Malgré l’accroissement des ventes de véhicules électriques, le nombre d’automobiles équipées d’un moteur à combustion interne reste majoritaire en France. Qui dit moteur à combustion dit système de transmission, indispensable à ce type de mécanisme. Monsieur Vintage se penche aujourd’hui sur l’embrayage pour en comprendre le fonctionnement.

Moteur thermique ou électrique ?

Les voitures à moteur à combustion interne ont besoin d’un système de transmission. Ce n’est pas le cas pour les voitures électriques, dépourvues de boîte de vitesse puisque leur plage de fonctionnement s’effectue sur un seul rapport, avec un couple maximal disponible dès le démarrage et jusqu’à 10 000 tours par minute.

Paradoxe : la plupart des voitures électriques disposent malgré tout de ce qui s’apparente à un levier de vitesse. C’est le cas de la Peugeot e-208, dont le levier (qui ressemble plus à un smartphone qu’à une commande de vitesses) indique P (Parking), R pour Reverse (reculer), N (neutral), D (Drive) et la mettre B, une position qui permet à la voiture d’amplifier le frein moteur et donc de moins user les freins.

De 3 à 6 vitesses

Les voitures à boîte manuelle peuvent être à 3 (comme la Renault 4 entre 1961 et 1967), 4 (années 70 à 90) ou 5/6 vitesses pour les modèles plus contemporains. Pour pouvoir passer les vitesses, ces véhicules sont équipés d’un embrayage. Pour comprendre son rôle, Monsieur Vintage s’est penché sur son fonctionnement afin de savoir ce qui se passe quand on doit changer son embrayage, soi-même ou chez le garagiste.

L’embrayage : comment ça marche ?

Pour faire simple, l’embrayage est un mécanisme qui permet de déconnecter la transmission de la puissance, sans couper le moteur, afin de changer de rapport de vitesse.

Le système d’embrayage est composé de trois sous-ensembles : le disque d’embrayage, le couvercle et la butée. Cet ensemble est solidaire de l’arbre d’entrée de la boîte de vitesse. Le système se déclenche dès que l’on appuie sur la pédale d’embrayage. À partir de ce moment-là, un système hydraulique fait véhiculer un fluide qui permettra de réaliser une pression sur le disque d’embrayage, grâce à un système à ressorts, une butée (qui exerce la pression) et le couvercle.

Le disque d’embrayage est posé sur un volant d’inertie, quand le disque appuie dessus, cela transmet la puissance du moteur au système de transmission. Le flux de puissance est interrompu et on peut ainsi changer de vitesse au levier.

Le système d’embrayage est situé entre le moteur et la boîte de vitesses.

Coût d’un embrayage

Lorsque vous devrez faire remplacer votre embrayage, il faudra prévoir un kit d’embrayage composé du disque, de la butée et du plateau. Le tarif de ce kit varie en fonction des modèles de voitures, de 200 à 350 euros. L’intervention dure 4H30 en moyenne il faudra donc prévoir un budget moyen de 600 euros tout compris si vous passez par un garagiste, en incluant la main d’œuvre.

Quelques conseils

Et pour conserver votre embrayage le plus longtemps possible, pensez à appliquer ces quelques conseils dans votre conduite quotidienne :

• Ne laissez pas votre pied sur la pédale d’embrayage quand vous conduisez

• Passez automatiquement au point mort dès que vous êtes arrêté

• Pensez à mettre au point mort quand vous stationnez votre auto

• Passez vos vitesses rapidement

Étiquettes : coût kit d'embrayage