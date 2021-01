Voiture électrique : neuf ou occasion ?

Avec une offre de plus en plus large, des performances accrues, une autonomie optimisée et un temps de recharge raccourci, la voiture électrique séduit de plus en plus de Français. Grande nouveauté, il sera désormais possible en 2021 de bénéficier d’aides pour une électrique d’occasion. Alors, pour cette nouvelle année, on se lance sur le neuf ou l’occasion ?

Des aides pour les électriques d’occasion

Depuis le 9 décembre 2020, il est possible de bénéficier d’un bonus pour l’achat d’une voiture électrique d’occasion, à condition qu’elle soit âgée d’au moins deux ans. Il est fixé à 1 000 euros et seconde bonne nouvelle, ce bonus sera cumulable avec la prime à la conversion dont le montant peut varier de 2 500 à 5 0000 € en fonction de vos revenus.

Pour obtenir la prime à la conversion, vous devrez obligatoirement fournir un véhicule à détruire : Diesel immatriculé avant le 01/01/2011 ou véhicule essence immatriculé avant le 01/01/2006.

Enfin, troisième bonne nouvelle : l’État ajoutera une aide pour l’installation, si vous habitez dans une maison individuelle, d’une borne murale de recharge électrique. Cette aide se traduira par un crédit d’impôts de 300 euros. Et nombreux sont les Français qui s’interrogent sur la façon de recharger sa voiture électrique.

Si vous n’habitez pas une maison, mais un appartement (accessible aux locataires), 50% du montant des travaux pour l’installation de bornes placées sur des places communes pourra être pris en charge.

Au-delà du questionnement concernant le choix entre une auto électrique ou hybride, clairement détaillé par le club Identicar, on en arrive aujourd’hui, par conséquent, à se demander s’il vaut mieux acheter un véhicule électrique neuf, ou d’occasion ?

Voiture électrique : neuve ou d’occasion ?

Bénéficiant désormais des mêmes aides accordées au neuf par l’État, pouvant aller jusqu’à 12 000 €, la voiture électrique d’occasion risque de voir ses ventes booster en seconde main.

Avec un entretien quasi-inexistant, une usure sans commune mesure avec un moteur thermique et des prix forcément en dessous du neuf, une voiture électrique d’occasion peut présenter en 2021 une réelle opportunité de rouler sans émettre de CO2 à un prix attractif.

Prix plus attractif

Plus intéressante en termes de prix à l’achat (coût moyen d’une voiture électrique neuve : 40 000 € – coût moyen d’une voiture électrique d’occasion : 13 000 €), la voiture électrique d’occasion a donc le gros avantage du budget, à condition de faire attention à un point essentiel lors de votre acquisition : la batterie.

La batterie est l’élément essentiel du véhicule électrique. Chaque batterie dispose d’une capacité globale qui peut varier en fonction du kilométrage et du nombre de recharges effectuées.

Il est donc indispensable de bien vous renseigner sur la batterie lors de l’achat d’un véhicule électrique d’occasion. Tout d’abord, évitez les batteries au plomb ou Ni-Cd en privilégiant sans aucune hésitation les batteries lithium-ion, qui possèdent une durabilité plus importante. Demandez également au vendeur s’il possède un certificat batterie.

Tester l’autonomie

L’idéal est de réaliser un essai du véhicule, mais sur une longue distance. Ce sera le meilleur moyen, pour vous, de constater si la batterie du véhicule tient bien la charge, en la comparant à la distance parcourue.

Enfin vous l’aurez compris, l’achat d’une voiture électrique d’occasion est plus intéressant financièrement, à condition que la batterie respecte certains critères et possède encore une bonne capacité dite « Ampère heure ».

Le bonus écologique de 7 000 euros actuel pour l’achat ou la location d’une voiture électrique neuve (le prix de vente de la voiture de doit pas dépasser 45 000 €, sinon le bonus tombe à 3 000 € pour un modèle électrique vendu entre 45 000 et 60 000 €) est maintenu jusqu’à la fin juin 2021. Il passera à 6 000 euros à partir du 1er juillet 2021.

