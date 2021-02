Good Timers : pour trouver la voiture ancienne de vos rêves

Acquérir une voiture ancienne est pour beaucoup le rêve d’une vie et pour d’autres, le moyen de se démarquer au volant d’une auto vintage, gorgée d’histoires. Pour répondre à la demande croissante de passionnés d’automobiles rétro, le site Good Timers propose un large choix de véhicules, pour différents budgets.

En période d’incertitude pour la circulation des voitures anciennes, au sein même des 17 ZFE (Zones à Faibles Émissions) que compte la métropole, les échanges entre vendeurs et acheteurs continuent de progresser. D’une part parce qu’une dérogation visant à autoriser la circulation des autos vintage dans ces zones, qui devraient s’élargir à une centaine dans les années à venir, devrait être mise en place à la demande de nombreuses associations, dont la FFVE et la FVPP.

Un projet de loi a d’ailleurs été présenté par le député Guillaume Peltier, le 19 janvier 2021 sous la proposition de loi N°3757. Un projet qui précise, entre autres, que « ces véhicules historiques ont un impact négligeable sur les émissions de CO2 en ZFE. Au nombre de 900 000, ces véhicules ne représentent qu’environ 2 % des 40 millions de véhicules légers, parcourent en moyenne 1 000 km par an contre 15 000 en moyenne pour les autres, ne sont pas utilisés sur les grands axes encombrés aux heures de pointes, et ne représentent que 0,01 % des kilomètres parcourus.

Au niveau environnemental, on peut aussi rappeler que le transport est le troisième facteur de pollution, loin derrière l’industrie puis le logement.

Ces véhicules de collection ne représentent donc que 0,01 % de 14 % d’émission des polluants soit 0.0014 % du total. On peut donc en conclure que l’impact écologique des véhicules de plus de 30 ans est du registre de l’infinitésimal, surtout au regard des pertes patrimoniales irréversibles. »

D’autre part, la passion pour les véhicules anciens perdure parce qu’ils possèdent une âme, sont accessibles en termes de bricolage, dépourvus d’électronique et parce qu’ils représentent pour beaucoup, un passé évanoui synonyme de souvenirs partagés en famille.

Le site Good Timers s’adresse à tous ces aficionados adeptes du vintage auto, au travers de nombreuses annonces classées par zones géographiques de production : américaines, européennes ou asiatiques et par décennies : des années 20 à celles des Youngtimers ; les années 80. Deux autres catégories permettent également de cibler votre recherche : pony cars et cabriolets.

Au total, ce sont plus de 6 300 automobiles anciennes qui sont à vendre sur le site Good Timers, qui propose également une partie « magazine », avec des articles qui mettent en avant l’histoire d’un modèle, ou d’une marque. Parmi les annonces, vous trouverez certains de nos coups de cœur tels que ce land Rover Defender Pick-up 2 places de 1973 vendu 17 890 euros, ou encore ce superbe coupé Jaguar Type E de 1970 à 87 000 euros.

Aujourd’hui, le parc automobile français de voitures vintage compte 900 000 véhicules. Il s’articule autour de 10 000 événements par an (hors période Covid), fait vivre 4 000 entreprises et 20 000 salariés en emplois directs. Un secteur qui reste dynamique, même s’il ne représente que 2% du parc automobile (40 millions d’autos en France).

Si vous voulez rejoindre cette population de passionnés, le site Good Timers est une bonne solution pour trouver la perle rare qui vous fera vibrer.

Crédit photo : Pixabay/Renault/Ford/Land-Rover

Étiquettes : annonces autos vintage