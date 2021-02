2021 : Renault célèbre les 60 ans de la 4L

La Renault 4L fête cette année ses 60 ans. Sortie en août 1961 et fabriquée jusqu’en décembre 1992, elle s’est écoulée à plus de 8 millions d’unités. Pour l’occasion, l’année 2021 sera ponctuée chez Renault de différents rendez-vous qui rendront hommage à cette petite voiture fonctionnelle, véritable icône de la Pop culture française.

Plus de 8 millions d’unités vendues

La 4L fête ses 60 ans en 2021. Cette voiture mythique était équipée à son lancement, en 1961, d’un moteur développant 4 chevaux fiscaux (d’où son nom 4L) en 603, 747, 782 et 845 cm3. Son poids plume était alors de 540 kg (720 kg pour la version GTL qui arrivera après) pour une puissance maximale de 34 chevaux.

Un design cubique, un grand volant tout mince en bakélite, un levier de vitesse au tableau de bord et des demi-fenêtres à ouverture par glissement manuel caractérisaient cette citadine fonctionnelle, qui évoluait aisément à la ville comme dans les chemins de campagne.

Vendue à 8 135 424 exemplaires entre 1961 et 1992 dans plus de 100 pays pendant 31 ans, la 4L est aujourd’hui la reine du rétro et bénéficie d’un capital sympathie exceptionnel. Pour célébrer dignement ses 60 ans, la marque au losange a mis en place un calendrier festif tout au long de l’année 2021.

Malgré un contexte sanitaire incertain, les célébrations de cet anniversaire viendront ponctuer de façon régulière l’année en faisant largement appel aux réseaux sociaux.

Rendez-vous les 4 et 14 de chaque mois

Pour ce soixantenaire, un programme officiel avec de nombreux rendez-vous, tous les 4 et 14, tous les mois sur les réseaux sociaux, avec des contenus exclusifs, par les fans et pour les fans et notamment le récit de collectionneurs et de personnalités. Tout ceci aura pour but de nous replonger dans l’histoire d’une voiture qui a fait bien plus que marquer son époque.

Symbole de la Pop culture française, cette voiture d’hier est aussi celle d’aujourd’hui et pourquoi pas celle de demain ?

LE PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS POUR LES 60 ANS DE LA 4L EN 2021

Ce calendrier officiel évoluera selon l’actualité et sera complété de manifestations et témoignages à l’initiative de ses fans, un festival ‘off’ en quelque sorte !

FEVRIER – Pour cet anniversaire, Renault fait appel au graphiste et illustrateur Greg, artiste de référence sur le domaine de l’illustration sportive. Greg a ainsi réalisé en exclusivité plus d’une douzaine de 4L dans les décors et univers graphiques représentatifs des différentes époques qu’a connu la petite Renault.

L’anniversaire sera aussi l’occasion de déclarer sa flamme et son attachement à 4L, mais aussi de découvrir de nombreuses et belles histoires qui se sont nouées au volant de cette voiture mythique. (Dès le 8 février sur les réseaux sociaux).

L’Atelier Renault, lieu emblématique de la marque, reçoit dès 14 février dans sa vitrine des Champs-Elysées une 4L dans sa version Parisienne. Cette version, reconnaissable entre toutes, arbore un motif cannage tout à fait unique sur sa carrosserie.

MARS – Renault Classic, en charge de la préservation du patrimoine de Renault, mettra à l’honneur 30 modèles de Renault 4. Parmi ces modèles, 12 versions iconiques seront disposées dans un écrin scénographique réalisé pour l’occasion.

AVRIL – Parce que 4L est résolument intemporelle, elle a su et saura encore enchanter les jeux des plus jeunes… Des influenceurs raconteront leur propre version de la voiture au travers de petits films amusants réalisés en Stop-Motion. Ces films utiliseront la collection des miniatures Renault.

MAI – Toute une collection d’objets à l’effigie de 4L, finement sélectionnés et spécifiquement dessinés pour ses 60 ans, sera disponible au sein de la boutique de l’Atelier Renault au n°53 de l’avenue des Champs-Elysées et sur son site marchand.

Renault lancera en mai une série de vidéos dévoilant les secrets de la 4L au travers de différents modèles. Ce sera également l’occasion de recueillir les témoignages de celles et ceux qui ont grandi avec la 4L, des collectionneurs mais aussi de toutes les personnalités qui ont fait l’histoire de cette voiture au sein de Renault.

JUILLET – En véritable icône du cinéma, rendue célèbre par ses nombreuses apparitions dans le grand écran, 4L foulera le tapis rouge lors de la 74ème édition du Festival International du Film de Cannes.

L’exposition « 4L icône pop » prendra ses quartiers d’été à l’Atelier Renault, sur la plus belle avenue du monde. Ce sera l’occasion d’y découvrir une 4L inédite et bien d’autres surprises.

SEPTEMBRE – Zity, le service d’autopartage accueillera 4L pour une rencontre électrique inédite.

NOVEMBRE – La 4L fourgonnette qui fit aussi la pluie et le beau temps vous réserve une autre surprise.

D’autres éléments seront annoncés tout au long de l’année.

Crédit photo : Renault© – Illustration : Greg©

