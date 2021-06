MINI annonce la sortie du Clubman Edition Knightsbridge

La marque MINI annonce l’arrivée du nouveau Clubman Edition Knightsbridge. Un modèle qui vient remplacer l’édition Canonbury, lancée en 2009. Véritable outil de la stratégie à succès de MINI en France, les éditions spéciales se succèdent régulièrement, pour le plus grand plaisir des fans de la marque.

De 1959 à 2021

Il est loin le temps où Alec Issigonis, ingénieur britannico-grec, donnait la vie à la première MINI. C’était en 1959, avant qu’il ne se vende plus de 5 millions d’exemplaires de cette petite citadine à la bouille inoubliable. À son lancement, la MINI ne mesurait que 3 mètres de long sur 1,41 mètre de large pour une hauteur de 138 cm et un poids de 620 kg. Un véritable karting.

Produite dans sa carrosserie vintage jusqu’en 2000, la nouvelle génération de MINI a été relancée sous le giron de BMW en juillet 2001. Elle conservait sa bouille en voyant ses dimensions s’agrandir, affichant 3,65 mètres de long pour 1m68 de large, 1,40 mètre de hauteur et un poids qui passait 1 100 KG. Le succès était eu rendez-vous, jusqu’à aujourd’hui encore.

MINI et les éditions spéciales

Et un des piliers du succès de la MINI demeure l’édition spéciale. Elles font partie intégrante de la stratégie à succès de MINI en France. Elles apportent, collection après collection, une promesse de renouveau et d’exclusivité aux clients de la marque anglaise, et ce tout au long de la carrière de leur modèle préféré.

Après les éditions Hyde Park et Kensington, l’édition Canonbury a été lancée il y a 2 ans en France et y a représenté la grande majorité des ventes de MINI Clubman avec une proportion supérieure à 75% des ventes du modèle. Elle a donc été le visage du MINI Clubman en France ces dernières années.

Aujourd’hui, le MINI Clubman renouvelle le cœur de son offre avec la nouvelle édition Knightsbridge. Il est à noter que, pour la première fois, le modèle et la stratégie développés par MINI France sont amenés à s’étendre progressivement à plusieurs pays d’Europe.

Knighstsbridge : le carré d’or londonien

Le renouvellement des éditions spéciales MINI est l’occasion de poursuivre l’exploration des quartiers londoniens. Le quartier de Knightsbridge, littéralement « le pont des chevaliers » en français, est situé dans le centre historique de Londres, entre Kensington Palace et Buckingham Palace. Il tire son nom de l’ancien pont qui permettait aux soldats de la couronne de traverser la rivière Westbourne, aujourd’hui disparue. Les premières traces de son existence sont vieilles de presque un millénaire et remontent aux alentours de 1 040. Au fil des siècles, le quartier de Knightsbridge a su s’imposer comme le quartier le plus branché et attractif du « Old Smoke » (surnom donné à la ville de Londres, signifiant le Grand Brouillard).

Aujourd’hui, le quartier de Knightsbridge est également surnommé le « Golden Square » ou « Carré d’Or » en français. Il est reconnu pour ses boutiques de luxe et son mythique centre commercial qui n’est pas sans rappeler les Grands Magasins parisiens, mais aussi pour son architecture mariant modernité et tradition, associant l’architecture contemporaine avec l’architecture Victorienne.

Knightsbridge fait enfin un clin d’œil à la dernière édition spéciale éponyme commercialisée en 1999 sur la Mini Classic (dans la teinte Sienna Gold) pour la fin de sa carrière, juste avant le démarrage de la production de la MINI Hatch par BMW Group il y a tout juste 20 ans, fin avril 2001.

Inspiration intemporelle

Le design de cette édition spéciale s’inspire directement de cette atmosphère élégante et intemporelle ; il intègre de nombreux éléments de personnalisation qui mettent en avant un badge Knightsbridge à l’identité visuelle forte.

