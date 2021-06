Les Trophées du Timbre 2020 récompensent les Peugeot 204 et 404

Les Trophées du Timbre 2020 ont été dévoilés le jeudi 17 juin à travers un événementiel en format digital avec Philippe WAHL, Président directeur général du Groupe La Poste et des invités surprises.

Cette 30e édition de l’Élection du timbre de l’année a réuni exactement 112 024 votes entre janvier et avril 2020, une édition exceptionnelle ! Tous les ans les votes dépassent les années précédentes, et cette année compte 79 507 votes de plus, un record !

Focus sur les votants

Cette 30e Élection du timbre est marquée par une féminisation, un rajeunissement des votants, et une présence plus forte du grand public. Les Hauts-de-France et les départements de la moitié nord du pays arrivent en tête de la participation… 61 % des votants sont des femmes, 39 % sont des hommes. 59 % des votants entre 35 et 64 ans, l’âge moyen se situe à 47 ans contre 51 ans l’année dernière. 36 % des votants sont des collectionneurs, ce qui montre que la philatélie intéresse tout le monde, venant pour certains compléter leur passion et pour d’autres susciter intérêt et curiosité. Les Hauts-de-France, le Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est sont les régions qui ont le plus voté. Hors métropole, La Réunion se distingue pour sa participation. Ce sont les départements de la Somme et de la Meuse où l’on a le plus voté proportionnellement au nombre d’habitants en âge de voter. Puis suivent la Meurthe-et-Moselle, l’Allier, le Finistère et les Yvelines.

Le Trophée du jury spécial Taille-douce

Le prix spécial taille-douce réunit un jury d’experts : artistes, écoles d’art, philatélistes, journalistes… et récompense cette année le graveur ou la graveuse d’un timbre ou d’un bloc de timbre(s).

Le trophée a été attribué à : Sarah BOUGAULT Impression : taille-douce Mentions légales : création et gravure Sarah Bougault d’après photo © picture alliance/Marcel Kusch/dpa

Trophée du plus beau Timbre 2020

Les 7 Trophées du grand public (votes en ligne)

Le trophée a été attribué à : Gérard CREVON de BLAINVILLE Impression : taille-douce Mentions légales : Création Gérard CREVON DE BLAINVILLE – Mise en page et gravure : Sophie BEAUJARD

Trophée du plus beau Bloc-Feuillet 2020

Le trophée a été attribué à : Gérard CREVON de BLAINVILLE Impression : offset Mentions légales : création Gérard CREVON DE BLAINVILLE – Mise en page : Sophie BEAUJARD

Trophée du plus beau Collector 2020

Le trophée a été attribué à : Gilles MERMET Impression : offset Mentions légales : photographie Gilles Mermet – conception graphique Huitième Jour

Trophée du plus beau Carnet de timbres 2020

Le trophée a été attribué à : Sylvie PATTE et Tanguy BESSET Impression : héliogravure Mentions légales : mise en page de Sylvie Patte et Tanguy Besset Ours polaire © Paul Souders / Biosphoto

Trophée de la plus belle Oblitération 2020

Le trophée a été attribué à : Myles HYMAN Mentions légales : Dessin Miles HYMAN, mise en page Huitième Jour

Trophée de la plus belle vignette d’affranchissement (LISA) 2020

Le trophée a été attribué à : Eloïse ODDOS Impression : offset Mentions légales : Création Eloïse Oddos d’après photos Paris, cathédrale Notre-Dame, dessin de la rose Sud / Germain Boffrand © BnF. Coupe longitudinale de la sacristie projetée © NDP. Médaillon Bridgeman © Pascal Lemaitre

Trophée du plus beau timbre des postes partenaires 2020

Le trophée a été attribué à : Maryse NOGUIER pour la Polynésie Française Impression : offset Mentions légales : © illustration Maryse NOGUIER

Tous les résultats ainsi que la liste des 100 gagnants ayant trouvé la plus grande combinaison gagnante sont en ligne sur le site : www.electiondutimbre.fr La 30e Cérémonie de remise des trophées est visible sur les chaines YouTube La Poste et Philaposte.

Retrouvez les timbres issus du programme philatélique de France dans le Livre des Timbres 2020 qui vous fera revivre les plus belles émotions philatéliques de l’année. Retrouvez tous les visuels des timbres (gommés, hors timbres de service), en écho à l’actualité des commémorations 2020, et les riches histoires qui s’y rattachent. Un an de timbres, des heures de plaisir. C’est la promesse de cet ouvrage qui passionnera les collectionneurs comme les simples curieux.

Prix de vente : 106,00 € pour la version française (réf. : 21 20 699, timbres inclus 100,11€) ou anglaise (réf. : 21 20 698). 25,00 € pour la version sans timbres (réf. : 21 20 697).

La version française avec ou sans timbres est vendue dans certains bureaux de poste, à la boutique « Le Carré d’Encre », sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, par abonnement (version intégrale seulement), dans le catalogue de vente par correspondance ou auprès du Service Clients Commercial de Philaposte Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail savphila.philaposte@laposte.fr et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique.

Tous les timbres sont encore disponibles dans certains bureaux de poste*, à la boutique « Le Carré d’Encre », par correspondance ou auprès du Service Clients Commercial de Philaposte Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique * (*Hors vignette LISA et timbre-poste partenaire).

À propos de Philaposte

Premier imprimeur de marques d’affranchissement en Europe, Philaposte a acquis, par son savoir-faire et sa politique d’investissements, une expertise sur les imprimés de sécurité depuis plus de 30 ans. Au sein du Groupe La Poste, Philaposte conçoit, imprime et diffuse également les timbres du programme philatélique de France. Chiffres clefs : – 4 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et deux points de vente à Paris et à Boulazac. – Plus d’1 milliard de marques d’affranchissement dont 500 millions de timbres issus des carnets de timbres de correspondance ou du programme philatélique. – 200 millions de timbres sont réalisés pour de nombreux acteurs postaux. – Plus de 100 millions d’imprimés de sécurité : chèques, fiches d’état civil, passeports, traçabilité, … – 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré Encre, Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, facteurs, boutique laposte.fr, buralistes.)

