Le 14 juin dernier, le fabricant allemand Porsche a décroché le record au tour de la boucle nord du Nürburgring pour une sportive homologuée pour la route, avec la 911 GT2 RS équipée du kit Performance Manthey. La vitesse moyenne ? 185,87 km/h, ça décoiffe !

Porsche a établi un nouveau record au tour pour une sportive de série homologuée pour la route sur le circuit de la Boucle Nord du Nürburgring. La 911 GT2 RS équipée du kit Performance Manthey a bouclé les 20,8 km en 6 :43,300 min. Le record a été validé par huissier le 14 juin dernier. Lars Kern, pilote de développement de la marque, était au volant de la 911 GT2 RS de 700 chevaux. Le nouveau kit Performance est le fruit d’une étroite collaboration entre les ingénieurs Porsche à Weissach et les experts de la Boucle Nord du préparateur Manthey à Meuspath. Les composantes optimisées pour les performances sur circuit de l’offre Porsche Tequipment sont proposées à la vente via le réseau de distribution des Centres Porsche.

Record précédent pour les modèles de série battu de 4,747 secondes

L’objectif affiché était d’effacer des tablettes le précédent record qui était de 6 :48,047 min. Lars Kern a relevé le défi avec brio au volant de la 911 GT2 RS, chaussée de pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2 R, homologués pour la route, battant le précédent record de 4,747 secondes, à une vitesse moyenne de 185,87 km/h. « Nos clients de modèles GT aiment mettre à l’épreuve leur voiture sur circuit, notamment à l’occasion des journées de roulage sur piste », a déclaré Frank-Steffen Walliser, responsable des gammes 911 et 718. « Les ingénieurs de Manthey et de Porsche ont développé conjointement un pack parfaitement harmonisé qui accroît les performances de la 911 GT2 RS. » Lars Kern a fait tomber le record dans des conditions de forte chaleur estivale, avec une piste à 41 °C. « La 911 GT2 RS est littéralement plaquée à la chaussée grâce au kit Performance Manthey. Dans les virages rapides, on a la sensation d’être dans une voiture de course. La force motrice, avec sa puissance de 700 ch, est parfaitement transmise à la route et la voiture freine magistralement tout en restant facilement maîtrisable. La sensation de conduite est époustouflante », précise Lars Kern.

Des composants parfaitement adaptés les uns aux autres

Le kit Performance Manthey de Porsche Tequipment comporte des éléments de châssis, d’aérodynamique et de freinage développés spécialement pour la 911 GT2 RS. Il comprend également les jantes en alliage léger de magnésium du pack Weissach. « Les différentes composantes du kit Performance sont parfaitement harmonisées entre elles, ce qui leur permet de produire tous leurs effets lorsqu’elles sont combinées. Dès lors, le kit n’est disponible que sous la forme d’un pack complet. La mise à disposition individuelle des différents éléments est actuellement à l’étude », précise Alexander Fabig, responsable du département Individualisation et Classic chez Porsche AG.

Les composantes aérodynamiques sont les éléments les plus marquants sur le plan visuel. Des volets supplémentaires sur le spoiler avant accroissent la déportance sur le train avant. Le soubassement est en carbone et des éléments aérodynamiques ont été ajoutés pour optimiser l’écoulement d’air au niveau des passages de roues à l’avant. Sur le train avant, la déportance est accrue de 49 à 70 kg à 200 km/h. Sur le train arrière, la déportance passe de 93 à 200 kg à la même vitesse. Cette augmentation de la portance négative est due au nouvel aileron arrière, un diffuseur modifié et des aérodisques sur les jantes arrière. « Nous sommes fiers que Lars Kern ait pu améliorer le temps au tour de la 911 GT2 RS grâce au kit Performance, développé conjointement et optimisé avec Porsche », déclare Nicolas Raeder, Directeur général de Manthey-Racing GmbH.

Les combinés filetés de la suspension réglable, optimisés pour les circuits, bénéficient de la solide expérience de Porsche et de Manthey en compétition automobile. Les amortisseurs avant peuvent être réglés sur trois positions différentes sans outil, les amortisseurs arrière sur quatre positions. Les garnitures de frein en céramique (PCCB) hautes performances permettent de réduire la perte d’efficacité du freinage à l’échauffement tout en améliorant la réactivité et la précision. Les conduites de frein avec gaine en acier assurent un retour de pédale plus direct. Les jantes en magnésium (20 pouces à l’avant, 21 pouces à l’arrière) permettent de réduire le poids de 11,4 kg. Elles sont disponibles en Argent brillant, Noir, Aurum, Or blanc métallisé et Platine.

La capacité du réservoir d’eau supplémentaire des refroidisseurs d’air de suralimentation par projection est accrue de neuf litres environ, ce qui permet d’espacer les intervalles pour la remise à niveau du liquide. « Grâce à ces optimisations, les performances de la voiture sont meilleures que jamais. La 911 GT2 RS dotée du kit Performance Manthey est conçue pour répondre à la perfection aux attentes des clients qui aiment rouler sur circuit, et spécifiquement sur celui de la Boucle Nord du Nürburgring. Le temps de 6 :43,330 minutes équivaut à un temps de 6 :38,835 sur l’ancien parcours, ce qui constitue un véritable exploit », conclut Andreas Preuninger, responsable de la gamme GT.

Kit disponible en commande

Le kit Performance Manthey par Porsche Tequipment est disponible à la commande dès aujourd’hui auprès des Centres Porsche en Europe. L’offre sera proposée sur les autres marchés par la suite. En outre, une garantie Porsche Approved peut désormais être souscrite pour toute Porsche 911 GT2 RS dotée du kit Performance Manthey.

Crédit photo/vidéo : Porsche©

Étiquettes : Nürburgring record battu