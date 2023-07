Le festival Rockabylette se déroulera à Luzy du 28 au 30 juillet 2023

Le festival Rockabylette se tiendra du 28 au 30 juillet 2023 dans la ville de Luzy, dans la Nièvre. L’occasion de passer un bon moment entre amis ou en famille dans une ambiance vintage pleine de rendez-vous et d’animations.

Ouvert à toutes et à tous

“Le Rockabylette c’est pour toi, si tu es : en famille, tout seul, avec tes potes, un jeune, un vieux, un vieux qui n’assume pas, un rockeur, un popeux, un motard dur-de-dur, un curieux, fan de vintage, musicos dans l’âme, un fauché, un richou, un écolo-bobo-bio, un cirqueux, un luzycois, un chalonnais, un breton, un tropézien, un alsaco, un parigot, un angliche (mais attention de quel côté tu roules !)”.

Voilà l’idée véhiculée dans le communiqué de presse du festival Rockabylette de Luzy, qui en est à sa 6ème édition cette année. Autant dire qu’il est ouvert à toutes et à tous à partir du moment où vous aimez le vintage, les mobylettes, le rock, la moto et les moments où l’on ne se prend pas la tête.

À l’origine du Rockabylette : un voyage

Le festival Rockabylette est né d’un voyage, celui de deux amis qui avaient décidé de rejoindre la dune du Pilat, au départ de Luzy. Un périple semé d’embûches mais également de rencontres et de découvertes qui donna l’idée aux deux comparses, Julien et Jérémy, d’organiser un festival autour du thème de la mobylette et du rock’n’roll. Ce rassemblement devait être fédérateur, intergénérationnel et solidaire. C’est ainsi que la première édition du Rockabylette naquit en 2014, avec pour objectif de faire revivre aux visiteurs le contexte des années 1950 à 1980.

Après 5 éditions et plusieurs événements festifs, le Rockabylette Festival est devenu un rendez-vous incontournable en Bourgogne-Franche-Comté, accueillant 25 000 personnes lors de sa dernière édition. Il a l’ambition de proposer un projet culturel original, croisement entre le monde rural et un festival moderne.

Un programme riche

Au riche programme prévu pour cette 6ème édition, une bonne dizaine de groupes rock se produira sur scène, dont les fameux AC/DÇu qui reprennent les morceaux des australiens d’AC/DC et qu’on a déjà vu sur scène pour une prestation de qualité, un concours Air Guitar, des balades en mobylettes, un lancer de pantoufles, le marché vintage, le gang des bigoudis, une course de brouettes, une course de lenteur et des jeux en bois, entre autres.

Pour avoir toutes les informations sur le festival Rockabylette, cliquez sur ce lien.