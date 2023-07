Fiat présente sa mini-citadine : la Topolino

Fiat présente un nouveau modèle baptisé Topolino, en hommage à la voiture commercialisée entre 1936 et 1955. Une petite citadine électrique qui vient rejoindre la petite Ami de Citroën et la toute nouvelle Microlino (retrouvez notre essai en cliquant ici) sur un marché en plein essor, celui des mini-citadines.

Le boum des micro-citadines

Décidément, les micro-citadines ont le vent en poupe. Après l’Ami de Citroën lancée en avril 2020 et la Microlino qui arrivera en France ces jours-ci, c’est au tour du constructeur italien Fiat de proposer sa réponse aux problèmes de mobilité urbaine. Son nom ? Topolino (petite souris en italien), en hommage au modèle éponyme commercialisé entre 1936 et 1955.

En face : l’Ami de Citroën

Moins chère que la Microlino suisse (vendue à partir de 17 990 euros), la Topolino de Fiat se situera sur le même niveau de tarifs que l’Ami de Citroën, avec un tarif annoncé sous la barre des 10 000 euros (le prix définitif n’a pas encore été communiqué). Et comme l’Ami, la Topolino pourra se conduire à partir de 14 ans et aura une vitesse maximale de 45 km/h (16 ans et 90 km/h pour la Microlino).

La gamme Topolino se déclinera en deux carrosseries ; une berline classique et une version Dolce Vita sans portes (remplacées par un cordon marin). Une seule couleur, un seul design de roue, un seul intérieur, et trois personnalisations seront possibles à la commande.

Un véhicule urbain par excellence

Dotée d’accessoires uniques, comme la douchette, qui en fait une voiture idéale pour la plage et un nouveau design, la Nouvelle Fiat Topolino s’adresse à un nouveau public cible.

La Nouvelle Fiat Topolino exprime ainsi parfaitement l’engagement de Fiat en matière de durabilité : sa propulsion électrique permet de réduire l’empreinte carbone et de diminuer les nuisances sonores, tout en respectant la viabilité des centres urbains. Ses dimensions extrêmement réduites (2,54 mètres de long) ne perturbent pas la circulation, et font au contraire de la Topolino le véhicule urbain par excellence.

Topolino, à la manière de Fiat

Fiat a pour mission de proposer des objets de mobilité urbaine révolutionnaires, en y apportant, comme c’est le cas avec la Nouvelle Topolino, une touche de fraîcheur. Avec elle, la marque s’engage de manière significative en faveur d’une mobilité urbaine durable, tout en faisant un pas important vers une électrification complète et décomplexée. Fiat Topolino va redonner le goût de l’automobile aux jeunes, en séduisant une génération Z très attentive aux questions de développement durable, très sensible et désireuse de disposer d’une solution de mobilité respectueuse de l’environnement et de l’individu.

Topolino, c’est aussi le rêve sur quatre roues des amoureux de la Riviera, le véhicule idéal pour la saison estivale et les routes du bord de mer. Une double identité, idéale pour les petits villages de bord de mer comme pour les centres-villes animés.

Référence vintage, liberté et simplicité

La Fiat Topolino est la petite sœur de la 500. Elle emprunte son nom et son design à la 500 originale de 1936, affectueusement surnommée “Topolino” par les italiens, qui l’ont immédiatement identifiée, en raison de ses petits phares ronds sur ses ailes avant noires, aux oreilles d’une très célèbre souris, héroïne de dessins animés, et nommée “Topolino” en Italie. Avec la Topolino, Fiat élargit sa gamme et consolide son leadership dans le domaine de la mobilité urbaine et durable. Son style, comme celui de son prédécesseur, est guidé par une puissante simplicité, un design qui s’articule autour de l’idée que “moins, c’est plus” et qui entend faire de la simplicité le meilleur allié de sa beauté.

La liberté est le maître mot. La Nouvelle Topolino a vocation à être partagée avec ses proches, conduite en tous lieux et par tous les temps, garée en toute simplicité. Comparée à un scooter, elle représente un éventail infini de possibilités. Elle peut être conduite en toute sécurité en dépit d’une météo capricieuse, elle est plus robuste dans sa construction, et elle permet de partager ses trajets avec ses amis et sa famille.

La gamme s’articule autour de deux carrosseries distinctes, l’une fermée et l’autre ouverte, toutes deux cohérentes dans leurs caractéristiques structurelles : une couleur, Verde Vita, un style de jantes unique et la même approche esthétique pour l’intérieur. Grâce à ses dimensions extrêmement compactes par rapport à une voiture ordinaire (2,54 m de long), à sa maniabilité et à sa vitesse maximale de 45 km/h, la Topolino redonne l’envie de prendre la route sans stress. Polyvalentes, les deux silhouettes disposent d’une excellente capacité électrique grâce à une batterie de 5,5 kWh offrant jusqu’à 75 km d’autonomie et une charge complète en moins de quatre heures. Plus que ce qu’il est nécessaire pour profiter d’une journée au bord de mer ou de trajets quotidiens en ville.

Une grande compacité, mais une habitabilité remarquable, grâce aux deux sièges désaxés et à la grande surface vitrée qui élargit considérablement la perception de l’espace dans son ensemble. Mais surtout grâce à des espaces de rangement d’un total de 63 litres, judicieusement disposés, comme celui situé entre le conducteur et le passager, où une valise peut être logée.

Personnalisation Dolce Vita

Il est possible de personnaliser sa Fiat Topolino Dolcevita pour accentuer encore davantage son caractère méditerranéen. Il sera en effet possible d’ajouter une douchette, conçue de façon exclusive pour les journées passées à la plage.

La version Berline, fermée, peut être personnalisée au moyen de stickers à effet bois, positionnés sur les portes, tandis que pour une touche supplémentaire de Dolce Vita, la version cabriolet éponyme peut recevoir sur le toit des stickers dont les bandes évoquent les tentes de plage de nos littoraux.

Enfin, pour répondre aux différents besoins, il sera possible de se procurer sur le site internet de la marque, une liste de cinq accessoires optionnels : un sac de voyage spacieux, un ventilateur USB, une enceinte Bluetooth, une gourde isotherme pour les boissons chaudes et froides, et deux housses de siège qui se transforment, en cas de besoin, en serviettes de plage.

Achat sur internet

Comme l’Ami de Citroën ou la Microlino, la vente par internet est privilégiée. Afin d’offrir une expérience client encore plus allégée et intuitive, le processus d’achat de la Nouvelle Fiat Topolino est incroyablement simple : 3 clics à peine seront nécessaires pour configurer et acheter le véhicule de son choix. Un parcours d’achat simplifié qui permet également aux acquéreurs de suivre et de contrôler l’état de leur commande.

À l’occasion du lancement de la Nouvelle Fiat Topolino le 4 juillet dernier, une initiative exclusive, baptisée “Be the first”, a été mise en place sur le site Internet de la marque, pour ceux qui souhaitent être les premiers à prendre le volant de leur nouveau quadricycle électrique.

Pour le financement, Fiat a mis en place un loyer abordable, conçu pour promouvoir la mobilité électrique et comparable au budget habituellement consacré à un abonnement à une chaîne de télévision à la carte ou à un forfait mensuel pour un titre de transport en commun.

Crédit photo : Fiat©