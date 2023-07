Fiat revient sur le segment B avec la nouvelle Fiat 600e

Fiat n’en finit plus d’élargir sa gamme autour de modèles fun, colorés et à forte connotation vintage. Après la Topolino 100% électrique pour la ville, voici la nouvelle Fiat 600 e, électrique elle aussi, mais destinée aussi bien à la ville qu’au voyage au long cours.

Des références au passé

Il y a eu la Fiat 500 minuscule de 1957 au succès et au charme incontestables (4 250 000 unités vendues), puis son interprétation néo-rétro très réussie sortie en 2007. Il y également eu la Fiat 600 de 1955 (vendue à 5 000 000 d’exemplaires) et il y a désormais son clone contemporain, disponible en concessions depuis le 5 juillet 2023.

Mais à l’inverse de la Fiat 500, cette 600 joue moins la carte du vintage en affirmant un design résolument plus moderne que son aînée et en affichant des dimensions généreuses : 4,17 mètres de longueur x 1,78 mètre de largeur x 1,52 mètre de hauteur, pour un coffre de 360 litres. Il n’empêche que l’auto est plutôt réussie et possède un look charmeur, avec ses rondeurs et ses feux ronds à l’avant.

Plus de Dolce Vita

Cette 600 e marque le retour de Fiat sur le segment B. Elle le fait en reprenant tout ce qui fait la force du segment B et en l’améliorant : plus d’espace, plus d’autonomie, plus de Dolce Vita. En d’autres termes, la Nouvelle Fiat 600e prend le meilleur des segments B pour offrir une expérience de conduite à la fois plaisante, joyeuse et raffinée.

Après le succès de son prédécesseur et best-seller, la Fiat 600 des années 50, également connue comme la voiture familiale et accessible par excellence, la Nouvelle Fiat 600e se place au cœur d’un segment B en plein essor.

Elle se positionne comme la solution idéale pour les citadins et les amateurs d’activités de plein air ; elle est l’incarnation parfaite des valeurs de la marque, à savoir un style très italien et le respect de l’environnement. Elle est à la fois sexy et fraîche. Elle possède des dimensions généreuses (4,17 m de long), une habitabilité permettant d’accueillir confortablement cinq personnes, le meilleur espace de rangement avant de sa catégorie.

Elle dispose d’une autonomie électrique de plus de 400 km en cycle mixte WLTP et de plus de 600 km en cycle urbain WLTP. Bref, tout ce qu’il faut pour prévoir un voyage au long cours.

Enfin elle offre des équipements de sécurité de dernière génération. Disponible au lancement dans deux versions entièrement électriques, Fiat 600e La Prima et Nouvelle Fiat (600e), elle constitue une solution conviviale pour les familles qui souhaitent vivre pleinement l’expérience de la Dolce Vita italienne.

Caractéristiques de la nouvelle Fiat 600 e

Disponible en version 5 portes, la nouvelle Fiat 600e offre une habitabilité exceptionnelle avec ses 5 sièges et ses 15 litres de volume de rangement intérieur. Les passagers peuvent loger leurs effets personnels au niveau du tunnel central, dans les vide-poches des sièges avant et dans les espaces de rangement situés à l’avant du véhicule. Le coffre est également généreux, avec une capacité de chargement de 360 litres.

Outre l’espace disponible, le modèle se caractérise par d’excellentes performances électriques. Les batteries lithium-ion d’une capacité de 54 kWh confèrent à la nouvelle Fiat 600e une autonomie de plus de 400 km en cycle mixte WLTP et de plus de 600 km en cycle urbain, faisant de la 600 e le véhicule idéal aussi bien pour une utilisation quotidienne en ville que pour les escapades du week-end.

Pour optimiser le temps de charge, la voiture est équipée d’un système de charge rapide de 100 kW permettant de recharger rapidement la batterie. Il faut par exemple seulement 27 min pour passer de 20% à 80% de charge. La voiture est également équipée de série d’un chargeur embarqué de 11 kW et d’un câble Mode 3 pour la recharge à domicile ou dans les lieux publics, garantissant une charge complète en moins de 6 heures.

Le moteur, d’une puissance de 115 kW (156 ch) assure une accélération de 0 à 100 km/h en 9,0 secondes. La nouvelle Fiat 600e propose trois modes de conduite – éco, normal, sport – sélectionnables en fonction du style de conduite souhaité. Une motorisation hybride viendra compléter l’offre moteur au 1er trimestre 2024.

Iconique à l’extérieur, Dolce Vita à l’intérieur

La Fiat 600e, considérée comme l’authentique grande sœur de la nouvelle Fiat 500, tire son nom de la version de 1955 et y apporte toute la fraîcheur du style italien. Son design extérieur et intérieur reflète parfaitement la beauté italienne et la philosophie de la Dolce Vita nous indique le constructeur transalpin. En bref, cette nouvelle Fiat 600e est vraiment enracinée dans l’ADN italien de la marque.

Comparée à la nouvelle Fiat 500, son look se caractérise par une face avant plus affûtée, le nom « 600 » en chrome à l’avant et sur les bas de caisse, ainsi qu’une signature lumineuse à LED entièrement retravaillée.

L’aspect extérieur, à la fois élégant et dynamique, est rehaussé par des jantes en alliage 18’’ diamantées en finition La Prima, des jupes et des passages de roue noirs et mats, tandis que le style italien se retrouve jusque dans le drapeau italien embossé dans le pare-chocs arrière.

