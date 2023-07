Ducati ST3S par Jerem Motorcycles : le “naked” plus ultra !

Le préparateur Jerem Motorcycles nous présente aujourd’hui sa nouvelle réalisation, sur la base d’une Ducati ST3S année-modèle 2004. Une fois de plus, le préparateur bitterois tombe le carénage, pour proposer une machine ”naked” du plus bel effet, dans une teinte gris/or/noir très réussie.

Jerem Motorcycles nous présente sa nouvelle préparation, sur la base d’une Ducati ST3S de 2004. ST pour Sport Touring et 3 pour indiquer le nombre de soupapes par cylindre. Équipée d’un bicylindre en V ouvert à 90° 4 temps à refroidissement liquide, la Ducati ST3S venait en remplacement de la ST2 et de la ST4. À l’origine, l’italienne était équipée d’un carénage, que Jerem Motorcycles a retiré pour nous présenter une version naked très orientée “Kustom Kulture”. Nous vous laissons le soin de la découvrir.

Fiche technique DUCATI ST3s

Partie Cycle :

Fourche origine refaite à neuf et anodisé couleur Olhins

Jante AV et AR à Rayons KINEO de chez EvoXracing

Pneus Pirelli rosso3

Mono bras de S2R avec Amortisseur arrière Olhins

Roulements de direction à aiguilles neufs

Disque et plaquette BREMBO neuves

Kit chaine complet avec porte couronne OR

Durites de freins sur mesure EXACT

Support de plaque AR alu CNC

Demi guidon bracelet

Cadre doré et suppression de toutes les pattes d’origine

Boucle AR sur mesure

Électricité

Phare rond de jeep à leds

Feu/Stop arrière leds

Clignotants avant à leds + modification centrale clignotante

Clignotant arrière et éclairage de plaque a leds

Régulateur de tension déplacé pour un meilleur refroidissement

Compteur Avia Compositi en carbone

Les fusibles ont été déplacé pour pouvoir le changer facilement

Déplacement de bobine d’allumage a l’intérieur du cadre (car elles étaient à l’extérieur)

Moteur

Moteur refait à neuf ainsi que Distribution, moteur nettoyé et repeint.

Changement du radiateur par un 749 modifié pour mettre les durites à l’intérieur du cadre

Durites d’eau haute performances

Vidange des différents fluides

Esthétique

Coque arrière sur mesure avec feux AR intégré

Selle et cache réservoir sur mesure cuir (Yaya Brush Sellerie)

Cadre or ainsi que divers accessoires dorés

Garde boue avant sur mesure en alu

Sabot moteur sur mesure

Protection GBRacing

Rétroviseurs CNC vintage

Peinture

Réservoir et coque arrière Peinture grise satiné métallisée et bas noir.

Cadre peinture doré ref Peugeot 106

Moteur, Bras oscillant gris métal

T supérieur, T inferieur, pieds de fourche époxy noir.

Réalisation by Jerem Motorcycles

ATELIER PRIVÉ – 5 rue Ampère

34500 Béziers

06 85 18 05 72

Crédit photo : Jerem Motorcycles©