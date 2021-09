Suzuki ajoute une vraie GT Sportive à sa gamme de motos avec l’arrivée de la GSX-S 1000 GT. Une machine qui, à l’instar d’une Kawasaki Ninja 1000 SX, allie performances et confort pour des voyages au long cours.

Un design affûté

Le fabricant de motos japonais présente la GSX-S 1000 GT. Une nouvelle machine au style sportif affûté avec son avant plongeant taillé à la serpe, sa grosse fourche dorée inversée et son pneu arrière de 190 mm. Mais à l’inverse de sa concurrente Kawasaki Ninja 1000 SX, pas de demi-guidons mais un guidon droit, ce qui suggère une position de conduite plus reposante. Un plus pour le voyage au long cours.

Plus typée sportive que celle qu’elle remplace : la Suzuki GSX-S 1000 F, cette nouvelle GSX-S 1000 GT arbore un look plus agressif et plus dynamique, faisant d’elle une concurrente plus sérieuse à la Kawasaki Ninja 1000 SX. D’autant que son tarif de 14 799 euros se positionne à 200 euros de plus que la “Kawa”, vendue 14 599 euros.

Plus dynamique

Comparée à la Suzuki GSX-S 1000 F, la nouvelle GSX-S 1000 GT est dotée du même moteur qui équipe la version roadster GSX-S 1000 avec par conséquent les mêmes caractéristiques à la hausse ; 2 cv de plus et des accélérations optimisées. Cette nouveauté affiche 152 chevaux pour un poids de 226 kg tous pleins faits.

Nouveau tableau de bord

Côté nouveautés, la GSX-S 1000 GT dispose d’un guidon plus large de 23 mm et plus proche du pilote (de 14 mm versus la GSX-S 1000 F). Comme déjà évoqué, la position du pilote s’en voit plus confortable. Et pour la première fois sur un modèle Suzuki, cette nouvelles 1000 GT reçoit de série un écran TFT couleurs de 6,5 pouces, connectable à votre smartphone via l’application mySPIN.

Autour de l’écran viennent s’ajouter les indicateurs à LED des clignotants, feu de route et point mort, ainsi que d’autres dédiés aux alarmes ou dysfonctionnements éventuels, voyant de pleins phares, ABS, contrôle de traction, charge de la batterie, température d’eau et pression d’huile. Tous sont lisibles et reconnaissables.

L’écran multifonction TFT couleur de 6,5’’ fonctionne avec l’application SUZUKI mySPIN. Là où la concurrence utilise des systèmes développés pour les voitures, la GT est équipée de logiciels dédiés, pour un usage à moto. SUZUKI mySPIN offre donc une parfaite lecture et une facilité d’utilisation pour le pilote qui a accès aux contenus de son smartphone et aux informations concernant son véhicule.

Une fois l’application SUZUKI mySPIN installée sur son smartphone, le pilote aura accès à un éventail de fonctions développées spécifiquement pour la moto. L’accès aux diverses fonctionnalités et contenus se fait grâce aux commutateurs situés sur la partie gauche du guidon, qui vous permettent de modifier les différents paramètres durant la conduite.

LES COLORIS

Équipée pour s’évader

Les motards peuvent choisir parmi une gamme de 36 accessoires qui vont leur permettre de faire de leur GSX-S1000GT, la moto parfaite selon leur style et leur goût, sans sacrifier confort, praticité ni protection et ainsi, rendre leurs virées encore plus excitantes et agréables.

Le dernier ajout à la gamme est un nouvel ensemble de valises latérales conçues sur mesure. Avec 36 litres de stockage et une charge possible allant jusqu’à 5kg, il sera possible d’y ranger les casques intégraux*.

Les valises sont disponibles dans chacun des 3 coloris.

Caractéristiques techniques de la GSX-S1000GT

Moteur : 4-cylindres, 4-tps, DACT, refroidi par eau

Cylindrée : 999 cm3

Puissance : 152 chevaux

Transmission : boîte 6 vitesses

Transmission finale par chaîne

Poids avec les pleins : 226 kg

Hauteur de selle : 81 cm

Suspension avant : Fourche inversée hydraulique de 43 mm

Suspension arrière : Mono-amortisseur hydraulique

Frein avant : Double disque Brembo de 310 mm avec étriers radiaux à 4 pistons

Frein arrière : Disque diamètre NC

Pneu avant 120/70 ZR 17 (58W), tubeless

Pneu arrière 190/50 ZR 17 (73W), tubeless

Capacité réservoir 19 litres

Coloris :

Metallic Triton Blue

le coloris fétiche des sportives de la marque, qui symbolise la performance, la vitesse et l’agilité.

Metallic Reflective Blue

Bleu sombre avec une luxueuse finition brillante, qui représente le ciel nocturne que les pilotes peuvent admirer lors de leurs longues balades.

Glass Sparkle Black

Combinaison de noir mat et noir brillant, pour une finition raffinée et luxueuse.

Tarif : 14 799 euros

Crédit photo : Suzuki©

