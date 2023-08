Aston Martin présente la nouvelle DB12 Volante. Petite sœur du coupé DB12 récemment commercialisé – le premier de la prochaine génération de voitures de sport de la marque, ce modèle à toit ouvert combine les performances et la maniabilité spectaculaires d’un Super Tourer avec les sensations irrésistibles de la conduite cheveux au vent.

Une élégance inégalée

Voiture d’une élégance et d’un caractère sportif inégalés, la DB12 Volante est le dernier-né de l’illustre tradition des cabriolets hautes performances d’Aston Martin. Les qualités intemporelles du style et de l’artisanat ont été revitalisées par des technologies de pointe et une ingénierie de pointe, tandis que l’expérience de conduite a été affinée à son meilleur niveau.

Amedeo Felisa, président-directeur général d’Aston Martin, a déclaré : « Pour beaucoup de nos clients, conduire décapoté est le plus grand plaisir. Aston Martin Volantes a capturé cette émotion et l’a exprimée dans un style unique depuis plus de six décennies. Avec la nouvelle DB12 Volante nous avons changé les règles, créant une voiture qui intensifie ces sentiments en préservant toute la pureté et les capacités sportives exceptionnelles du coupé DB12.Un rare et vrai cabriolet sportif à tous égards, c’est une voiture pour défier les idées reçues et trouver une nouvelle génération de Client Volante« .

Une maniabilité exceptionnelle

Développée en parallèle avec son compagnon d’écurie Coupé, la DB12 Volante bénéficie des mêmes avancées révolutionnaires en matière de conception, d’ingénierie et de technologie apportées par cette dernière évolution de la plaque signalétique la plus distinguée d’Aston Martin. Avec une puissance et des performances de pointe et une dynamique de voiture de sport de race pure, il s’agit d’une évolution transformatrice. Celle qui positionne sans vergogne la DB12 Volante comme une véritable voiture de pilote avant tout.

La base de cette concentration sur des performances et une maniabilité sans compromis est la structure en aluminium collé exceptionnellement rigide de la DB12. Non seulement cela a été conçu pour supporter efficacement le nouveau niveau de dynamique sur DB12 Coupé, mais aussi pour offrir la même expérience de conduite inégalée pour DB12 Volante.

Pour correspondre aux capacités du niveau de la voiture, l’accent a été mis sur l’ingénierie de détail et les spécifications de tous les éléments du soubassement de la Volante. Des éléments structurels clés, tels que les points de fixation supérieurs de la suspension arrière et les connexions latérales, ainsi que des ajouts de performances, y compris le croisillon moteur, augmentent la rigidité torsionnelle globale de la DB12 Volante de près de 5 %.

D’égale importance pour l’intégrité du véhicule et les performances dynamiques, les points de fixation de toutes les fixations de suspension ont été largement améliorés latéralement (140 % sur l’essieu avant).

Ces changements, en ligne avec le développement du coupé DB12, ont permis l’utilisation d’une colonne de direction non isolée et d’un réglage complémentaire de la direction et de l’amortisseur pour fournir une connexion de direction précise et décentrée avec une linéarité de pointe de la réponse du véhicule.

Grâce aux changements apportés aux composants du soubassement, y compris le croisillon moteur, la DB12 Volante voit une augmentation de 3,7 % de la rigidité torsionnelle globale, ainsi qu’une amélioration ciblée de la rigidité latérale et des gains de performance et de raffinement de la suspension. Une colonne de direction non isolée et un essieu avant plus rigide (+ 140 %) contribuent à améliorer la sensation de direction centrée et décentrée et un sentiment général de connexion avec le conducteur.

