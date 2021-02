Land Rover Classic ressort le Defender original

Né en 1948, le Land Rover Defender célébrait ses 70 ans en 2018. Le modèle cubique qui a fait la renommée de ce 4X4 hors-pair a été retiré du catalogue à la fin 2015, une version que nous avions essayée dans sa version « Heritage Edition » (retrouvez notre essai en cliquant sur ce lien). Remplacé fin 2019 par un Defender plus moderne, par son design et son habitacle, l’ancien modèle a de nombreux fans, qui seront heureux d’apprendre que Land Rover Classic va sortir une série limitée du Defender original.

Série spéciale limitée à 25 exemplaires

En 2018, Land Rover ressortait le Defender sous la forme d’une série spéciale baptisée Works V8 pour célébrer les 70 ans de la marque et de son tout premier modèle. Land Rover Classic annonce aujourd’hui le retour du Defender avec une série limitée à 25 unités, poursuivant l’incroyable tradition d’expéditions du Defender original avec une série limitée de Defender Works V8 Trophy, parés pour l’aventure en vue d’une compétition exclusive à Eastnor Castle en 2021.

Un V8 de 405 chevaux

Les Defender Works V8 Trophy sont construits sur la base technique du Defender Works V8 2012-2016 reconditionné, développé par Land Rover Classic et équipé du V8 5,0 litres développant 405 chevaux et 515 Nm, de la transmission automatique à huit rapports ZF, et d’un renforcement complet des suspensions, de la direction et du freinage. Ils présentent une vaste gamme d’améliorations sur mesure en vue d’un usage hors-piste.

Finition exclusive

Vingt-cinq exemplaires du Defender Works V8 Trophy, à la fois des 90 et des 110 Station Wagon, recevront une finition exclusive dans une couleur spécifique Eastnor Yellow, avec des roues acier assorties en 16 pouces. Les arches de roues, le capot et la porte arrière font contraste avec leur peinture Narvik Black. Les véhicules spécifiques reçoivent aussi des phares à LED, une calandre Heritage, des sigles distinctifs ainsi que le logo de l’événement dédié personnellement à chaque propriétaire.

L’intérieur reçoit une sellerie plein cuir de couleur noir Windsor avec des sièges sport Recaro, des surpiqûres jaunes et une horloge de bord spécifique Land Rover Trophy signée Elliot Brown. L’ensemble d’infodivertissement spécifique de Land Rover Classic est aussi de la partie, avec navigation intégrée et connectivité au téléphone mobile.

Un peu plus tard dans l’année, les propriétaires de Defender Works V8 Trophy seront conviés à participer à une aventure exclusive de trois jours à Eastnor Castle dans le Herefordshire, terre de prédilection de Land Rover pour l’entraînement hors-piste, les tests et le développement. Là-bas, les propriétaires conduiront leur voiture pour la première fois.

Une série de challenges

En récupérant, pour la première fois, leur Defender Works V8 Trophy, chaque client et son équipier y apposeront une première marque : leur nom et le drapeau de leur pays. Dès lors, commencera pour eux une série de challenges inspirés par les fameuses aventures et compétitions qui ont marqué la production de Land Rover durant plus de sept décennies.

Un expert attaché à chaque équipage prodiguera des cours très particuliers. Partie intégrante de l’aventure, ils donneront aux clients l’opportunité unique de développer leurs aptitudes à la conduite extrême et leur talent sur leur propre machine, et d’appliquer immédiatement ce qu’ils apprennent. Tous concourront pour une série de prix, y compris le grand prix du vainqueur au classement général, qui sera révélé plus tard en 2021.

Partage d’expériences

Des personnalités familières de la tradition d’aventure de Land Rover figurent dans le film de lancement du Defender Works V8 Trophy, y compris la pilote, cascadeuse et ambassadrice Land Rover Jessica Hawkins, aux côtés de participants du Camel Trophy tel que le vainqueur de l’épreuve en 1989, Bob Ives. Plusieurs de ces experts seront aussi disponibles durant le Land Rover Trophy pour partager leur savoir et leurs expériences.

Les Land Rover Trophy seront assistés par des New Defender et par des partenaires soigneusement sélectionnés par Land Rover ; Elliot Brown, Fat Face et Musto, créateurs d’éléments complémentaires spécifiques pour les clients du Defender Works V8 Trophy.

À partir de 225 000 euros

Les deux versions du Defender Works V8 Trophy, sur empattement “90” et “110”, sont à présent disponibles à la commande au Royaume-Uni, directement auprès de Land Rover Classic, les tarifs débutant à 195000 £ (environ 225 000€) pour un 90.

Crédit photo : Land Rover©

