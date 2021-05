Le contrôle technique est obligatoire depuis le 1er janvier 1992. Bientôt 20 ans que cette étape obligatoire nous oblige à emmener notre véhicule dans un centre agréé pour décrocher le fameux sésame qui nous autorise à rouler en toute sécurité et à vendre notre automobile. Retour sur cette démarche qui a évolué au fil du temps.

effectuer votre contrôle technique au Luxembourg pour une moto est obligatoire depuis 1955. Ce n’est pas le cas en France même si l’idée a été soumise, puisque face à la pression des motards de l’hexagone, le projet voulant instituer cette nouvelle démarche au 1er janvier 2022 a été abandonnée.

Il n’empêche que cette étape est obligatoire pour toutes les automobiles et véhicules à quatre roues. Sont donc exclues les motos, scooters et véhicules à trois roues.

Le contrôle technique est entré en vigueur le 1er janvier 1992. Bientôt 20 ans ! Il est indispensable pour rouler en France et/ou pour vendre un véhicule à quatre roues (sauf si vous faites une reprise à un concessionnaire).

Le premier contrôle technique d’une voiture doit être effectué au cours des 6 mois qui précèdent le 4ème anniversaire de la 1ère mise en circulation de votre véhicule. Exemple : si vous avez acheté votre auto le 1er juillet 2020, votre premier contrôle technique devra être réalisé entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024. Facile à retenir.

Après ce premier contrôle technique, s’il est favorable, vous devrez en réaliser un autre deux ans après, régulièrement. Par favorable, on entend que votre premier contrôle ait indiqué une absence de défaillance majeure et critique. Si vous avez une défaillance majeure, vous devrez alors réaliser un second contrôle deux mois après le premier, en ayant résolu le problème initial.

Si vous obtenez une défaillance critique le jour du premier contrôle, vous devrez alors régler le problème immédiatement pour que le rapport de contrôle soit positif et validé.

Concernant les véhicules de collection, ces derniers bénéficient d’une dérogation spécifique. En effet, les voitures anciennes mises en circulation avant le 1er janvier 1960 sont exemptées du contrôle technique. Pour les autres, qui doivent impérativement porter la mention « Véhicule de collection » sur la carte grise, ils doivent réaliser un contrôle tous les 5 ans.

Le prix moyen d’un contrôle technique en France est de 77,62 euros sur l’année 2020.Avant le 20 mai 2018, le contrôle portait sur 123 points, aujourd’hui nous sommes passé à 133 points de contrôle, avec 600 défauts vérifiés contre 410 avant le 20 mai 2018. À noter que la contre-visite est devenue payante depuis 2018, pour un coût qui varie entre 10 et 50 euros alors qu’elle était gratuite avant le 20 mai 2018.

Les motos échappent encore à cette formalité administrative, qui sera à nouveau proposée dans les années à venir. Il n’empêche que les motards que nous sommes peuvent continuer à rouler sans cette contrainte. Une raison supplémentaire pour entretenir nos deux-roues comme il se doit, afin de rouler en toute sécurité sans débourser un euro supplémentaire.

Crédit photo : Pixabay

Étiquettes : contrôle technique auto