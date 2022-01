Nous avons participé à la Coupe 602 sur glace

La Coupe 602 sur glace organisée par le 2CV Méhari Club de Cassis s’est tenu les 7/8 janvier derniers. Nous étions sur place pour participer à la 4ème édition de cette course de régularité, au volant de 2CV prêtes à en découdre pour faire parler la poudreuse et glisser d’un virage à l’autre.

Le 2CV Méhari Club de Cassis organise la Coupe 602 sur glace. Spécialiste de la 2CV, de la Dyane et de la Méhari, cette entreprise qui compte 80 collaborateurs est une référence de la “deuche”. Cette année, nous étions présents sur la 4ème édition de ce défi qui, pour la première fois, se déroulait à Lans-en-Vercors.

32 véhicules inscrits, une centaine de participants pour cette course de régularité orchestrée de mains de maître par le 2CV Méhari Club Cassis. Nous avons eu l’honneur d’y participer, à bord des 4 véhicules engagés par le club, au volant de modèles thermiques et … électriques ! Parce que le 2CV Méhari Club, en plus de proposer 5 000 pièces détachées de 2CV sous la houlette de Citroën, propose de rétrofiter votre “deuche”.

Cette entreprise créée en 1982 fête ses 40 ans cette année. Véritable spécialiste de la 2CV, elle propose des pièces d’une part, mais également des modèles à la vente, d’occasion ou remis à neuf, en thermique ou électrique. Véritable gardien historique de la “deuche”, le 2CV Méhari Club de Cassis accompagne les aficionados du modèle au quotidien, comme sur la piste, en organisant la Coupe 602.

Pour s’inscrire, le budget est de 620 euros pour 2 journées complètes qui comprennent essais sur piste et course de régularité. L’hébergement lui, reste à la charge des participants. Seule condition : avoir des pneus cloutés à l’avant et une bonne dose de passion. Nous sommes montés à bord des 2CV pour participer à l’événement et croyez-nous, ça valait vraiment le déplacement.

Sur place, on découvre différents modèles de 2CV, certains sont transformés en pick-up, d’autres sont restés dans leur jus d’origine, certains sont rares comme le modèle “Sahara” piloté par notre confrère François Allain de Vintage Mecanic, ou en version bimoteur à transmission intégrale, avec le point commun de pétarader et de sortir des borborygmes de voitures de sport.

La piste de Lans-en-Vercors est particulièrement bien adaptée à la course, avec des courbes nombreuses, une montée où les moteurs de “deuche” sont mis à rude épreuve et de la glace assurée. L’organisation est au top avec une assistance qui vous permet de sortir le véhicule en cas de sortie de route (comme Monsieur Vintage l’a fait dans un droite-gauche serré) et la structure nécessaire à ce genre de rendez-vous.

Vous l’aurez compris la vitesse n’est pas le mot d’ordre sur cette Coupe 602. On parlera davantage de passion, d’échange, de rigolade et de bricolage. Et ce grand rendez-vous nous a permis de nous rappeler à quel point les 2CV sont résistantes, tant au niveau du moteur que de la boîte de vitesse et que pour les mettre sur le toit, il faut vraiment les cravacher. Des modèles vintage qui nous ont mis la banane, avec des véhicules aux performances limités mais au charme indéniable.

Crédit photo et vidéo : monsieurvintage.com©

