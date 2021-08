Des voitures “moches et cheap” au succès : les 55 ans de la marque Dacia

La marque automobile Dacia a été créée il y a 55 ans. Comme d’autres enseignes (Volkswagen et Fiat), Dacia est née d’une volonté politique : celle de développer l’industrie automobile en proposant un modèle pratique et peu cher. En 2021, la marque roumaine qui vient de changer son logo et son identité visuelle s’impose comme un fabricant fiable, proposant des voitures au design moderne pour des tarifs abordables. Une véritable success-story à la sauce franco-roumaine.

Volontés politiques

1930 : le dictateur Benito Mussolini s’entretient avec le fondateur de Fiat ; Giovanni Agnelli, afin de développer l’industrie automobile italienne en proposant aux ménages une petite voiture économique. En 1936, les premières Fiat 500 Topolino sortaient des chaînes.

Février 1933 : Adolph Hitler fraîchement nommé Chancelier veut faire de l’Allemagne une grande nation automobile. Pour ce faire, il demande à Ferdinand Porsche de concevoir une auto à bas prix, pouvant accueillir 4 à 5 personnes, dont le poids n’excède pas 600 kg, pouvant rouler à 100 km/h, pratique et polyvalente. En 1938, Le Coccinelle Volkswagen sort. C’est à ce jour la voiture la plus vendue au monde avec 21 529 464 exemplaires produits.

1965 : le gouvernement roumain décide de développer l’industrie automobile en Roumanie. Mais le pays manque cruellement de compétences en la matière et la décision est prise d’opter pour une fabrication sous licence. Le gouvernement de Nicolae Ceausescu lance un appel d’offres auquel répondent les marques Peugeot, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Ford et Morris.

Renault décroche la Roumanie

C’est Renault qui décroche le contrat : la Uzina de Autoturisme Pitesti (UAP) est créée en 1966. UAP, qui deviendra Dacia le 2 juillet 1999. L’usine de production automobile de Pitesti sera inaugurée en 1968, avec la R8 Major qui sortira des chaînes de production le 3 août 1968 sous le nom de Dacia 1100. Dacia ; un nom dérivé de la Dacie, région ancienne de Roumanie.

Le 20 août 1969, la Dacia 1300 est lancée. Il s’agit ni plus ni moins d’une Renault 12 logotypée Dacia, qui rencontra un succès important en Roumanie, comme dans les pays de l’Est où la voiture est exportée. La Dacia 1300 sera déclinée en version Break à partir de 1973 et par un utilitaire en 1975 baptisé Dacia 1302.

En 1975, c’est au tour de l’Estafette Renault d’être produite en Roumanie. Elle sera fabriquée entre 1975 et 1978 sous le nom de Dacia D6 et vendue exclusivement à La Poste roumaine, ainsi qu’aux administrations d’État, à hauteur de 642 unités produites.

Puis viendront la Dacia 2000 sur la base de la Renault 20. Cette voiture par son standing et son prix plus élevés s’adressait exclusivement aux hauts fonctionnaires de l’État, membres éminents du parti communiste roumain, la Dacia 1300 relookée, la Dacia 1310 et ses dérivés (version bicorps et version sport) puis la Dacia 1309 dérivée de la Dacia 1310, un modèle Break avec une plateforme ouverte à l’arrière.

En 1995 sort la Dacia Nova 523, censée concurrencer les modèles venus de l’Ouest. Mais sa carrosserie déjà vieille avant de sortir et son vieux moteur issu de la Dacia 1310 ne présentent que peu d’arguments pour être à la hauteur. Le modèle sera commercialisé entre 1995 et 1998 pour une diffusion à 38 000 unités et sera remplacé en 1998 par la Nova 524. C’est la première Dacia 100% roumaine.

L’année 1999 marque un tournant important pour Dacia puisque le fabricant roumain devient une marque de Renault. La marque au losange veut que la fiabilité de Dacia soit exemplaire et modernise radicalement l’usine historique de Pitesti.

En juillet 2000 sort la Dacia SupeRNova. Elle se vendra à 60 000 unités jusqu’en 2003. Cette berline compacte est la première voiture produite sous l’ère Renault et remplace la Nova sortie en 1995. La SupeRNova est dotée du moteur Renault 1.4 qui équipait la Clio et de la boîte de vitesses à 5 rapports Renault également.

La SupeRNova est remplacée en mars 2003 par la Dacia Solenza, qui se vendra à 79 209 unités. Comme la SupeRNova, il s’agit d’une compacte 5 portes équipée du moteur MPI 1.4. Vendue 6 000 euros pour la version haut de gamme Scala, cette dernière est équipée de la climatisation, des vitres électriques avant, un airbag conducteur, un autoradio et une peinture métallisée. La Solenza marque une nette évolution chez Dacia en termes de qualité de fabrication et en design. Deux points importants qui préfiguraient l’arrivée de la révolutionnaire Logan.

La révolution Logan

La Dacia Logan sort en 2004. Véritable symbole du renouveau de la marque, la Logan sera produite à 2,8 millions d’unités entre la première génération (vendue à 2,5 millions d’exemplaires) et la seconde génération sortie en 2012 (vendue à 309 549 unités). Une troisième génération est sortie en 2020 mais non distribuée en France.

