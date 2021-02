Le Suzuki Jimny revient en utilitaire

Le rustique Jimny de Suzuki avait disparu du catalogue dans sa version 4 places, sacrifié sur l’autel du malus. Le voilà de retour en version utilitaire, à partir du mois d’avril 2021.

Le Suzuki Jimny avait été retiré du catalogue après une quatrième version sortie en 2018. Un modèle que nous avions essayé et dont le capital sympathie était très fort auprès des automobilistes, avec une nouvelle ligne et des couleurs plus fun (retrouvez notre essai en cliquant sur ce lien).

Malheureusement, le véhicule était malussé à hauteur de 4 818 euros en 2020, contre 2 153 euros en 2019. Une taxe qui passait à 10 980 euros pour le modèle équipé de la boîte automatique. Le prix de vente de la version 4 places était de 20 745 euros. Le nouveau Suzuki Jimny utilitaire léger sera commercialisé en finition Privilège à 20 490 € TTC.

Dérivé de la version VP à 4 places lancée en 2018, le nouveau Jimny utilitaire léger 2 places renforce ses aspects pratiques avec un plancher de coffre plat, un volume de chargement de 863 litres (soit 33 litres de plus que le modèle VP avec les banquettes arrière rabattues), la présence d’un arrêt de charge et d’une grille de séparation entre les passagers avant et l’espace de chargement.

Le Jimny utilitaire léger est parfaitement adapté aux besoins des professionnels évoluant dans des conditions exigeantes. Cet authentique tout-terrain dispose d’un châssis échelle, d’une importante garde au sol de 210 mm et du système ALLGRIP PRO de transmission intégrale enclenchable avec gamme de vitesses courtes qui lui permettront de s’aventurer sur les terrains les plus difficiles. Par ailleurs, outre l’aide au démarrage en côte et le contrôle de traction, l’assistance au freinage en descente facilitera les évolutions sur les plus fortes déclivités.

Disponible uniquement en finition Privilège, le Jimny utilitaire léger dispose, en série, d’un équipement de sécurité de dernière génération avec le système de reconnaissance de panneaux de signalisation, l’allumage automatique des feux avec commutation automatique feux de croisement/route, les alertes de franchissement de ligne et de changement de trajectoire, ou le freinage actif d’urgence (DSBS). Par ailleurs, la fonction d’appel d’urgence eCall, qui alerte les secours en cas d’accident, est désormais intégrée.

Le Suzuki Jimny utilitaire léger ne néglige pas le confort avec, en série, les sièges chauffants, l’air conditionné, les rétroviseurs et lève-vitres électriques, les projecteurs antibrouillard avant ainsi que le système Bluetooth DAB. Les deux options disponibles sont la peinture métallisée et la peinture métallisée So’Color avec toit noir.

Étiquettes : 4X4 utilitaire