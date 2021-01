Mieux que les écrans : une voiture télécommandée

Alors que la France est dans l’attente de l’annonce probable d’un troisième confinement, les parents s’interrogent de plus en plus sur les moyens d’occuper leurs enfants, qui se réfugient devant les écrans en cette période tourmentée. Et si nous revenions à des activités plus cognitives, telles que les voitures télécommandées ou ce qu’on appelait autrefois les « Circuit 24 » pour occuper nos bambins ?

Déscotcher les enfants des écrans

Il y a de fortes chances que la France connaisse d’ici peu son 3ème confinement. Et si l’on se base sur l’étude récente de L’Ined parue le 21 janvier dernier, il va falloir anticiper, au cas où les vacances scolaires seraient prolongées, les occupations des enfants.

Cette étude de l’Ined (Institut National d’Études Démographiques) indiquait que les enfants, tous milieux sociaux confondus, passaient en moyenne 2H45 par jour devant des écrans lors du premier confinement du printemps 2020. Une occupation virtuelle qui certes permet aux enfants (et aux parents) d’être tranquilles, mais qui présente plusieurs inconvénients tels que le déficit de concentration, l’irritabilité, l’agressivité et des problèmes de sommeil.

Une voiture télécommandée : un retour à la réalité

Alors, pour éviter que votre tête blonde ne devienne accroc aux écrans, vous pouvez l’inciter à se diriger vers des activités plus cognitives, comme jouer au circuit, qui demande d’avoir un partenaire et donc de faciliter les échanges et la communication, ou de s’amuser avec une voiture télécommandée.

Le site car-kids.fr propose de nombreux modèles de voitures télécommandées qui permettront à vos enfants de se « déscotcher » des écrans, tout en développant leurs capacités cognitives en s’amusant, à la maison ou à l’extérieur.

Coup d’œil dans le rétro

Les voitures radiocommandées ont fait leur apparition au début des années 70, aux États-Unis. Issues de l’aéromodélisme, elles empruntaient leur mode de fonctionnement tel que la radiocommande, les moteurs et les récepteurs.

Devant le succès de ces nouveaux jouets, qui plaisaient aussi bien aux adultes qu’aux enfants, un premier championnat du monde fût instauré en Californie, à Pomona, dans le comté de Los Angeles en 1977. Deux ans plus tard, le second championnat du monde se déroule à Genève, en Suisse. Devant le succès grandissant de cette nouvelle activité ludique, les fabricants se spécialisent et affinent leur offre avec des voitures dotées de suspensions, des modèles tout-terrain et des performances de plus en plus proches des modèles thermiques.

Plus tard, de nouveaux modèles propres apparaissent, fonctionnant à l’énergie solaire. Mais les modèles thermiques ou électriques ont encore une large place chez les constructeurs, pour le plus grand plaisir des enfants.

L’avantage de ces jouets devenus « vintage » est de rester en contact avec la réalité, tout en développant les capacités cognitives des enfants, que ce soit chez vous ou en extérieur. Une saine occupation qui pourra faire oublier pour un temps les écrans, qui plongent de plus en plus les bambins dans un univers virtuel.

Crédit photo : Pixabay© et car-kids.fr©

Étiquettes : enfants et écrans