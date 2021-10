Le salon de voitures anciennes ÉPOQU’AUTO se tiendra à EUREXPO Lyon du 5 au 7 novembre 2021. Après une édition 2020 reportée en raison de la pandémie, l’organisation a redoublé d’efforts pour proposer une 42ème édition très riche et variée. MONSIEUR VINTAGE vous donne le programme.

ÉPOQU’AUTO aura bel et bien lieu cette année, enfin ! Avec cette foutue pandémie liée à la Covid-19, on ne compte plus le nombre de salons et rassemblements reportés dans le meilleur des cas, ou annulés pour une grande majorité, hélas. L’édition de l’ÉPOQU’AUTO 2020 qui n’avait pu se tenir est donc décalée en 2021, du 5 au 7 novembre 2021.

Avec 70 000 visiteurs attendus, ÉPOQU’AUTO se place parmi les plus gros salons de véhicules anciens de l’hexagone. Pour cette nouvelle édition, l’organisation n’a pas lésiné sur le nombre de véhicules exposés, qui s’articulent autour de 11 rendez-vous principaux :

1. L’hommage de la FFVE au personnel soignant, au travers de l’exposition de véhicules anciens

Présente comme chaque année, la FFVE profitera de cette 42e édition d’Époqu’Auto pour rendre hommage au personnel soignant. « Cet hommage s’inscrit dans la continuité de l’opération « La FFVE et les collectionneurs de tout cœur avec l’Institut Pasteur » menée en 2020, précise Jean-Louis Blanc, président de la FFVE. » Son plateau sera consacré aux véhicules dédiés à la santé : six ambulances représentant autant de marques et d’époques. Nous présenterons notamment une Ford T de 1917, une 403 de la caravane du Tour de France utilisée par la Croix Rouge, une ambulance Break PL17 rarissime, une Simca Marly, et un Peugeot J7 Pompier, énumère Laurent Hériou, Directeur Général de la FFVE. Cette année encore, la fédération accueillera les clubs, professionnels, musées et collectionneurs à la réunion d’information sur les grands sujets d’actualité qui se tiendra dans les mezzanines 3 et 4. Également à découvrir lors de cette édition : la fédération et Époqu’Auto ouvriront conjointement au grand public la 2e session des ateliers FFVE, sur l’espace H4 dans le hall 7 : programmation de 6 ateliers à venir. Enfin, en avant-première, la FFVE avec le réseau Bosch Classic Service, invitera les collectionneurs à participer à l’opération « Bien régler son véhicule d’époque ». Le rendez-vous est donné à la station dédiée sur le parking des véhicules de collection pour une mesure gratuite des gaz d’échappement.

2. Les revendeurs et marchands

Chaque année, les revendeurs et marchands représentent plus de 80% des exposants du salon Époqu’Auto. Cette année encore, ils seront au rendez-vous afin que vous puissiez trouver la pièce que vous recherchez, ou tout autre objet mécanique ou décoratif.

3. Le studio Harcourt

Le célèbre studio parisien sera présent au salon Époqu’Auto. Durant les 3 jours, les visiteurs du salon pourront s’offrir un moment privilégié hors du temps « Même accueil, même photographe, jusqu’au même matériel…tout notre studio sera délocalisé sur Epoqu’Auto le temps de l’événement pour permettre aux visiteurs de vivre l’expérience Harcourt comme le vivraient les grandes icônes du cinéma » précise Francis Dagnan, Président de Harcourt. La magie Harcourt opère : après les incontournables retouches maquillage aux côtés d’une maquilleuse professionnelle, place à la pose face à l’objectif. Les équipes travaillent la lumière, le photographe dirige la séance, les clichés s’animent les uns après les autres. A l’issue du rendez-vous, le client recevra sa planche contact, sur laquelle il pourra choisir le cliché de son choix. Une fois tiré au format demandé, le cliché sélectionné pourra être délivré dans le studio Harcourt à Paris à l’occasion d’une visite privilégiée, ou bien adressé par transporteur.

Un processus qui demande une inscription préalable dans la limite des créneaux horaires disponibles, en contactant l’équipe Harcourt au 06 61 19 07 23.

