La maison de ventes aux enchères Cornette de Saint Cyr présente une vente exceptionnelle qui se déroulera le 23 juin 2021 à 18H30 au 6 avenue Hoche à Paris 8e. Une vente sur le thème des légendaires Croisières Citroën qui proposera la collection d’Éric Deschamps, collectionneur expert et passionné qui a consacré sa vie à réunir les objets liés aux Croisières Citroën. La collection sera exposée du 19 au 23 juin de 11H à 14H.

Éric Deschamps, un collectionneur expert et passionné

Après une vie passée à réunir sur son site.les objets liés aux Croisières Citroën, Éric Deschamps décide de se séparer de sa collection. La plus grande et importante jamais constituée. Spécialiste mondial incontesté de ces épopées, il a par ailleurs, publié de nombreux articles et ouvrages sur le sujet, que l’on peut retrouver

La maison de ventes aux enchères Cornette de Saint Cyr organisera cette vente le 23 juin prochain à 18H30, après avoir exposé cette fabuleuse collection du 19 au 23 juin, de 11H à 18H sauf le jeudi 23 juin de 11H à 14H. L’adresse : 6 avenue Hoche Paris 8e. Pour découvrir le catalogue des lots mis à la vente, cliquez sur ce lien.

Ces croisières légendaires, véritables aventures humaines, initiées il y a plus de 900 ans par Marco Polo, ou aujourd’hui avec l’astronaute Thomas Pesquet, continuent de nous faire rêver. Le déploiement de prouesses techniques, scientifiques et ethnographiques absolument hors du commun, a marqué et marque notre imaginaire collectif. L’exposition – vente de la maison Cornette de Saint Cyr nous fera revivre ces explorations et le visiteur où l’acheteur au travers de ces objets appartenant à̀ la légende participe lui aussi à la conquête de grands espaces.

Deux autochenilles Citroën Kégresse, en parfait état de marche et ayant fait l’objet d’un très grand nombre d’expositions sont présentées à la vente.

Éric Deschamps a restauré une autochenille type Mission Centre Asie (groupe Pamir, châssis P19, moteur C4F) et une autochenille B2, type véhicule de ravitaillement de la Mission Centre Afrique. Il a pu reconstituer un campement avec de nombreux éléments ayant appartenu aux participants de cette croisière, dont un grand nombre d’objets marquants de ces épopées, comme le passeport de Haardt, son Leica personnel, ses valises Louis Vuitton et une très grande quantité́ de documents originaux issus des fonds d’archives des participants aux croisières Citroën comme Maurice Penaud, chef mécanicien de toutes les expéditions.

Un peu d’histoire sur ces aventures humaines, qui rejoignent l’Afrique en 1922

Après des essais sur la Dune du Pyla à Arcachon, dans la neige des Alpes et sur les pistes du Sahara Algérien, Citroën lance cinq véhicules chenillés vers le Niger. C’est ainsi que la première liaison automobile transsaharienne de Tougourt à Tombouctou aller et retour est réalisée dans l’hiver 1922-1923 sous les ordres de G.M. Haardt et de Louis Audoin-Dubreuil. Mais Citroën et Haardt voient plus grand et le 28 octobre 1924 c’est le départ de la « Mission Centre Afrique ».

Huit autochenilles vont relier Colomb-Béchar à Madagascar. Ce formidable raid qui dure presque un an est plus connu sous le nom de « La Croisière Noire ». La Mission emmène en plus des mécaniciens, un cinéaste Léon Poirier et son opérateur, un peintre Alexandre Yacovlef, des scientifiques… La moisson de documents ethnographiques est énorme. Au retour, des expositions sont organisées et le film après une première à l’Opéra de Paris fait le tour du monde. Puis c’est la « Mission Centre Asie, » plus connue sous le nom de « Croisière Jaune » 1931-1932. Son but était de relier les territoires sous mandat français du Moyen Orient (Liban et Syrie) à ceux d’Extrême Orient (Indochine et Tonkin). Pour au total une quarantaine d’hommes avec les mécaniciens, l’expédition emmène un peintre, une équipe cinéma et des scientifiques dont le Père T. de Chardin. Deux ans avant le départ, des caravanes constituent les dépôts d’essence et de pièces détachées.

Le trajet initial devait partir de Beyrouth, rallier Pékin en passant au nord de l’Himalaya en territoire soviétique et revenir par la Birmanie, l’Inde et la Perse. Mais l’URSS ferme ses frontières trois mois avant la date du départ. Les sept grosses voitures c6, étudiées et construites pour le raid, ne pourront passer à travers l’Himalaya. En deux mois André Citroën fait construire sept autres voitures plus légères, des P19 équipées de moteurs C4F, destinées à tenter le passage des Pamir en suivant les pistes muletières empruntées par les caravanes.

C’est le Groupe Pamir, sous les ordres de G.M. Haardt et Louis Audoin-Dubreuil, qui partira de Beyrouth. Les sept C6, appelées Groupe Chine, partiront de Pékin sous les ordres de Victor Point et rouleront vers l’ouest pour essayer de faire la jonction après le franchissement de l’Himalaya. Le Groupe Pamir attaque la montagne de Shrinagar avec deux véhicules, le Scarabée d’Or, la voiture de Haardt et le Croissant d’Argent, celle d’Audoin-Dubreuil. Les deux autochenilles abandonnent à Gilgit après des cols à 4.200 m et sont laissées sur place.

Haardt et ses compagnons continuent à cheval et rejoignent 1.000 kilomètres plus loin le Groupe Chine qui est à Ouroumtsi dans le Sing Kiang, prisonnier du Maréchal King, un rebelle au pouvoir central. Enfin réunis, les membres de la Mission Centre-Asie rejoignent Pékin le 12 février 1932. La Mission embarque pour gagner l’Indochine par la mer et G.M. Haardt meurt le 16 mars à l’escale de Hong-Kong. André Citroën décide le retour anticipé en France de la Croisière Jaune. Le 4 avril 1932, la Mission embarque sur le Félix Roussel et ramène le corps de son chef.

Vente le 23 juin à 18h30 Exposition du samedi 19 juin au jeudi 23 juin 2021 de 11h à 18h Samedi 19 juin de 14h à 18h Jeudi 23 juin de 11h à 14h Maison de Ventes Cornette de Saint-Cyr, 6, avenue Hoche – Paris 8ème.

