculaire, à l’âge de 68 ans, suite à un long combat contre la maladie a indiqué sa famille. Celui qu’on surnommait « l’Africain » avait marqué les années 80 par sa participation et ses victoires sur le célèbre Paris-Dakar. France tv Sport lui rend hommage au travers d’une vidéo postée ce jour sur la plateforme Dailymotion.

Hubert Auriol, pilote auto et moto, véritable légende du rallye Paris-Dakar (entre autres) nous a quittés hier. Âgé de 68 ans, le « Lord Brett Sinclair » des pistes avait remporté le Dakar à trois reprises ; en 1981 et 1983 à moto et en 1992 en voiture, au volant d’un Mitsubishi Pajero (le rallye s’appelait alors le Paris-Le Cap).

Véritable aventurier, Hubert Auriol avait présenté la première saison de l’émission Koh-Lanta sur TF1, en 2001. Il fût également organisateur du Paris-Dakar durant 9 ans et avait même battu le record d’Howard Hugues, en 1986, aux côtés d’Henri Pescarolo, Patrick Fourticq et Arthur Powel, du tour du monde en avion.

Aujourd’hui, France tv Sport diffuse une vidéo sur la plateforme Dailymotion (ci-dessous), pour rendre hommage à l’Africain, parti faire son dernier voyage.