Ses lignes extérieures sont agrémentées d’éléments qui lui confèrent du charme : détails en noir brillant, touches de chrome, brillant des feux arrière.

À l’intérieur, la nouvelle Fiat 600e incarne parfaitement la Dolce Vita italienne et l’âme pop de la marque, en proposant plusieurs équipements conçus pour offrir une expérience de bien-être optimale.

Les passagers peuvent sélectionner jusqu’à 8 couleurs différentes pour personnaliser l’éclairage d’ambiance et l’écran tactile de 10,25’’, avec un total de 64 combinaisons possibles, pour une expérience inédite en matière d’ambiance chromatique.

Le siège conducteur est équipé d’un réglage électrique à 6 positions et d’une fonction de massage dorsal. La 600e propose également des sièges en soft touch couleur ivoire ornés du monogramme FIAT aux accents turquoise et d’un système de chauffage à trois niveaux pour un maximum de confort et de raffinement.

Tapis de sol en velours, sièges arrière 40/60, USB type A et type C + type C en rang 2, chargeur sans fil pour smartphone et ouverture sans clé avec capteur de proximité complètent l’équipement du véhicule.

Technologie augmentée : dispositifs de sécurité et connectivité de pointe

Cette nouvelle Fiat 600e est équipée de dispositifs de sécurité et d’assistance de dernière génération. Elle offre une conduite assistée de niveau 2.

Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) permet de freiner ou d’accélérer en fonction du trafic ; le système d’assistance intelligente à la vitesse relève les limitations de vitesse et préconise leur application, tandis que le système de détection des angles morts utilise des capteurs à ultrasons pour surveiller les angles morts et avertir de la présence d’obstacles grâce à des témoins lumineux situés sur les rétroviseurs extérieurs.

Parmi les équipements technologiques de pointe figurent le frein de stationnement électrique, le freinage autonome d’urgence pour la détection des cyclistes et des piétons, ainsi que la détection de la somnolence pour surveiller le niveau de concentration du conducteur. Enfin, les capteurs à 360° et la caméra de recul à 180° avec quadrillage dynamique permettent d’éviter les obstacles lors des manœuvres de stationnement ou les manœuvres complexes.

En termes de confort et de connectivité, la nouvelle Fiat 600e est dotée de plusieurs équipements destinés à rendre chaque voyage plus confortable : hayon électrique à ouverture mains libres, siège conducteur avec fonction massage, 4 lève-vitres électriques, climatisation automatique, détecteurs de pluie et de luminosité.

Un système audio à 6 haut-parleurs, un écran tactile de 10,25’’ avec système de navigation – entièrement personnalisable, une connectivité Smartphone Apple CarPlayTM et Android AutoTM sans fil, un combiné numérique de 7’’ et des services connectés UConnectTM Services viennent compléter l’offre.

Afin d’aider les utilisateurs au quotidien, la Fiat 600e propose les services connectés UConnectTM Services, notamment les commandes vocales pour dialoguer avec la navigation connectée embarquée, le système de navigation TomTom, dont les cartes – mises à jour automatiquement, affichent les stations de recharge disponibles sur l’itinéraire et fournissent des informations en temps réel sur les places de parking gratuites disponibles sur la voie publique.

L’application FIAT permet en outre de bénéficier d’un confort accru. De nombreuses commandes sont disponibles pour utiliser à distance certaines fonctions du véhicule : éclairage, klaxon, ouverture/fermeture centralisée des portes, chauffage ou air conditionné.

Le haut de gamme La Prima et la plus engagée version (RED)

Parfaitement adaptée aux besoins spécifiques des jeunes clients en quête d’une solution de mobilité éthique et écologique, la nouvelle Fiat (600e)RED représente une version plus accessible et constitue un nouveau jalon dans le partenariat lancé en 2021 avec (RED).

Dans la lignée de la nouvelle (500)RED, sa mission est d’être « utile aux gens et utile à la planète » : elle est en effet 100% électrique, pour un respect total de l’environnement et ainsi contribuer à un avenir plus durable. Cette mission va désormais plus loin avec (RED), l’organisation fondée en 2006 pour lutter contre le sida.

La nouvelle Fiat (600e)RED adopte la couleur rouge (coloris gratuit) comme signature, à l’extérieur – de la carrosserie aux logos « 600 » à l’avant et « Fiat » à l’arrière, comme à l’intérieur – Planche de bord rouge et motifs rouges sur les sièges exclusifs en tissu recyclé. Le couvercle magnétique (RED) du tunnel central est un autre clin d’œil à ce partenariat. Deux autres couleurs Pastel sont disponibles pour la personnaliser davantage : Onyx Black et Ice White.

La nouvelle Fiat 600e La Prima offre 100% de style, de technologie et de confort pour garantir une expérience immersive digne de la Dolce Vita italienne précise la marque. Elle est disponible en 4 coloris métallisés différents qui rappellent la richesse de l’Italie et de ses paysages naturels : Orange Sun of Italy, Sable Earth of Italy, Bleu Sea of Italy, Vert Sky of Italy.

Les commandes de Nouvelle Fiat (600e)RED et La Prima sont ouvertes depuis mercredi 5 juillet et les premières unités arriveront en France courant septembre. Le tarif est de 35 900 euros.

Crédit photo : Fiat©