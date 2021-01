Pare-brise et froid : les bons réflexes à adopter

L’hiver est arrivé sans prévenir, avec son beau manteau blanc qui a recouvert une grande partie de la métropole ces derniers jours. Les enfants sont ravis, les parents un peu moins car le froid est également synonyme de tracas, lorsqu’une voiture est stationnée en extérieur. Il est un point à ne pas négliger en cette période de froid : le pare-brise, qui se fragilise avec les changements de température.

L’hiver est arrivé, avec une chute brutale des températures et la neige qui a recouvert l’Ile-de-France et une grande partie Est de la France. D’autres départements ont été enneigés et touchés par le froid, tels que la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Sarthe, qui avaient été placés en vigilance jaune neige et verglas à la veille du week-end dernier.

Certains automobilistes ont ainsi eu la mauvaise surprise de retrouver leur pare-brise fissuré, en raison du froid et de certaines mauvaises habitudes à proscrire si vous retrouvez le matin votre voiture gelée. En Sarthe, faire réparer son pare-brise à La Flèche a été le réflexe adopté par les conducteurs dont le pare-brise a été ébréché.

À proscrire : l’eau très chaude

Cette mauvaise habitude à proscrire quelle est-elle ? Verser de l’eau chaude, trop chaude souvent, sur un pare-brise gelé, telle cette femme interviewée au journal de 13H00 samedi dernier, que l’on voyait verser de l’eau bien fumante sortant d’une bouilloire, pour dégivrer son pare-brise. À ne surtout pas faire puisque la différence de température, dans ce cas, entre la partie interne et externe du pare-brise provoque un choc thermique et une fissure peut se créer.

Pare-brise fissuré, pare-brise remplacé !

Et comme un pare-brise fissuré doit être remplacé : cliquez ici si vous rencontré ce problème, surtout si la fissure dépasse les 30 cm et/ou se trouve dans le champ de vision du conducteur, il vous faudra prévoir un rendez-vous chez un spécialiste, tel que Carglass®, qui présente l’avantage d’être spécialisé dans la réparation et le remplacement de pare-brise. Deux opérations qui doivent impérativement être réalisées par un professionnel et qui ne laissent aucune place au « bricolage ».

En sachant qu’un dégât dans le champ de vision du conducteur fera l’objet d’une contre-visite quand vous apportez votre voiture au contrôle technique. Remplacer le pare-brise est donc important pour votre sécurité et vous évitera ultérieurement, des démarches supplémentaires.

Pas de frais à avancer

À noter que chez Carglass®, vous n’avez pas de frais à avancer si vous aviez opté pour la garantie « bris de glace » dans votre contrat d’assurance, hormis la franchise (ce qui reste rare). Et comme on peut le découvrir dans la campagne télévisée Carglass® diffusée en ce moment sur les écrans, vous repartirez avec un dégivreur de pare-brise Karcher offert pour une réparation, ou un remplacement de pare-brise.

Parce que vous pouvez également faire réparer votre pare-brise, si celui-ci a un impact qui ne dépasse pas la taille d’une pièce de 2 euros et qu’il est placé en dehors du champ de vision du conducteur, à plus de 4 cm du bord et à plus de 2 cm des capteurs de pluie pour les modèles équipés.

Quelques conseils

Si votre automobile couche dehors et qu’au petit matin vous la retrouvez couverte de neige et/ou les vitres gelées, voici quelques conseils à suivre pour éviter que votre pare-brise se fissure :

-Ne versez pas d’eau chaude sur le pare-brise

-Ne mettez pas le chauffage à fond sur un pare-brise froid

-Placez un carton sur le pare-brise la nuit

-N’enclenchez pas les essuie-glaces sur un pare-brise gelé, les lames pourraient rester collées et se déchirer

-Utilisez une raclette antigivre et grattez le pare-brise

-Mettez du produit antigel dans le bocal de liquide lave-glace

-Pulvériser un produit dégivrant sur le pare-brise avant de le gratter

-Utilisez le chauffage en mode dégivrage sans le mettre à fond et en chauffant progressivement l’habitacle

Crédit photo : Pixabay©

Étiquettes : Pare-brise