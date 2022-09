En voiture, mieux vaut rouler assuré

L’assurance automobile, qui rappelons-le est obligatoire, devrait augmenter de 2 à 3% en 2023 à en croire le cabinet Fact & Figures (cabinet conseil spécialisé en assurance). Une hausse que le gouvernement aimerait bien enrayer dans le contexte inflationniste actuel mais qui impactera l’ensemble des compagnies. Quoi qu’il en soit, le papier vert reste obligatoire et il peut vous en couter cher si vous ne le possédez pas.

Une hausse inférieure à l’inflation

L’inflation moyenne en France est aux alentours de 6% depuis le début de l’année 2022 et de 9% en Europe. De quoi impacter le budget des ménages et dans ce contexte de hausse des prix, de nombreux secteurs voient leurs tarifs augmenter. C’est le cas des assurances, qui devraient connaître une hausse de 2 à 3% en 2023 (à cause de la pénurie des pièces détachées et de l’inflation générale), pour un taux d’inflation prévisionnel de 3,5% pour la même année.

L’assurance auto : c’est obligatoire !

Mais si le montant des primes d’assurance est prévu à la hausse, n’oublions pas que posséder une assurance auto est obligatoire depuis la loi N°56-208 du 27 février 1958, comme pour tout véhicule terrestre à moteur. Se soustraire à cette obligation représente un risque financier réel d’une part et judiciaire d’autre part.

Les risques encourus

• Financiers

Rouler sans assurance, comme le font inconsciemment 700 000 personnes aujourd’hui en France, est un délit. Si vous faites partie de cette catégorie, vous risquez gros, très gros même. Parce qu’en cas d’accident si vous n’êtes pas assuré, vous devrez payer la totalité des dégâts physiques et matériels à l’autre conducteur, de votre poche et vous devrez supporter seul vos propres dégâts. Tous ces frais, pris en charge par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) devront être remboursés à cet organisme. Et l’addition peut monter très vite, engageant des remboursements par mensualités sur une longue durée, voire pour le reste de votre vie.

• Judiciaires

En plus de la dette financière à rembourser et en cas de contrôle de police, le défaut d’assurance sera considéré comme un délit selon l’article L 324-2 du code de la route et serez puni d’une amende de 3 750 euros. Vous risquerez également la suppression, ou l’annulation de votre permis de conduire avec interdiction de le repasser et une confiscation du véhicule. Dans le meilleur des cas, le policier ou le gendarme qui vous contrôlera pourra, s’il s’agit d’une première constatation de défaut d’assurance, vous punir d’une amende forfaitaire de 500 euros.

En cas de récidive, l’amende peut monter jusqu’à 7 500 euros.

En 1975, une campagne publicitaire pour le port de la sécurité routière avait pour slogan : “un petit clic vaut mieux qu’un grand choc”. Pour l’assurance, on pourrait dire qu’une petite prime vaut mieux qu’un gros chèque … à sortir. Sur ce, roulez bien assurés.

Crédit photo : Pixabay