4. Trois plateaux d’exposition de marques

Trois plateaux phares seront installés à Eurexpo :

• Simca

Un hommage sera rendu à la marque au travers d’une exposition de plus de 70 véhicules, de l’Aronde à la Simca 1000.

• Bentley

La marque au “B” ailé sera également présente à Époqu’Auto, avec une douzaine de voitures exposées. La marque de luxe fêtait ses 100 ans le 18 janvier 2019 et viendra sur Lyon pour une élégante rétrospective qui plaira aux aficionados de belles autos. Voici un extrait du plateau Bentley :

Bentley 3 litres sport (1924) la plus ancienne voiture vainqueure des 24 heures du Mans connue à ce jour

Bentley Super Sport 4 ½ litres (1925)

Bentley Speed Six (1926)

Bentley 3L Barker (1928)

Bentley 3,5 Derby Carrosserie Salmon&sons (1937)

Bentley Mark VI Cabriolet carrossée par Abott (1949)

Bentley Type R (1953)

Bentley Continental Park Ward (1957)

Bentley Mulsanne Turbo LWB (1983)

Bentley Continental SC Mulliner (1991)

Bentley Speed 8 (2003) …

• Les Tricyclecars

Un des trois plateaux sera consacré à ces autos étranges mais pleines de charme, posées sur trois roues. « C’était dans les tuyaux depuis plusieurs années, car nous avions été sollicités par le Club qui est très animé par des membres passionnés », raconte Claude Passot. « Des quadragénaires pour la plupart, très dynamiques et qui font des choses extraordinaires comme les visiteurs pourront s’en rendre compte sur le salon », ajoute Alain Guillaume. Enthousiastes à l’idée de présenter sur Époqu’Auto le plus grand rassemblement de Tricyclecars jamais organisé en France, les membres de l’Amicale Tricyclecariste de France ont en effet prévu d’installer un simulateur de conduite de Tricyclecars. Ils se présenteront également un vieux garage ou encore des véhicules dans une ambiance sortie de grange.

5. Exposition Berliet

Cette année, la Fondation Berliet a fait le choix de revenir sur la production de véhicules de services municipaux. La lutte contre l’incendie, l’enlèvement des ordures ménagères et des déchets, les transports urbains, sont autant de missions indispensables à la vie de toute agglomération et sont effectués avec les moyens de l’époque. Aux pompes à bras, tombereaux et fiacres hippomobiles se sont substituées à la fin du XIXe siècle les « voitures sans chevaux ». Certes le moteur thermique s’est assez vite imposé, mais la propulsion à vapeur et à l’électricité a souvent été un mode de transition entre l’hippomobile et l’automobile.

Au fur et à mesure du développement et de l’urbanisation, de l’évolution de la technologie, de la croissance du niveau d’hygiène collective et de confort, les tâches accomplies ont été plus nombreuses, plus fréquentes et se sont diversifiées. Pour raconter cette histoire des véhicules de services municipaux, la Fondation Berliet a choisi de présenter six pièces emblématiques, produites par six marques françaises. Un tour d’horizon qui va conduire les visiteurs d’Époqu’Auto de 1921 à 1950.

6. Exposition Autodiva

Le magazine Autodiva exposera des voitures de course de collectionneurs lyonnais pour cette 42ème édition d’Époqu’Auto.

7. Des Youngtimers … break !

Le magazine Youngtimers fera lui aussi son exposition, au travers de véhicules sportifs en carrosserie break. Pour ceux qui aiment rouler en famille, mais de façon dynamique.

8. Les artistes

Pour l’édition 2021, de nombreux artistes ont répondu présent pour Époqu’Auto. Alors qu’ils étaient une douzaine pour la première édition en 2014, ils seront 25 pour le rendez-vous 2021.

9. La vente aux enchères

La vente aux enchères de véhicules anciens sera organisée le dimanche 7 novembre 2021 à 14 heures. Les plus fortunés des passionnés pourront se faire plaisir tout en découvrant les nombreux modèles exposés.

10. Les Rétros d’Or

Créés en 2019, les Rétros d’Or récompensent les médias auto et moto préférés des Français. Ils se dérouleront le 6 novembre entre 17 et 19H00 Place des Lumières.

