Renault se met au néo-rétro avec le retour de la Renault 5

La vague du néo-rétro continue d’influencer les constructeurs automobiles. Après la New Beetle de Volkswagen en 1998, la Mini de Bmw en 2001 et la Fiat 500 en 2007, Renault annonce le retour de la Renault 5 en version électrique.

Renault n’avait pas encore, jusqu’à aujourd’hui, sorti en série un véhicule 100% néo-rétro. Le vivier était pourtant bien fourni avec des modèles aussi iconiques que la 4L ou la Renault 5 et pourquoi pas, la Juvaquatre produite jusqu’en 1960 et dont une réinterprétation moderne pourrait être fabuleuse.

Une nouvelle phase

Mais les temps changent et avec la disparition annoncée des modèles Espace, Talisman et Twingo et le développement de l’électrique, la marque au losange entre dans une nouvelle phase. Un changement important et risqué, qui passera forcément par l’électrique et l’arrivée de nouveaux modèles, tels que la Renault 5 qui pourrait être rebaptisée « Renault Five » et la 4L sous le nom de « Renault 4 Ever ».

La Renault 5, un modèle iconique qui s’est vendu à 5 580 000 unités, entre 1972 et 1984.Renault présente aujourd’hui sa réinterprétation contemporaine au travers de la Renault 5 Prototype, dont le modèle de série sera très proche. Une nouvelle vague annoncée avec la sortie, à l’horizon 2025, de 14 nouveaux modèles, dont 7 seront 100% électriques.

La nouvelle vague

« Chez Renault, nous accueillons favorablement toutes les évolutions du secteur pour créer notre propre « Nouvelle Vague ». Il s’agit de faire entrer l’industrie automobile dans la modernité. Nous allons devenir une marque énergétique en renforçant notre position de leader dans les véhicules électriques avec le projet Electro Pole et en investissant dans l’hydrogène, afin de proposer le mix le plus vert d’Europe d’ici 2025. Nous deviendrons également une marque technologique grâce à notre innovation interne et à la « Software République », un écosystème ouvert dédié au développement d’un savoir-faire européen dans des domaines-clés tels que les données ou la cybersécurité. Ceci nous procurera un avantage concurrentiel en tant que marque de service, avec des services connectés high-tech, dans la voiture comme en dehors. Et nous ancrons cette vision de la modernité en France. Parce qu’en tant que marque, c’est dans nos racines que se trouve notre âme et que nous puisons notre force. La nouvelle R5 incarne la « Nouvelle Vague » : elle est étroitement liée à son histoire tout en symbolisant l’avenir, en rendant les véhicules électriques populaires et accessibles à tous. » C’est ce qu’a déclaré Luca de Meo, CEO du Groupe Renault.

Renault 5 Prototype : la renaissance d’un modèle culte, plus moderne que jamais

L’âme d’une marque vient de ses racines. Sans sombrer dans le passé, elle doit y rester attachée et s’en inspirer pour retrouver l’esprit des temps glorieux. C’est l’objectif que s’est fixé la Renault 5 Prototype : montrer que Renault va démocratiser la voiture électrique en Europe avec une approche moderne de la voiture populaire et essentielle. Renault 5 Prototype est une citadine compacte qui propulse vers l’avenir l’une des icônes intemporelles de Renault, avec une touche de modernité 100 % électrique. Elle a gardé son côté fun et espiègle, avec une carrosserie jaune très « pop ». L’équipe design de Gilles Vidal s’est inspirée d’un modèle emblématique du patrimoine Renault, connu et reconnu à travers le monde, la R5.

Résolument néo-rétro

Renault 5 Prototype reprend les grandes lignes de son design originel. L’approche moderne est également visible dans les finitions et les matériaux choisis qui s’inspirent de l’univers de l’électronique, du mobilier et du sport.

La R5 est immédiatement reconnaissable, mais grâce à un traitement moderne des lignes et des surfaces avec des détails futuristes (lumières, face avant, etc.), le résultat offre un design résolument contemporain. Les éléments de style inspirés de la R5 originelle et modernisés cachent des fonctions modernes : la prise d’air du capot cache la trappe de recharge, les feux arrière intègrent des déflecteurs aérodynamiques, et les phares antibrouillard dans le pare-chocs sont devenus des feux de jour à LED. Des clins d’œil au « 5 » originel se retrouvent au niveau de la grille latérale, des roues et du logo arrière.

L’avant et le toit s’inspirent de l’univers du mobilier pour donner une touche de charme « à la française » au véhicule, un soupçon de malice et de caractère qui joue sur la nostalgie. Les logos avant et arrière s’allument pour donner vie à la voiture. Enfin, le drapeau français sur les rétroviseurs extérieurs souligne la « French touch » du véhicule, quand les lampes d’appui-tête et les informations affichées sur le petit écran transparent du tableau de bord vous invitent à embarquer et à voyager.

Crédit photo : Renault©

