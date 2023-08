Girardo & Co vend une Ferrari LaFerrari de 2014

La maison Girardo & Co propose à la vente une superbe Ferrari LaFerrari de 2014. Un modèle hybride qui sort une puissance de 963 chevaux pour un poids plume de 1 350 kg. Produite entre 2013 et 2016 à hauteur de 500 exemplaires, ce modèle Supercar est un véritable condensé de puissance et de technologie à la sauce italienne.

La maison Girardo & Co met en vente un modèle exceptionnel de LaFerrari. Une auto de 2014 fabriquée entre 2013 et 2016 qui a été produite à 500 unités. LaFerrari est une Supercar Hybride qui développe 963 chevaux grâce à son V12 de 6,3 litres. Capable d’atteindre la vitesse délirante de 370 km/h, cette Ferrari avale le 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. Légère, elle n’affiche que 1 350 kg sur la balance.

Fiche informative

FERRARI LAFERRARI 2014

N ° DE CHÂSSIS. 204393 | PRIX SUR DEMANDE

Juste deux propriétaires l’ont eu entre les mains

Affichant à peine 4 565 milles au compteur

Bénéficiant du pack de garantie prolongée LaFerrari Power de Ferrari, qui comprend l’entretien du système hybride HY-KERS et de la batterie

Certification complète du livre jaune Ferrari Classiche

Finie en Rosso Scuderia sur un intérieur en cuir Nero et Rosso Alcantara

Spécifiée avec une pléthore d’options supplémentaires, y compris le système de télémétrie Ferrari, le nez relevé, un tracker antivol et un système audio intégré

Route immatriculée au Royaume-Uni

Frais d’un service complet chez HR Owen à Londres

Le dernier né de la gamme de supercars « halo » de Ferrari, à commencer par la 288 GTO

Aujourd’hui, cette LaFerrari est accompagnée de son classeur de certification Ferrari Classiche d’usine, de manuels, de sa trousse à outils, de son sac de combinaison, de sa clé de rechange et de son chargeur de batterie.

Point important : en 2018, le propriétaire a dépensé 20 000 £ pour le forfait de garantie prolongée LaFerrari Power. Valable jusqu’en mai 2024, le package prolonge la garantie complète d’usine, qui couvre, entre autres, l’entretien du système hybride HY-KERS et de la batterie. Cela comprend également la réalisation de campagnes de rappel. Le service complet le plus récent du châssis numéro 204393 a été effectué par HR Owen Ferrari London en juillet 2023. Il a également été professionnellement détaillé et, en tant que tel, présente rien de moins que de manière exquise. La voiture est située au siège social Girardo & Co d’Oxfordshire, à moins d’une heure de l’aéroport de Londres Heathrow. Vous pouvez contacter dès maintenant Girardo & Co pour plus d’informations ou pour organiser une visite privée. Le prix est sur demande.

Historique de service

• 29 août 2014 – PDI

• 13 octobre 2015 – Service (1 240 milles)

• 19 octobre 2016 – Service (2 197 milles)

• 28 février 2018 – Contrôle approuvé par Ferrari (3 469 miles)

• 29 septembre 2018 – Service et articles de quatre ans (3 861 milles)

• 27 novembre 2019 – Service (4 191 milles)

• 12 avril 2021 – Service (4 467 milles)

• 28 avril 2022 – Service et application de la garantie prolongée LaFerrari Power (4 541 miles)

• Août 2023 – Service (4 565 milles)

Crédit photo : Girardo&Co©