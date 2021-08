Il y a 20 ans, Lancia présentait la Thesis

À la fin de l’année 2001, Lancia présentait sa grosse berline luxueuse qui allait remplacer la vieillissante Kappa. Baptisé “Thesis”, ce nouveau modèle ne connaîtra pas le succès de celui qu’il remplaçait et vendu à 117 216 unités entre 1994 et 2001. C’était il y a 20 ans, déjà.

Fin 2001, la marque italienne Lancia présentait sa berline haut de gamme Thesis. En raison de retards dans la conception, ce nouveau modèle ne sera commercialisé qu’à partir de septembre 2002, au prix de 36 900 euros pour le modèle JTD Executive et 46 900 euros pour le V6 Emblema.

Typiquement néo-rétro et luxueuse pour attirer la clientèle des seniors aisés (ce qui fût une grosse erreur de la part de Lancia), la Thesis se déclinait en 5 motorisations :

• 2.0 turbo 20 V essence de 170 cv

• 2.4 20 V essence 170 cv 5 cylindres en ligne

• 3.0 V6 24 V 215 cv (moteur Alfa Romeo)

• 3.2 V6 24 V 230 cv (moteur Alfa Romeo)

• 2.4 JTD Diesel 5 cylindres de 150 cv (remplacé par le 2.4 Multijet JTD)

Malgré son poids important de 1 820 kg, la Thesis affichait de bonnes performances, avec une vitesse de pointe à 224 km/h pour le moteur 2.0L essence (0 à 100 km/h en 8,9s) et 234 km/h pour le V6 (0 à 100 km/h en 9.2s).

Longue de 4,89 mètres et large de 1,83 mètre, la Lancia Thesis a été le dernier modèle haut de gamme de Lancia, ce qui en fait un collector néo-rétro au confort grand luxe. Une ligne hors du temps atypique, un intérieur classique mais très élégant et confortable en font une occasion intéressante mais malheureusement très rare. Les annonces sont en effet difficiles à trouver et pour le peu qu’il existe, il faut compter 7 500 euros pour une version V6 3.2 l avec 200 000 km au compteur.

Côté consommation, la Thesis consomme en moyenne 11,2 litres aux 100 km ; en cycle mixte. Elle est équipée d’un réservoir de 75 litres ce qui lui confère une autonomie moyenne de 650 km sans trop appuyer sur la pédale d’accélérateur.

Voiture de représentation officielle du gouvernement italien, la Thesis était très bien équipée et dotée à l’époque des dernières technologies, tels que les feux à LED.

Une allure classique (trop ..), une excellente finition, des suspensions haut de gamme, un équipement de série complet ; climatisation bi-zone, sièges en cuir, bois précieux, ordinateur de bord en font une occasion vintage intéressante.

Sa ligne trop ciblée séniors et atypique, mais également le manque de capillarité du réseau de revendeurs seront un frein au succès de la Thesis, qui ne s’est vendue qu’à 25 000 exemplaires, entre 2002 et 2009. Face à elle : La Bmw Série 7 et la Mercedes Classe S avec leurs lignes plus séduisantes ont eu raison de l’italienne.

Crédit photo : Lancia©