Sous le capot : 680 chevaux

Les performances de la Volante parlent d’elles-mêmes. La puissance inégalée de son moteur V8 4.0 Twin-Turbo confère à la DB12 Volante des performances fabuleuses et un borborygme incroyable. Réglé par les ingénieurs d’Aston Martin pour fournir une puissance de pointe de 680 ch à 6 000 tr/min et 800 Nm entre 2 750 et 6 000 tr/min, ce moteur exceptionnel fabriqué à la main présente des profils de came modifiés, des taux de compression optimisés, des turbos plus grands et un refroidissement accru pour atteindre une augmentation en sortie de 34% par rapport à la DB11. Accélérant de 0 à 100 km/h en 3,6 et atteignant une vitesse de pointe de 325 km/h, les performances de la DB12 Volante sont vraiment époustouflantes.

La puissance est alimentée par une transmission automatique ZF à 8 rapports qui, comme le coupé DB12, propose une gamme de stratégies de changement de vitesse complétant chacun des modes de conduite dynamiques. Le Volante utilise également le même rapport d’entraînement final raccourci pour maximiser le punch en reprise et le différentiel arrière électronique (E-Diff) pour un mélange parfait d’agilité lorsque vous le souhaitez et de stabilité lorsque vous en avez besoin. Avec un ESC à quatre niveaux et un choix de cinq modes dynamiques prédéfinis, le DB12 Volante permet au conducteur d’adapter précisément son comportement.

Parmi les autres points forts, citons les amortisseurs adaptatifs intelligents de nouvelle génération, qui ont une augmentation de 500% de la bande passante de la distribution de force par rapport à la génération précédente, donnant à la DB12 Volante une gamme de capacités dynamiques et de caractère bien au-delà de ses rivaux. En effet, la principale différence entre DB12 Coupé et Volante réside dans les révisions détaillées de la raideur du ressort arrière et d’un réglage d’amortisseur dédié.

Freinage amélioré

La direction assistée électrique (EPAS) avec une colonne de direction non isolée et une crémaillère à rapport constant de 13,09 : 1 offre une sensation pure et non corrompue avec un taux de réponse rapide mais naturel. Les jantes en alliage forgé standard de 21 pouces sont équipées de pneus Michelin Pilot S 5 codés « AML » fabriqués selon les exigences précises d’Aston Martin. Le freinage est assuré par des disques avant en fonte de 400 mm et des disques arrière de 360 mm de série, avec un système de freinage en carbone céramique (CCB) en option offrant des performances de freinage accrues, une réduction de la décoloration des freins et une économie de poids de 27 kg en masse non suspendue.

Le directeur technique d’Aston Martin, Roberto Fedeli, a déclaré à propos de la nouvelle DB12 Volante : « La Volante possède tous les traits Super Tourer introduits avec tant de succès dans la DB12 Coupé. Le fait que nous ayons préservé ces performances et cette maniabilité de pointe témoigne de l’éclat sous-jacent de la plate-forme DB12 et le travail que nous avons effectué pour maintenir l’avantage de son superbe groupe motopropulseur et de son châssis dans une version à toit ouvert. La DB12 Volante offre la stimulation d’une véritable voiture de sport avec le plaisir et la satisfaction uniques qui seule une Aston Martin décapotable peut offrir. »

La nouvelle ère de l’ultra luxe

Le résultat est une voiture décapotable aux capacités extraordinaires. Des performances intenses et une maniabilité précise pour captiver le conducteur le plus exigeant, combinées au plaisir enivrant de la conduite avec le toit ouvert et soutenues par la toute dernière technologie connectée et un système audio surround spectaculaire. Ensemble, ils offrent une expérience exceptionnelle. En offrant le meilleur de toutes choses, DB12 Volante illustre la nouvelle ère de l’ultra-luxe.

Au cœur de l’expérience Volante se trouve son toit « K-fold » à commande électrique. Nommé en raison de la procédure de pliage en deux étapes conçue pour atteindre une hauteur de 260 mm, ce design exceptionnel combine des solutions d’emballage brillantes avec une capacité de bagages maximisée, un fonctionnement rapide et une esthétique époustouflante.

