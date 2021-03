La marque californienne de vélos Electra présente deux nouveaux produits baptisés Zelda 3i et Honeycomb 3i. Deux cycles électriques résolument néo-rétro, au design vintage mais à la conception bien moderne, vendus 849 et 949 euros.

La marque de vélos électriques Electra est né de la passion de deux surfeurs allemands, en 1993. Electra a vu le jour dans la petite communauté de surfeurs de Leucadia, en Californie. Attirés par le Sud de la Californie pour s’amuser et surfer, inspirés par le design mythique d’autrefois, Benno Baenziger et Jeano Erforth ont ressuscité le Cruiser classique sur un marché devenu stagnant et, honnêtement, un peu trop prétentieux. C’est ainsi qu’Electra a rendu la pratique du vélo plus amusante à nouveau, permettant aux Américains de retourner à leur bonne vieille passion.

Aujourd’hui, le fabricant californien présente le Zelda 3i et le Honeycomb 3i.

Le Zelda

Tout comme son homonyme, le Zelda est glamour, élégant et amusant. Tout droit sorti des années folles, ce vélo incarne le strass et les paillettes de la grande période du Jazz.

Son cadre nacré arbore des couleurs métalliques comme le Champagne, l’or, l’argent et l’étain, tandis que les formes linéaires rappellent les bijoux, l’architecture et la mode de la période Art Déco. D’autres détails du Zelda sont visibles sur l’ensemble du vélo, comme les jantes étincelantes et les pompons au niveau des poignées et de la selle, ondulant comme une robe à volants.

Honeycomb

Le modèle Honeycomb 3i est le troisième vélo de la gamme « Artist Series ». Inspiré des jolis jours ensoleillés du printemps qui arrive, vous transformerez à son guidon les trottoirs citadins en balade champêtre.

Le design et ses détails surprenants rendent ce vélo Electra Fashion totalement unique. De jolis tournesols et des abeilles viennent orner la peinture bicolore de ce nouveau bike de la gamme Artist Series Fashion Cruiser. Des détails comme les alvéoles et le bourdonnement des abeilles arborent l’ensemble du cadre. Des jantes jaune vif, ainsi que la selle, les poignées et la sonnette personnalisées viennent parfaire la beauté de ce vélo.

Pour découvrir plus en détails ces nouveaux modèles, la liste des revendeurs ainsi que l’ensemble de la gamme Electra, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Electra©

Étiquettes : Electra