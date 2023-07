Vespa lance un modèle Mickey Mouse en édition limitée pour les 100 ans de Disney

Disney célèbre ses 100 ans cette année. À cette occasion, le fabricant italien Piaggio s’est associé au géant américain pour sortir une édition limitée de la Vespa : le modèle Mickey Mouse. Une version fun et colorée qui deviendra vite un collector.

Une Vespa pour les 100 ans de Disney

Le 16 octobre 1923, Walter Elias Disney et son frère Roy O Disney créent la société Disney Brothers Studio, qui deviendra Walt Disney Productions en 1929. Cent ans plus tard, Disney réalise un Chiffre d’Affaires annuel de 82,7 milliards de dollars (année 2022) et emploie 203 000 collaborateurs dans le monde. Joli succès pour celui qui débuta comme dessinateur publicitaire à 50 $ le mois au Pesman-Rubin Commercial Art Studio.

Le 18 novembre 1928, Mickey Mouse voit le jour sous le coup de crayon (et de génie) de Walt Disney. Un personnage connu de tous sur la planète. Pour célébrer le siècle d’existence de Disney, Vespa présente aujourd’hui une édition limitée de la Primavera baptisée “Mickey Mouse”, en versions 50 et 125 cm3.

Vespa et Mickey : la rencontre de 2 icônes

Vespa et Mickey Mouse ont toujours été dans l’air du temps grâce à une iconographie faite de formes et de couleurs incomparables et instantanément identifiables, Vespa valorisant la liberté et le plaisir, tandis que Disney partage des valeurs de conte et d’évasion. C’est ainsi une parfaite collaboration, déjà mise en avant en 2021, dans Les aventures fantastiques de Luca, le chef-d’œuvre d’animation de Disney et Pixar, où l’on aperçoit le célèbre scooter italien.

Aujourd’hui, ces deux icônes intemporelles se réunissent dans le cadre d’un projet spécial pour Disney100 et Vespa rend hommage au 100e anniversaire de Disney, en présentant l’édition Disney Mickey Mouse by Vespa.

Plus qu’un simple moyen de transport, Vespa c’est d’abord un mode de vie, le prolongement de la personnalité du conducteur, de son histoire et de son voyage. Un merveilleux compagnon de voyage qui, dans cette édition spéciale, libère l’imagination et encourage à rêver grand.

Créativité et amusement

Michele Colaninno, patron du marketing et de l’innovation Piaggio, commente : “Les rêves nous permettent d’envisager l’avenir avec optimisme, même à une époque aussi complexe que la nôtre. Une icône intemporelle comme Vespa se devait de célébrer le 100e anniversaire de Disney, avec un acteur tout aussi intemporel comme Mickey Mouse. Cette collaboration rend hommage à la créativité, à l’imagination, à la légèreté et à l’amusement : des valeurs que partagent Disney et Vespa, aujourd’hui comme hier. Il s’agit ici de représenter la célébration de deux entreprises historiques avec un rêve commun : permettre à chacun d’exprimer librement son imagination”.

Pour cette collaboration, les Vespa Primavera 50cm3 et 125cm3 sont colorées en noir, rouge, blanc et jaune : les mêmes teintes qui caractérisent la souris la plus célèbre de Walt Disney depuis des décennies. Les jantes jaunes rappellent les chaussures de Mickey Mouse, tandis que les rétroviseurs noirs évoquent ses oreilles rondes si reconnaissables. Un motif graphique soulignant la silhouette du personnage orne les deux côtés du scooter ainsi que l’avant. Enfin, impossible de manquer la signature de Mickey Mouse, qui figure à la fois sur la selle et sur le tablier avant.

Un casque assorti aux mêmes couleurs étonnantes de la Disney Mickey Mouse Edition by Vespa sera également disponible.

Crédit photo : Piaggio©