Yamaha Virago 500 Special revue par Cus’Tom Motorcycle : du custom au Café Racer

Tom est un préparateur moto. Passionné par son métier, il nous présente aujourd’hui sa nouvelle réalisation sur la base d’une Yamaha Virago 500 Special de 1989, passée de l’état “sortie de grange” à celui de “collector”. Un joli travail que nous vous présentons avec plaisir.

Biberonné au bicylindre

Élevé au son des bicylindres à air 2 Temps, Tom a eu une éducation baignée de mécanique, entre cambouis et huile de ricin. Ce fils d’ex-pilote a commencé minot a bricolé des motos, il n’avait alors que 4 ans (oui, l’homme a été précoce pour tout ce qui touchait à la mécanique).

Depuis 2019 et sous l’appellation Cus’Tom Motorcycle, Tom crée des motos au pied des Pyrénées ariégeoises, à 45 minutes au sud de Toulouse. Et il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Mais en plus de créer ses propres “prépas”, Tom assure également l’entretien de motos personnalisées alors si vous êtes l’heureux propriétaire d’une machine préparée, n’hésitez pas à passer le voir à son atelier. Vous trouverez toutes les informations sur Cus’Tom Motorcycle en cliquant ici.

Aujourd’hui, Tom nous présente sa dernière réalisation, sur la base d’une Yamaha Virago 500 Special de 1989. Pourquoi ce modèle ? Parce que Cus’Tom Motorcycle a voulu montrer qu’avec une moto boudée par les motards, on pouvait faire quelque chose de très chouette.

D’une sortie de grange à un Café Racer élégant

Le créateur nous raconte sa réalisation par quelques mots :

Ce projet a pris naissance pour redonner vie à une moto “sortie de grange” et montrer qu’avec une moto pas forcément appréciée des motards, on pouvait arriver à quelque chose de chouette. C’est aussi l’occasion pour l’atelier de posséder une machine supplémentaire qu’on présente sur des salons ou des évènements. Je vais vous décevoir mais le turbo est factice pour le moment, la turbine intérieure est enlevée. Cependant tout est fonctionnel ! Elle fait partie des motos de démonstration de l’atelier que j’utilise pour les salons, évènements. Et avec ses tubulures, elle attire les curieux !

Je voulais une moto qui fonctionne normalement avec sa fiabilité d’origine, mais quand j’en aurai marre de la voir, je lui remettrai une turbine et j’essaierai de la régler avec une faible pression de suralimentation, en priant pour que le reste tienne.

Les modifications apportées

Les modifications ne sont pas énormes (hormis la partie turbo), le but étant de montrer qu’en modifiant quelques pièces, on peut donner un style), en revanche, tout a été fait à l’atelier sauf le cuir de la selle (usinage, soudure, thermolaquage…) :

Boucle arrière sur mesure

Selle du commerce avec un nouveau cuir + intégration du bandeau LED multifonction

Le réservoir est celui d’origine, juste réhaussé

Nouveau disque flottant avec adaptation d’un étrier Brembo Or P4 / 34, à 4 plaquettes issue d’une Ducati Superbike 999 (surement la pièce la plus prestigieuse de la moto)

Maitre-cylindre avant Brembo radial pour rester cohérent avec le freinage avant

Des petits bracelets

Un phare rénové de 500 GS Suzuki

Le déplacement des commandes cales pieds, sélecteur et pédale de frein vers l’arrière de la moto

Un petit compteur avec son cache pot fait maison accouplé à un mano de pression de turbo

Et une peinture en hommage aux F1 lotus d’époque avec le gravage JOHN PLAYER SPECIAL

Une peinture du moteur

L’ensemble de la visserie standard en Inox A2

Une rénovation du cadre avec un thermolaquage noir grain fin

Idem pour les jantes mais en noir mate

Le garde boue a fait une rotation de 180°

Pour la partie Turbo :

Ligne complète en inox sur mesure (78 demi-lune !)

Intégration d’une pompe à huile supplémentaire avec un radiateur additionnel, et tous les raccords sur mesure

(Ce turbo doit être alimenté en huile par gravité et non pas par pression, le challenge était de trouver un moyen de l’alimenter sans prendre la pression et l’huile attribuées pour le moteur)

La boite à air de la moto est d’origine dans le cadre, c’est pour cela que le tube de pression d’air sortie du turbo est fixé dans le cadre

Le turbo ne dépasse pas le bout du bracelet (en largeur) et ne gêne pas la jambe du conducteur

Cette réalisation qui efface totalement le côté chopper de la Virago a vraiment de la gueule, avec son côté bad-boy Café Racer, vous ne trouvez pas ? N’hésitez pas à nous donner vos avis sur cette “prépa” Cus’Tom Motorcycle dans les commentaires.

Crédit photo : Tom Boissel©