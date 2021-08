L’usine Seat de Barcelone : là où tout a commencé

Située dans la Zona Franca de la ville, l’usine de SEAT Barcelone est le lieu où l’aventure SEAT a débuté. Elle a toujours été une référence importante pour la ville et reste encore un centre d’affaires très actif à ce jour.

L’activité de l’usine a démarré en 1953 avec la production des premiers modèles de la marque, comme la SEAT 1400 ou la SEAT 600, la voiture qui a mis l’Espagne sur les routes. La fabrication des voitures a été transférée à l’usine de Martorell en 1993. Depuis cette date, l’usine de Barcelone produit des pièces embouties à froid (comme les panneaux de porte, les toits, les ailes et les barres de toit), des pièces embouties à chaud et des éléments de carrosserie comme les composants mobiles (portes, hayon et capot).

C’est dans ces installations que SEAT fabrique actuellement 80 % des pièces de la plateforme MQB A0. Cette dernière est utilisée comme base pour des modèles tels que la SEAT Ibiza, l’Arona, l’Audi A1 et la VW Polo. L’usine produit également la plupart des pièces embouties des différents véhicules. Rien qu’en 2019, plus de 54,8 millions de pièces ont été fabriquées, non seulement pour SEAT mais aussi pour les différentes marques du Groupe Volkswagen dans le monde entier. Celles-ci ont été exportées depuis Barcelone vers 22 usines situées dans six pays. Aujourd’hui, plus de 1 179 employés travaillent sur ce site SEAT.

Une référence industrielle

SEAT Barcelone se distingue par la mise en place de développements technologiques innovants tels que la simulation virtuelle de la presse PXL, l’impression 3D dans l’atelier de maintenance, le remplacement automatique des capuchons de soudure robotisés dans l’atelier de carrosserie et l’automatisation des flux logistiques en utilisant des véhicules à guidage autonome.

Au cours des cinq dernières années, l’usine SEAT de Barcelone a fait l’objet d’un processus continu d’amélioration et de modernisation. Les investissements réalisés en 2019 concernaient principalement une presse et deux lignes de marquage à chaud. La nouvelle presse PXL permet à l’usine SEAT Barcelone d’augmenter sa productivité grâce à une automatisation et une vitesse de fabrication accrues, et d’accéder à un système robotique de pointe. Les améliorations de la productivité au cours des dernières années ont conduit le Catalan Automotive Industry Cluster (CIAC) à récompenser SEAT Barcelone en lui décernant le prix Best Industrial Productivity (meilleure productivité industrielle) en 2018.

L’usine de Barcelone applique des normes de qualité et des critères élevés en matière de développement durable tout au long de son processus de fabrication. De plus, son engagement en faveur de la protection de l’environnement est fondamental. C’est pourquoi elle dispose d’une ligne ferroviaire « Cargometro » pour transporter directement les composants à l’usine de Martorell. Ce faisant, ce sont 32 000 trajets en camion qui sont remplacés, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 1 800 tonnes par an.

Dans la même façon, SEAT Barcelone s’engage également en faveur de la biomasse en tant que source d’énergie durable et écologique. En effet, depuis 2014, elle utilise le système de production de chaleur de la centrale de cogénération à partir de biomasse d’Ecoenergies. La biomasse consommée au cours de la période 2014 – 2019 provenait principalement de l’élagage dans les parcs et jardins de Barcelone, ce qui a entraîné une réduction de 3 800 tonnes des émissions de CO2 de SEAT Barcelone.

Un immeuble emblématique

Abritant la cantine, le bâtiment qui se trouve au sein du complexe industriel de l’usine de Barcelone a été conçu par César Ortiz-Echagüe, Manuel Barbero et Rafael de la Joya. Celui-ci fut le premier en Espagne à être construit avec une structure innovante en aluminium caractéristique de l’industrie aéronautique. L’espace a la forme d’un peigne, créant une série de cours paysagères reliées par des pergolas qui rompent avec la monotonie des traditionnelles installations dédiées à la production de masse. Le projet est devenu l’une des premières images de marque, son innovation architecturale étant devenue synonyme de modernité et d’efficacité de l’entreprise. De plus, un jury présidé par Ludwig Mies Van der Rohe lui a décerné le Reynolds Memorial Award de l’American Institute of Architecture.

Une collection de voitures historiques

Le bâtiment A122 de SEAT Barcelone abrite une collection de voitures historiques composée de plus de 280 véhicules fabriqués au cours des cinquante dernières années. Une véritable caverne d’Ali Baba pour les passionnés de vintage.

Crédit photo et vidéo : Seat©

Étiquettes : SEAT