La Logan sera déclinée en Break (MCV) avec la très bonne idée de proposer un intérieur à 7 places, en Van et en Pick up.

La nouvelle ère Dacia : Sandero et Duster

La Dacia Sandero sort en 2008 et inaugure le nouveau logo de la marque. Il s’en est vendu 1 370 325 unités entre 2008 et 2020 (Génération I et génération II sortie en 2012). La troisième génération sort en janvier 2021, marquant là aussi une véritable modernisation du design, avec un look qui se rapproche davantage de la nouvelle Polo Volkswagen. L’image de la Dacia « moche et cheap » est totalement gommée, avec un design résolument moderne, un équipement complet et un tarif qui continue de défier toute concurrence : 8 890 euros pour la version d’entrée de gamme “Access”.

Deux ans après la première Sandero sort le premier SUV Dacia baptisé “Duster”. Un terme qu’on peut traduire en français comme “le dépoussiéreur”. À l’origine, Dacia Duster était le nom utilisé pour vendre une version rebadgée de l’ARO 10 sur certains marchés, comme celui du Royaume-Uni, au cours des années 1980 et au début des années 1990.

Un look de baroudeur réussi, décliné en version 4X4 pour les plus aventuriers, une hauteur de caisse et d’assise hautes, un coffre accueillant, un équipement complet font de ce nouveau modèle un véhicule attrayant, fonctionnel et toujours à budget contenu. Il se vendra plus de 2 millions d’exemplaires de la première génération, sortie en 2010 et vendue jusqu’à décembre 2017.

Véritable succès commercial, le Duster est remplacé en janvier 2018 par la seconde génération, qui change globalement peu (on ne change pas un produit qui gagne) mais qui se modernise avec un nouvel habitacle et une nouvelle signature lumineuse à LED.

Le Duster II sera légèrement relifté en septembre 2021 avec une phase II dont les principaux changements résident dans la taille de l’écran, les barres de toit, la calandre et la signature lumineuse en “Y”.

En 55 ans, la marque Dacia a su brillamment passer du statut de “voiture moche et cheap” à celui de “véhicule au design sympa, bien équipé et abordable”. Peut-on alors parler de “Low Cost” ? Sans hésiter oui, parce que les tarifs des autos Dacia 2021, même en versions haut de gamme se situent toujours bien en dessous de la concurrence.

Dacia se met à l’électrique

Début 202, Dacia lance son premier modèle électrique : la Spring. Vendue à partir de 16 990 euros, la Spring est la voiture électrique la moins chère sur le marché. L’autonomie annoncée est de 225 km en cycle WLTP, Dacia met une roue dans le futur.

Nouvelles signatures

Le succès de Dacia amorcé en 2004 avec la Logan et ce 55ème anniversaire s’accompagnent cette année d’une nouvelle signature de la marque. Nouveau logo et nouvel emblème.

Dacia bouscule encore une fois les codes. Cette fois sur un terrain inattendu : celui de son identité visuelle. Toujours plus affirmée et authentique, la marque affiche désormais un nouveau logo et un nouvel emblème, symboles de simplicité et de solidité, complétés par une nouvelle palette de couleurs pour évoquer la nature et les grands espaces. Cette vision très contemporaine des valeurs Dacia et de son ADN, dans un esprit « outdoor », exprime l’essentiel d’aujourd’hui : se reconnecter avec son environnement et partager des plaisirs simples avec ses proches.

David, responsable du Studio Design pour la marque Dacia et Julie, Lead Designer, en charge de l’identité visuelle, nous expliquent les fondements et les étapes de la création de ce nouvel univers visuel.

“Dacia c’est la marque de l’essentiel, de la simplicité, de l’authenticité… Aujourd’hui la marque évolue et affiche de nouvelles ambitions. C’était donc le moment idéal pour faire évoluer son image, pour refléter et affirmer encore plus clairement son ADN et ses valeurs”.

David, Responsable du Studio Design pour la marque Dacia

“Le logotype, élément majeur de la nouvelle identité visuelle, inspire robustesse et stabilité au premier coup d’œil. Le dessin des lettres est volontairement minimaliste comme pour incarner visuellement l’esprit frugal et malin de la marque. Le D et le A sont allégés de leur barre, pour ne conserver que ce qui est essentiel à la reconnaissance des lettres. Le C est le miroir du D, illustration représentative d’une volonté de développer un langage formel simple et géométrique. Cette empreinte géométrique du logotype imprime à l’enchainement des lettres un mouvement d’inspiration mécanique.

Nous nous sommes inspirés d’objets empruntés aux univers du garage, de la mécanique : des engrenages, des chaînes, des outils etc. Autant d’objets auxquels on associe robustesse, fiabilité et fonctionnalité”.

Julie, Lead Designer en charge de l’identité visuelle Dacia

Et sur les voitures ?

Les équipes Marketing, qui ont co-construit cette nouvelle identité visuelle, la déploient depuis juin 2021, à travers différents canaux de communication : les sites de la marque, la publicité, les brochures etc. Les points de vente Dacia arboreront fièrement cette nouvelle identité dès début 2022. Quant aux véhicules, ils adopteront logo et emblème au deuxième semestre 2022.

GALERIE DACIA VINTAGE – Crédit photo : Yannick Brossard©-Dacia Heritage

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