Doté de 8 couches d’isolation, l’auvent de toit en tissu est acoustiquement amélioré pour un confort intérieur amélioré de la cabine. Lorsqu’elle est relevée, la ligne de toit magnifiquement sculptée conserve le profil immaculé de la DB12. Lorsqu’il est abaissé, le mécanisme de pliage en K se trouve bas sous un couvre-caisse rigide pour créer une queue magnifiquement élégante.

Le fonctionnement du toit prend 14 secondes pour s’ouvrir et 16 secondes pour se fermer et peut être utilisé à des vitesses allant jusqu’à 31 mph et dans un vent de face de 31 mph. Pour plus de commodité et un visuel agréable, le mécanisme du toit peut être actionné via les clés à distance, en respectant un rayon de deux mètres de la voiture.

Vous avez le choix entre quatre couleurs de capot extérieur différentes. Le noir est standard, avec un choix de rouge, bleu et « noir et argent » en option. Cette palette permet une grande variété de personnalisations et garantit qu’il y a une nuance pour compléter le choix presque infini de couleurs de carrosserie et d’intérieur.

Un look unique

Visuellement, la DB12 Volante donne une touche inoubliable au design extérieur audacieux et affirmé du coupé. Exploitant l’emballage lowline rendu possible par le brillant mécanisme de toit K-Fold, l’équipe de conception d’Aston Martin a réalisé une forme élégante et athlétique qui semble sensationnelle avec le toit relevé ou abaissé. La capote en toile tendue donne à la Volante un look distinctif que l’on refuse aux cabriolets équipés de toits métalliques rabattables. Une fois abaissée et dissimulée sous le tonneau dur sculpté, la Volante joue son atout, la ceinture de caisse élégante et ininterrompue donnant un aperçu alléchant de l’intérieur opulent et culminant dans une queue souple et musclée qui fait honte aux efforts lourds des rivaux compromis.

La haute performance et le style haut de gamme sont intrinsèques à la DB12 Volante, mais aussi un confort, une qualité et un savoir-faire exceptionnels. Un détail ravissant distingue l’intérieur de la Volante de son homologue Coupé ; placage de bois ou panneaux en fibre de carbone sur les dossiers de siège assortis à l’incrustation de la garniture de porte pour créer une couche supplémentaire d’intérêt visuel et de luxe lorsque le toit est abaissé.

Cet environnement ultra-luxueux offre une expérience globale pour le conducteur et les passagers. Un design épuré et contemporain et les matériaux les plus raffinés créent une apparence et une sensation uniques à Aston Martin, avec l’infodivertissement sur mesure de la DB12, les systèmes hi-fi et IHM avec son surround Bowers & Wilkins plongeant les occupants dans une expérience de pointe entièrement connectée.

Premier système Aston Martin

La gamme DB12 est la première à recevoir le système d’infodivertissement nouvelle génération d’Aston Martin. Entièrement sur mesure et développé à partir de zéro avec les principaux fournisseurs de matériel, d’interface utilisateur, d’expérience utilisateur et de systèmes audio, il s’agit du premier système interne d’Aston Martin. Il est également complété par une nouvelle application de connectivité client Aston Martin. Développé pour iOS et Android, il permet l’interaction, le contrôle et la rétroaction vers et depuis le DB12 du client via son appareil personnel.

Le nouveau système est un système multi-écran entièrement intégré avec une connectivité en ligne complète et affiché à l’aide de la technologie d’écran tactile Pure Black de 10,25″ avec un contrôle gestuel capacitif complet à un ou plusieurs doigts. Comprendre le besoin d’équilibre entre les commandes de l’écran tactile et la tactilité positive des commutateurs physiques, les boutons sont conservés pour les opérations mécaniques ; clés de sélection de vitesse, de sélection de conduite, de chauffage et de ventilation. Il existe également des commutateurs pour le châssis, l’ESP et l’échappement, l’assistance de voie et le contrôle de la distance de stationnement, garantissant que les commandes les plus utilisées sont toujours à portée de main.

