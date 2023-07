“Dans la Boîte à Gants” : le podcast breton dédié au monde de l’automobile

Dans la Boîte à Gants est le premier podcast breton consacré au monde de l’automobile. Lancé il y a seulement deux ans, ce programme compte déjà 110 épisodes et 7 millions de vues ou écoutes par mois. Cela valait la peine qu’on s’y attarde un peu.

Raul Marchisio, Cathy Muller, Paul Belmondo, André Lotterer mais aussi le chef Glenn Viel ou encore Florent Manaudou : la liste des invités du podcast Dans la Boîte à Gants est prestigieuse et ce sans doute parce que Yann Delplanque, entrepreneur passionné natif de Rennes, donne de la voix aux histoires automobiles… mais pas que.

Dans le Top 40 des podcasts

Dédié au monde de l’automobile et de la moto, ce podcast a été créé il y a deux ans et compte désormais plus de 110 épisodes qui racontent des parcours de vie avec un seul point en commun : la passion pour la moto et/ou pour l’automobile mais aussi et surtout pour la liberté. Fort de son succès grâce aux 7 millions de vues et d’écoutes par mois, il fait aujourd’hui partie du Top 40 des plus gros podcasts français.

Pour beaucoup, les véhicules à 4 et 2 roues sont bien plus qu’un moyen de transport : chez les passionnés, ce sont des œuvres d’art uniques qui suscitent admiration et émerveillement. Yann Delplanque, fondateur et réalisateur du podcast, s’intéresse aux voitures, aux motos, mais aussi et surtout à l’humain derrière chaque anecdote.

“Je suis passionné d’automobile depuis tout petit, ma mère en cherche d’ailleurs toujours la cause. Ensuite, dès l’apparition des podcasts, j’ai tout de suite été fan de ce concept et j’en suis devenu un grand consommateur ! Mais aucun de ceux existant en matière d’automobile ne me plaisaient réellement… ” raconte-t-il.

Du Droit au podcast

Après des études de Droit, des expériences professionnelles conventionnelles, Yann décide alors en 2021 de créer son propre podcast, convaincu que nous avons tous une histoire, une anecdote ou un souvenir lié à l’automobile à partager. “Les premiers mois, c’était un rythme de production de deux épisodes par semaine ce qui fait que la première année du podcast, j’ai pris plus de 350 TGV pour enregistrer les interviews ! Ce n’était pas évident mais j’ai tout de suite su que je voulais continuer dans cette voie.”

S’évader le temps d’un épisode

Et le résultat est là : Dans la Boîte à Gants offre aujourd’hui une série de conversations intéressantes et instructives. 115 épisodes, pour être précis. “La passion de l’automobile ne se résume pas uniquement à la performance ou à la technologie du véhicule, c’est aussi une question d’émotion. Chaque passionné a sa propre histoire, son propre charme et sa propre personnalité, qui captivent l’imagination et l’inspiration des auditeurs.” conclut Yann. Pilotes automobiles, sportifs professionnels, chefs d’entreprises, acteurs…

Disponible sur toutes les plateformes d’écoute, le casting quatre étoiles du podcast Dans la Boîte à Gants permet à tout un chacun de se divertir, de s’éduquer au monde de l’automobile mais aussi surtout de s’évader le temps d’un épisode.

Dans la Boîte à Gants : quelques chiffres

1er podcast auto-moto en France

115 épisodes en deux ans

7 millions de vues / écoutes par mois

Plus de 60 millions de vues / écoutes depuis sa création

Plus de 150 invités

Disponible sur 5 plateformes

Pour découvrir le podcast Dans la Boîte à Gants, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Dans la Boîte à Gants©