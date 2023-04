Alpine A110 San Remo 73 : un hommage au passé

Alpine dévoile une nouvelle édition limitée pour rendre hommage à la victoire de la marque au rallye de San Remo, en 1973, ainsi que le premier titre constructeur en Championnat du Monde des Rallyes 1973. La voiture sera disponible dès demain vendredi 17 mars 2023 à partir de 9H00, au tarif de 89 000 euros.

La reine des rallyes

Quand l’Alpine A110 est sortie en 1962, elle résultait d’un rêve. Celui du pilote et concepteur d’automobiles Jean Rédélé qui, dès 1954, a eu l’idée de fabriquer une voiture de sport à carrosserie en plastique, sur la base du moteur de la 4 CV Renault. Le premier modèle sera finalement équipé du moteur de la Dauphine et d’un châssis à poutre centrale qui remplace la plateforme simple de la 4CV.

Onze ans plus tard, celle qu’on appelait la berlinette remportait le Championnat du Monde des Rallyes, en 1973. Parmi ses nombreuses victoires en rallye, on compte entre autres le Tour de Corse, le Critérium des Cévennes, la Coupe des Alpes et le Rallye de Monte Carlo. En 2017, une nouvelle Alpine A110 redonnait naissance à la marque, sous la forme d’une sportive GT typiquement néo-rétro.

Après l’Alpine A110 Tour de Corse 75 révélée en 2022, c’est cette fois à la série limitée A110 San Remo 73 de rendre hommage au glorieux passé de la marque en rallye.

Avec cette nouvelle édition, Alpine célèbre les 50 ans d’un moment historique de la marque en sport automobile : la victoire au rallye San Remo mais aussi le titre constructeur pour Alpine dans un Championnat du Monde des Rallyes. Si la référence au passé est claire et l’hommage sans ambiguïté, cette série numérotée à 200 unités est avant tout moderne et distinctive.

Hommage à la légende Alpine

Inspirée de la mythique Alpine A110 ayant remporté le rallye San Remo en 1973, cette nouvelle série limitée s’illustre par un design moderne et singulier, allié à l’agilité et la performance grâce à son châssis et son moteur de 300 ch. L’Alpine A110 San Remo 73 présente une combinaison design unique à l’extérieur comme à l’intérieur.

Avec sa carrosserie inédite dans la teinte originelle Bleu Caddy, ses arches de toit noires et son toit carbone verni rouge, la série limitée A110 San Remo 73 réinterprète la légendaire livrée de la berlinette historique de 1973. La signature thématique « San Remo 73 » apposée sur le capot, les portes et le bouclier arrière, est complétée par des éléments graphiques noirs et blancs sur les portières. S’y ajoutent des jantes 18 pouces Grand Prix Blanc Brillant, des étriers de frein Brembo® couleur Anthracite, des boomerangs de feux avant noirs, ainsi que des logos d’ailes et monogrammes Alpine Noir Brillant.

Dans l’habitacle, qui accueille un cockpit en microfibre souligné de surpiqures grises, les sièges baquets Sabelt® Racing sont brodés avec une signature thématique « World Champion 73 » et sont prédisposés pour recevoir un harnais compétition six points. L’atmosphère sportive est complétée par le pédalier Sport, le repose-pieds passager aluminium et les surtapis Alpine. Les panneaux de porte sont signés des deux bandes thématiques noires et blanches.

Exclusive, l’Alpine A110 San Remo 73 est limitée à 200 exemplaires dans le monde et reçoit une plaque « Série limitée A110 San Remo 73 » numérotée de 1 à 200. Cette édition limitée disposera également d’une riche dotation en équipements, tels que le système de freinage haute performance, un échappement Sport actif, des rétroviseurs extérieurs électriques rabattables et rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique, l’aide au parking arrière, avant et caméra de recul, ainsi que le système Audio Focal et l’Alpine Telemetrics.

En France, elle sera commandable dans le réseau Alpine à partir du vendredi 17 mars à 09h00, au tarif de 89 000€ TTC.

San Remo 1973, la consécration

L’A110 San Remo 73 prend la relève d’un véhicule mythique ayant consacré pour la première fois Alpine en Championnat du Monde des Rallyes.

En 1973, les Alpines dominent avec 4 victoires après 9 manches du Championnat du Monde des Rallyes. Les berlinettes comptent parmi les favorites lors de cette 10ème manche de San Remo qui partage des routes communes avec le parcours du Monte-Carlo, ce qui en fait un terrain mixte, favorable aux berlinettes sans compter sur leur rapport poids/puissance avantageux.

Sur les routes italiennes, l’Alpine n°1 bouclera la première étape avec plus de 5 minutes d’avance grâce à une stratégie pneumatique plus risquée mais payante. Avec un retard de plus de 9 minutes sur le leader au départ de la deuxième étape, l’Alpine n°5 va aligner les meilleurs temps, et rattraper son retard, spéciales après spéciales pour finir 3ème au Général derrière la Fiat 124, et l’Alpine n°1 qui finira la manche de San Remo avec plus de 6 minutes d’avance sur le reste du plateau. Cette 10ème manche viendra sceller pour de bon le titre mondial constructeur pour Alpine.

L’iconique livrée Bleu, Blanc, Rouge et ses bandes noires et blanches sera celle du sacre mondial. Cette décoration devenue mythique est réinterprétée par Alpine en 2023, et rend hommage au cinquantième anniversaire de cette victoire en rallye.

Crédit photo : Alpine©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Alpine A110