Le contour de ce badge reprend la forme d’un blason afin de rappeler l’histoire quasi millénaire de ce quartier. Le centre du « K » de Knightsbridge représente le « Golden Square » dans une couleur qui rappelle le Sienna Gold de la Mini Classic Knightsbridge de 1999. Plus bas, cette teinte dorée se retrouve également sur la pointe de l’épée des « chevaliers du pont » qui conduit le regard vers le nom de l’édition, apposé sur deux lignes dans deux typographies différentes pour illustrer le mariage entre modernité et tradition qui caractérise ce quartier.

Le design de la Knightsbridge s’affirme tant à l’extérieur qu’à l’intérieur :

• À l’extérieur :

o Les ouïes latérales de clignotants arborent l’inscription Knightsbridge et le badge associé. L’inscription grise s’accorde parfaitement avec le fond noir afin de donner une apparence discrète et sophistiquée.

o Les seuils de porte sont personnalisés à l’avant et à l’arrière. Le design reprend celui des ouïes latérales.

o Le badge Knightsbridge habille également les montants de custode arrière.

• À l’intérieur, le badge Knightsbridge orne l’insert de volant.

• Pour la première fois, une coque de clé personnalisée avec le blason Knightsbridge a été développée afin d’emporter un peu de l’ambiance de ce quartier et de cette édition partout avec soi.

Équipement de l’édition Knightsbridge :

• Accès confort

• Caméra de recul

• Chrome line intérieur

• Ciel de pavillon anthracite

• Climatisation automatique bi-zone

• Connectivité avancée et recharge sans fil par induction

• Inserts décoratifs Piano Black

• Jantes en alliage 18 » design « Multiray Spoke bi ton »

• Kit éclairage

• Kit rangement

• Pack Connected Navigation avec Apple CarPlay sans fil

• Radars de stationnement avant / arrière avec système de manœuvre automatique

• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique

• Rétroviseurs rabattables électriquement avec fonction anti-éblouissement conducteur

• Sièges avant sport avec Sellerie simili cuir Carbon Black

• Système de transport d’objets longs (banquette 40/20/40)

• Toit ouvrant en verre panoramique

• Volant sport gainé cuir « Nappa »

• Par rapport à l’édition Canonbury à laquelle elle succède, l’édition Knightsbridge ajoute un Volant Sport gainé cuir « Nappa » et offre une banquette en 3 parties 40/20/40 permettant le transport d’objets longs sans supplément de prix.

Outre l’avantage client conséquent (jusqu’à 2.600 €) accordé au travers de ses nombreux équipements, l’édition Knightsbridge se révèle attractive puisqu’elle s’affiche à des niveaux de loyers très compétitifs, sans apport et entretien inclus. Les tarifs et loyers du MINI Clubman Edition Knightsbridge, disponible dès à présent en combinaison avec toutes les versions à l’exception de la motorisation John Cooper Works, sont présentés ci-dessous :

Les tarifs

Contenu produit enrichi, positionnement prix attractif et loyers compétitifs, la MINI est toujours accessible sans aucun apport et avec entretien inclus.

• Essence

• MINI One Clubman Edition Knightsbridge 32 300 €

• MINI Cooper Clubman Edition Knightsbridge 34 300 € ou 360 € / mois*

• MINI Cooper S Clubman Edition Knightsbridge 37 500 € ou 535 € / mois*

• MINI Cooper S Clubman ALL4 Edition Knightsbridge 41 700 € ou 590 € / mois*

• Diesel

• MINI One D Clubman Edition Knightsbridge 35 300 € ou 390 € / mois*

• MINI Cooper D Clubman Edition Knightsbridge 37 300 € ou 430 € / mois*

• MINI Cooper SD Clubman Edition Knightsbridge 41 700 € ou 620 € / mois*

• MINI Cooper SD Clubman ALL4 Edition Knightsbridge 43 700 € ou 650 € / mois*

•

• * LLD 36 mois / 30 000 km sans apport, extension de garantie et entretien inclus.

Crédit photo : DeFacto© (Mini de 1959 blanche), Lothar Spurzem© (Mini de 2000 rouge) et Mini© (Mini Clubman Edition Knightsbridge)

Étiquettes : MINI