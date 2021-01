Un cadeau vintage pour la Saint Valentin

Le vintage a le vent en poupe depuis un bon moment et ce n’est pas notre slogan « Le passé a de l’avenir » qui viendra contredire cette tendance. Qu’il soit dans la mode, l’automobile, la moto, le design ou la décoration, le rétro a envahi notre environnement par un passé qui rassure, face à un avenir incertain. Pour la Saint Valentin et rester dans l’air du temps, voici quelques idées cadeaux qui devraient faire plaisir à votre compagnon, à un budget réduit.

Le vintage est à la mode, une tendance qui se confirme au quotidien dans de nombreux domaines ; mode, design, auto, moto, décoration, musique et d’autres secteurs encore. D’ailleurs, certains commerçants n’hésitent plus à surfer sur cette nouvelle orientation en décorant leur boutique de visuels rétro, tels que des motifs vintage, affiches ou tout autre objet de décoration.

L’exemple le plus flagrant étant celui des barber-shops, dont la décoration s’accorde de plus en plus au passé. Mais ce penchant rétro se retrouve également dans la décoration de nos intérieurs et à l’approche de la Saint Valentin, offrir un cadeau rétro peut être une idée cadeau originale et tendance à la fois.

Planète Vintage vous donnera un large choix d’idées pour faire plaisir à votre moitié en matière de produits « Old School ». Ce site propose en effet une gamme complète de produits de décoration qui affirmeront votre goût du rétro, avec des plaques métal vintage au charme indéniable, des miroirs, des lustres, des affiches et des ampoules qui rappelleront à coup sûr un passé disparu.

Les motards que nous sommes ont particulièrement apprécié les plaques métal vintage de Planète Vintage, qui propose des plaques métalliques vraiment rétro et une collection « Pin-Up », sexy et nostalgique à la fois.

Côté tarifs, il faut compter 19,99 euros pour une plaque métallique de format 30X20 cm, ce qui est plus que raisonnable. Un prix qui permet d’offrir plusieurs produits à votre compagnon, en maîtrisant votre budget. Et à une époque où la plupart des salons vintage, où l’on trouve habituellement ce genre de produits, sont décalés ou annulés en raison de la crise sanitaire, commander pour recevoir ces références du passé à domicile est une solution bien pratique en cette période tourmentée.

Pour information, le site Planète Vintage vous offre un e-book gratuit et 10% de remise sur la première commande sur la plateforme. Une raison supplémentaire d’aller visiter leur site et d’anticiper vos cadeaux de la Saint Valentin.

Crédit images : Planète Vintage©

Étiquettes : affiches vintage