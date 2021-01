Le Jeep Wrangler 4xe disponible à la pré-réservation

La nouvelle Jeep Wrangler 4xe est disponible à la pré-commande sur le marché européen et notamment en France. Un modèle vendu 71 700 euros qui comprend un pack spécifique « easyWallbox ».

Avec sa forme cubique qui rappelle les bons vieux 4X4 à l’ancienne, tel que l’ancien Defender de Land Rover, le Jeep Wrangler conserve un look rétro tout en étant doté d’une technologie bien contemporaine.

Le nouveau modèle Wrangler 4xe est disponible en pré-réservation, Quatre mois après sa première mondiale organisée en septembre dernier à Détroit.

Les clients en Italie, Espagne, Allemagne, France, Suisse, Pays-Bas, Belgique et Autriche, peuvent être parmi les premiers à découvrir le nouveau modèle Jeep 4xe pour le marché européen en quelques clics sur le site dédié. Ils peuvent également exprimer leur intérêt à acheter le véhicule pour être contactés quand le véhicule sera visible dans les showrooms. Cette nouvelle initiative en ligne confirme le voyage entamé en janvier dernier avec l’initiative de pré-réservation pour le Renegade et le Compass 4xe.

Le Wrangler 4xe est vendu au prix de 71 700 euros et comprend un pack spécial « easyWallbox » qui comprend le câble de recharge publique, la nouvelle housse de protection 4xe, un organisateur de coffre et une garantie véhicule étendue à 5 ans, dont les deux premières révisions sans frais.

Le Wrangler 4xe est le Wrangler le plus avancé techniquement et le plus performant jamais conçu. Il offre une puissance combinée de 380 chevaux, grâce à l’association d’un moteur électrique, d’un bloc-batterie haute tension, d’un moteur à essence turbocompressé de 2.0 l et de la transmission automatique à huit rapports TorqueFlite. Il s’agit du groupe motopropulseur le plus avancé jamais développé et monté sur le Wrangler.

Le modèle devrait arriver dans les concessions Jeep avant l’été prochain.

Crédit photo : Jeep©