11. Les motos

Les anciennes bien sûr, ça concerne également les deux-roues et side-cars. Une large place sera réservée aux motos anciennes. Au-delà des trois plateaux phares qui seront placés sous les projecteurs, les visiteurs d’Époqu’Auto retrouveront aussi d’autres rendez-vous devenus des incontournables du salon. Les motos, bien entendu, apparues dans les Halls d’Eurexpo il y a maintenant 9 ans et qui continuent d’étoffer leur offre, édition après édition. Mais aussi la Fondation Berliet, fidèle parmi les fidèles du salon lyonnais, dont l’exposition est désormais complétée par celle du plateau consacré aux véhicules utilitaires.

Un plateau moto toujours plus fédérateur

Présenté pour la première fois aux visiteurs d’Époqu’Auto en 2011, le plateau motos a déjà donné plusieurs coups de projecteurs sur le travail réalisé par les constructeurs de la région. Mais cette année, Fabrice Follis, qui reprend en mains l’organisation de cet espace si spécifique, n’a pas voulu trancher entre les uns et les autres. Pour cela, il a décidé de mettre en valeur la diversité de cette production, principalement au cours de la période de l’entre-deux-guerres. « C’est à l’issue de la guerre d’Algérie, à la fin des années 50, que la production de la plupart des constructeurs de motos Français prendra fin, sauf celle de Peugeot et Motobécane qui résiste en ne produisant plus que des petites cylindrées de 49,9cc », précise-t-il.

C’est donc un voyage dans cet univers foisonnant où se côtoient les Terrot, Monet-Goyon, New Map, Alcyon, René Gillet, Vélocette, Gnome Rhône, MGC, Koelher Escoffier, Magna Debon, Motobécane, Nougier, Cemec, Ratier, Peugeot, Dollar, Gillet Herstal, etc., mais aussi, Motosacoche, Vincent, Norton, Ariel, Scott, Douglas, Harley Davidson, etc., toutes ces marques qui ont écrit l’histoire de la moto en France seront proposées cette année à Eurexpo.

Sur un espace dédié totalisant 600 m², il compte réunir plus d’une centaine de modèles, dont certaines marques qui ne sont encore jamais venues sur Époqu’Auto. Dès cette année et plus encore lors des prochaines éditions, Fabrice Follis souhaite mobiliser très largement les clubs afin de donner encore plus d’ampleur à ce plateau moto. Une volonté d’ouverture qui se traduira dès cette 42e édition par la présence du musée de Rochetaillée, qui installera une dizaine de ses motos sur le stand.

Extrait du plateau motos

Harley Davidson VLD 74 de 1934

Harley Davidson Type F avec side-car de 1918

Terrot 750 à moteur MAG de 1919

Nous vous avions prévenu, cette édition 2021 du salon Époqu’Auto sera très riche et variée. Il ne vous reste plus qu’à commander vos billets, en sachant que les tickets de 2020 restent valables pour l’édition 2021.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : 5, 6 et 7 novembre 2021

Lieu : Eurexpo (Lyon – Chassieu)

Horaires

Vendredi 5 novembre 2021 de 9h00 à 21h00

Samedi 6 novembre 2021 de 9h00 à 19h00

Dimanche 7 novembre 2021 de 9h00 à 18h00

Tarifs Les billets achetés pour l’édition 2020 restent valables pour l’édition 2021

Adultes : 14 € sur epoquauto.com jusqu’au 5 novembre à 9h00, ou 15 € sur place

Étudiants : sur présentation en caisse de la carte d’étudiant valable pour l’année 2021/2022 : 11 €

Conditions tarifaires spéciales pour les groupes à partir de 15 personnes (conditions à définir avec les organisateurs par mail : epoquauto@les3a.com)

Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Visiteurs munis d’une carte d’invalidité : 11 €

Visiteurs en fauteuil roulant : gratuit (accompagnateur 11 € si sa présence est mentionnée sur la carte d’invalidité)

Garderie : les deux premières heures sont gratuites, puis 10 € / heure. Ouverture le samedi à partir de 11h00 et le dimanche dès 10h00.

Parking P4 gratuit pour les véhicules de collection (de plus de 30 ans)

Autres véhicules : 9 € à la journée

Parking gratuit pour les motos Organisateur Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes (Les 3A)

Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Époqu'Auto 2021