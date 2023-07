Exposition Johnny Hallyday à Paris : ses Harley-Davidson et effets personnels

Les fans du légendaire rockeur français, Johnny Hallyday seront comblés par la future exposition qui lui sera dédiée, rappelant sa passion pour la moto Harley-Davidson. Un rendez-vous qui se tiendra à la Porte de Versailles (Paris 15e) dès le mois de décembre prochain. Cet événement organisé à l’initiative de Laeticia Hallyday grâce notamment à une collection unique d’archives personnelles de l’artiste, promet de capturer l’héritage et l’essence même de Johnny Hallyday d’une manière jamais vue auparavant.

L’exposition fera la part belle aux motos Harley-Davidson de Johnny Hallyday

“Johnny Hallyday L’Exposition”offrira aux visiteurs une plongée dans l’univers exceptionnel de cet artiste charismatique, qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique française. En plus de sa carrière musicale phénoménale, l’exposition mettra en lumière l’amour profond de Johnny Hallyday pour la moto, au travers de la légendaire marque américaine Harley-Davidson.

Les visiteurs auront l’occasion unique de découvrir trois motos Harley-Davidson emblématiques appartenant à Johnny Hallyday, qui étaient les symboles de sa liberté et de sa passion pour la route. Ces motos, sélectionnées avec soin, représenteront différentes périodes de sa vie, reliant son univers musical à sa passion pour l’aventure en deux roues :

2017 Harley-Davidson FLS Softail Slim-Collection Johnny et Laeticia Hallyday

2016 Harley-Davidson FLSTC Heritage Softail-Collection Johnny et Laeticia Hallyday

2014 Harley-Davidson FXSBE CVO Breakout-Collection Johnny et Laeticia Hallyday.

S’il montait de temps à autre à cheval, ce sont surtout les chevaux moteurs que Johnny appréciait, tant à moto qu’en voiture. Et s’il avait fallu montrer toutes celles qu’il a utilisées, l’ensemble de l’exposition n’y aurait pas suffi ! Mais si Johnny aime les chevaux moteurs depuis son enfance, c’est encore, une fois de plus, une histoire américaine.

L’Amérique de Johnny

“Toute la vie de Johnny Hallyday a été marquée par son rêve américain. Une Amérique rêvée qu’il tente de retrouver là-bas même s’il sait que “c’est plein de choses qui n’existent plus d’ailleurs”. Les grands espaces remplissent ses rêves et ceux-là, ils existent encore. Johnny les parcourt avec ses copains lors de road-trip à motos. Des Harley-Davidson bien sûr dont les trois dernières seront exposées. Elles entourent la voiture de ses rêves, sa dernière, une Cobra (bleue bien sûr) de… 416 chevaux.” exprime l’organisateur Benoît Remiche, directeur aristique de Tempora, et co-producteur de l’Exposition.

Les souvenirs précieux de Johnny Hallyday

En plus de l’exposition dédiée à la moto, les visiteurs auront également l’occasion de découvrir des objets personnels et des souvenirs précieux de Johnny Hallyday, soigneusement sélectionnés pour leur valeur historique et émotionnelle.

Des costumes de scène emblématiques, des instruments de musique, des photographies rares, des documents d’archives, ainsi que des extraits audio et vidéo exclusifs seront présentés tout au long de l’exposition. Ce sera une occasion rare de plonger dans l’intimité de l’artiste et de revivre les moments forts de sa carrière exceptionnelle.

“Johnny Hallyday. L’Exposition” sera une expérience émouvante, créée pour célébrer la vie et l’œuvre de cette icône, tout en mettant en avant son lien intime avec la moto Harley-Davidson.” partage Stéphane Sahakian, H.O.G. et Event Manager de Harley-Davidson France.

L’exposition ouvrira ses portes le 22 décembre 2023 à Paris Expo – Porte de Versailles. Les billets sont d’ores et déjà en vente depuis le 15 juin 2023 sur le site officiel de l’événement : www.johnnyhallydaylexposition.com



Crédit photo : Tempora©