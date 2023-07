5 avantages à passer par un mandataire pour acheter une voiture

La voiture est le troisième poste de dépenses des ménages français, qui y consacrent 15% de leurs revenus pas an (source : Insee – année 2017), derrière l’alimentation (16%) et le logement (20%). Autant dire que lorsqu’il s’agit de changer de véhicule, trouver le meilleur prix reste une priorité dans votre démarche d’achat. Et pour trouver le meilleur prix, le mandataire est une solution idéale, qu’il s’agisse de neuf, d’occasion, de voitures contemporaines ou néo-rétros.

L’alternative du mandataire automobile

L’achat d’une voiture est une décision importante qui implique souvent un investissement financier conséquent. Sur le premier semestre 2023, les automobilistes ont consacré en moyenne 27 000 euros pour l’achat d’un véhicule neuf et 17 500 euros pour acquérir un véhicule d’occasion. Il existe de nombreuses options pour acheter une voiture, mais l’une des alternatives de plus en plus populaires est de passer par un mandataire automobile. Un mandataire automobile est un professionnel spécialisé dans l’achat et la vente de voitures neuves et d’occasion, agissant en tant qu’intermédiaire entre le client et les concessionnaires.

Comparer les mandataires auto

Encore faut-il passer par un bon mandataire et pour ce faire, il existe une plateforme dédiée à l’achat via mandataire qui vous propose un comparatif : caroom. Le site caroom.fr présente l’avantage de sélectionner uniquement des mandataires fiables. Parce qu’un mandataire automobile doit être sérieux si vous souhaitez réaliser un achat proposant une remise intéressante d’une part, sur un véhicule sans mauvaises surprises d’autres part. Ce mandataire doit posséder une expérience probante, être actif depuis au moins 10 ans, gérer les démarches administratives pour vous, proposer la garantie constructeur, livrer le véhicule, vendre une auto adaptée au marché français (GPS et tableau de bord) et au prix TTC (pour éviter la mauvaise surprise d’avoir à payer la TVA à votre centre d’impôt). Monsieur Vintage vous détaille ci-dessous les cinq principaux avantages à passer par un mandataire pour l’achat de votre voiture.

Les 5 avantages à passer par un mandataire automobile

1. Prix compétitifs : L’un des principaux avantages d’utiliser un mandataire automobile est la possibilité d’obtenir des prix compétitifs. Les mandataires disposent généralement d’un vaste réseau de concessionnaires et de fournisseurs, ce qui leur permet de négocier des tarifs préférentiels et des remises importantes. Grâce à ces économies, les mandataires peuvent proposer des prix plus bas par rapport aux concessionnaires traditionnels, ce qui peut représenter des économies substantielles pour les acheteurs. Le concessionnaire propose en moyenne une remise qui va de 5 à 20% sur des modèles de grande diffusion et de 3 à 10% sur des modèles haut de gamme. Le mandataire quant à lui propose des ristournes qui vont de 15 à 40%.

Et même si une légère baisse des prix de l’occasion entre particuliers commence à s’amorcer depuis le début de l’année, les prix de vente en seconde main restent encore élevés au premier semestre 2023.

2. Large choix de véhicules : Un mandataire automobile offre un large éventail de véhicules neufs et d’occasion provenant de diverses marques et modèles. Contrairement aux concessionnaires traditionnels qui sont limités à une ou quelques marques, les mandataires ont accès à un inventaire plus diversifié. Cela donne aux acheteurs la possibilité de comparer et de choisir parmi plusieurs options sans avoir à visiter différents concessionnaires. De plus, les mandataires peuvent également rechercher des véhicules spécifiques en fonction des préférences et des besoins des clients.

3. Gain de temps et d’efforts : L’achat d’une voiture peut être un processus long et fastidieux, impliquant des recherches approfondies, des négociations et des visites de concessionnaires. En optant pour un mandataire automobile, les acheteurs peuvent économiser un temps précieux. Les mandataires se chargent de toutes les démarches administratives, des recherches de véhicules, des négociations avec les concessionnaires et de la livraison du véhicule. Cela permet aux acheteurs de se concentrer sur d’autres aspects de leur vie quotidienne, tout en ayant la certitude d’obtenir le meilleur prix et une transaction sans tracas.

4. Expertise et conseil professionnel : Les mandataires automobiles sont des experts de l’industrie automobile. Ils connaissent les spécifications techniques des véhicules, les tendances du marché, les valeurs résiduelles et les différentes options de financement. En travaillant avec un mandataire, les acheteurs bénéficient de conseils professionnels et objectifs. Les mandataires peuvent fournir des recommandations personnalisées en fonction des besoins et des préférences de chaque client. Leur expertise peut aider les acheteurs à prendre une décision éclairée et à trouver le véhicule qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur budget.

5. Transparence et protection des consommateurs : Les mandataires automobiles sont soumis à des réglementations strictes et doivent respecter les lois en vigueur pour protéger les consommateurs. Ils doivent fournir des informations précises sur les véhicules, y compris les antécédents de propriété, les kilométrages, les garanties, etc. De plus, les mandataires sont tenus de respecter les droits des consommateurs, ce qui offre une plus grande tranquillité d’esprit aux acheteurs.

Vous l’aurez compris, utiliser un mandataire automobile pour acheter une voiture présente de nombreux avantages. Des prix compétitifs, un large choix de véhicules, un gain de temps et d’efforts, des conseils professionnels et une protection des consommateurs sont autant de raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes se tournent vers les mandataires. Mais avant de prendre une décision d’achat, il est toujours recommandé de faire des recherches approfondies, de comparer les offres et de choisir un mandataire réputé et fiable pour bénéficier pleinement de ces avantages.

Crédit photo : Ford©