Le tout nouveau système de navigation pour DB12 offre une connectivité en ligne pour une expérience plus intelligente, plus rapide et plus informative. La nouvelle cartographie 3D donne des instructions intuitives et claires avec un guidage sur les voies et des superpositions de trafic en temps réel. Le routage dynamique connecté évite les retards inutiles et la vue satellite est disponible pour ceux qui aiment voir les détails, téléchargée dynamiquement pour visualiser la zone environnante pendant que vous conduisez. Et pour une précision extrême partout dans le monde, le système de navigation de la DB12 et la nouvelle application connectée Aston Martin disposent d’une entrée de destination WHAT3WORDS. Avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, les occupants peuvent également accéder aux applications de leur appareil en toute transparence.

Des performances audio exceptionnelles

La DB12 Volante offre également une nouvelle expérience de plaisir d’écoute grâce aux nouveaux partenaires audio d’Aston Martin, Bowers & Wilkins. Le système audio 390w à 11 haut-parleurs de série offre un mode de son surround et utilise le traitement du son QuantumLogic® pour créer un paysage sonore et des performances audio conçues pour correspondre parfaitement à DB12. Pour les vrais audiophiles, Aston Martin a développé un système de halo en option reprenant les technologies et les innovations trouvées dans la chaîne hi-fi domestique de classe mondiale de Bowers & Wilkins.

Acoustiquement conçu pour le volume et la forme de l’intérieur de la DB12, ce système de son surround de 1 170 W à double amplification à 15 haut-parleurs comprend des haut-parleurs hautes performances tels que des tweeters à double dôme en aluminium et des haut-parleurs médium Continuum®, ainsi que des haut-parleurs 3D dédiés et un puissant caisson de basses pour immerger occupants dans leur musique préférée.

Marek Reichman, vice-président exécutif et directeur de la création d’Aston Martin, a déclaré : « La création de machines performantes en plein air pour les conducteurs a toujours occupé une place particulière dans le cœur d’Aston Martin, depuis 1965, avec l’introduction du premier modèle Volante, le légendaire châssis court. Il a été et sera toujours une référence en matière de design pour nous. »

Livraisons fin 2023

« La nouvelle DB12 Volante est encore une autre forme de design Aston Martin émotionnelle avec un désir d’être conduit. Nous avons sculpté une forme extérieure gracieuse et musclée qui reflète ses immenses capacités, placée sur des éléments structurels très avancés, avec un intérieur épuré et contemporain. Conçue à partir d’un design performant pour ceux qui partagent notre joie et notre bonheur d’aventurer dans des voitures en plein air, la nouvelle DB12 Volante est certainement exaltante à vivre et ajoute à notre histoire distinctive.«

Q par Aston Martin ; le service de personnalisation ultra-luxe permet à ceux qui le souhaitent d’apposer leur propre empreinte sur la DB12 Volante. En accédant aux compétences des concepteurs et des artisans de Q, les clients bénéficient d’un parcours de mise en service personnel unique qui peut tout englober, d’un simple petit détail distinctif à l’ingénierie à grande échelle et à la production de composants entièrement sur mesure. Avec Q by Aston Martin à portée de main pour concrétiser la vision d’un client pour son ultime DB12 Volante, le ciel est vraiment la limite.

La DB12 Volante fera ses débuts mondiaux à la Monterey Car Week en Californie cette semaine, présentée pour la première fois à The Quail: A Motorsports Gathering vendredi, et au club-house exclusif Aston Martin Club 1913 au Pebble Beach Concours D’Élégance ce week-end.

La production de DB12 Volante devrait commencer au troisième trimestre 2023, les premières livraisons devant commencer au cours du quatrième trimestre 2023.

Crédit photo : Aston Martin©