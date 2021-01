Le roi de la cascade Rémy Julienne nous a quittés

Le célèbre cascadeur Rémy Julienne est décédé des suites du Covid-19, à l’âge de 90 ans. Il avait réglé les cascades de 1 400 productions tout au long de sa carrière (dont 400 films), faisant de lui la référence du cinéma en matière de poursuites et accidents de la route en tous genres.

Rémy Julienne est mort des suites du Covid-19. Admis à l’hôpital de Montargis, dans le Loiret, au début du mois de janvier, il était en réanimation à la suite d’une grave infection pulmonaire.

Né le 17 avril 1930 à Cepoy (Loiret), il découvre le cinéma grâce à son instituteur, qui lui avait confié la gestion du club de cinéma de son école. En 1954, il achète sa première moto et deviendra seulement trois ans plus tard, champion de France de moto-cross au guidon d’une Gilera 500 cm3.

En 1964, il fait ses débuts dans le monde du cinéma en réglant les cascades pour le film Fantômas, c’est le début d’une longue épopée mécanique pour celui qui deviendra le plus grand « casse-cou » français du 7ème art.

Parmi les films sur lesquels il a travaillé, on trouve La grande vadrouille, La menace ; long-métrage sorti en 1977 réalisé par Alain Cornaud, avec Yves Montand et Carole Laure dans lequel on découvre 2 cascades mythiques : la chute d’un camion du haut d’une montagne et le choc final entre une voiture et deux camions, Dangereusement vôtre, Tuer n’est pas jouer, Permis de tuer, Octopussy, Golden Eye, Le casse et bien d’autres encore.

Rémy Julienne a également travaillé pour la télévision sur de nombreuses séries, dans la publicité mais c’était aussi l’organisateur de grands shows mécaniques. Référence dans le monde du cinéma et de la cascade, c’était un véritable professionnel qui préparait les tournages avec une infime précision.

"La menace" d'Alain Cornaud avec Yves Montand - 1977. Cascades : Rémy Julienne

Crédit photo : Association Regard Camera©-Wikimedia

Étiquettes : cascadeurs