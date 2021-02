Un road-trip pour la Saint Valentin à partir de 144 euros

Bientôt la Saint Valentin et avec ces confinements et autre couvre-feu, nous avons tous des envies de s’échapper un peu. Pour surprendre et faire plaisir à votre moitié, voici une idée toute trouvée pour vous changer les idées et retrouver la nature, à un budget abordable : un road-trip de 3 jours proposé par Indie Campers.

À deux, seuls sur une route bordée par la mer ou les montagnes, se laisser guider par les paysages, loin du quotidien et de la routine… C’est tentant ? C’est ce que propose Indie Campers à l’approche de la Saint Valentin : une échappée belle au cœur des grands espaces, l’occasion de découvrir les perles cachées de la Riviera française ou de la Côte fleurie. Indie Campers, la plateforme de location de vans et camping-cars, vous embarque pour un Road Trip mémorable.

Deux itinéraires

Itinéraire 1 : Cap sur la Riviera depuis Marseille, vous prenez la route en direction des plus belles villes et villages de la côte d’Azur : St-Tropez, Cannes, Grasse, St- Paul de Vence, Monaco… et autant de points de vue ensoleillés à découvrir le temps d’un week-end.

Itinéraire 2 : Cap sur la Côte Fleurie, quittez Paris le temps d’un week-end, direction le Pays d’Auge et sa Côte Fleurie, entre la Côte de Nacre et la côte de Grâce… Découvrir Cabourg, Deauville, Honfleur, Trouville, Villers-sur-Mer… Qu’il soit artistique, romantique ou fleuri, le littoral de la baie de Seine ne vous laissera pas indifférent !

À partir de 144 euros

Tarifs : À partir de 155€ le séjour de 3 jours/2 nuits pour un van Nomad au départ de Marseille. À partir de 144€ le séjour de 3 jours / 2 nuits pour un van Nomad ou California au départ de Paris. À partir de 166€ pour un camping-car Atlas.

Comment réserver ?

La réservation des road trips se fait en cliquant sur ce lien. À noter que toutes les réservations bénéficient des annulations gratuites, des options de paiement flexibles et des réductions supplémentaires sur les locations à long terme.

Quelques infos sur Indie Campers

Indie Campers est le leader européen de la location de camping-cars, avec une flotte de plus de 1 200 véhicules dans 40 sites à travers le Portugal, l’Islande, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Croatie, la Belgique, l’Autriche, la Suède et le Danemark.

Les véhicules peuvent être pris en charge et restitués dans différents endroits, avec une assistance routière 24H/24 et 7J/7. La location comprend également un réfrigérateur, une cuisinière, un kit de nettoyage, la climatisation, le chauffage et bien plus encore.

Fondée au Portugal en 2013, Indie Campers compte désormais des clients de plus de 130 nationalités différentes et plus de 200 000 nuits passées en camping-car.

Crédit photo : Indie Campers©

Étiquettes : cadeau saint valentin