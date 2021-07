La marque américaine Jeep désormais gérée par le groupe Stellantis (créé le 16 janvier 2021 avec la fusion des groupes PSA et FCA) dévoile aujourd’hui son nouveau Grand Cherokee 4xe. Hybride et rechargeable, ce nouvel opus sera officiellement présenté au Salon International de l’Auto de New-York, qui se tiendra du 20 au 29 août 2021.

Aujourd’hui, lors du Stellantis EV Day 2021, la marque Jeep® a dévoilé les premières images de son tout nouveau Jeep® Grand Cherokee 4xe hybride rechargeable 2022.

La cinquième génération du Grand Cherokee, qui au cours des 30 dernières années est devenu le SUV le plus récompensé de l’histoire, avec d’innombrables distinctions et plus de 7 millions d’exemplaires vendus dans le monde, sera officiellement dévoilée lors du Salon international de l’auto de New York 2021. Il viendra compléter la gamme Grand Cherokee.

L’introduction du Jeep Grand Cherokee 4xe est une étape supplémentaire vers l’expansion de l’électrification et le renforcement de la vision de la marque Jeep de « Zéro émission, 100 % Freedom » l’année où la marque Jeep célèbre ses 80 ans.

