Les “Dix mille tours” sur le circuit Paul Ricard du 1er au 3 septembre 2023 : vintage et sportif

Depuis 2010, les “Dix Mille Tours” du Castellet ont été le premier rendez-vous historique de Peter Auto. Pour la saison 2023, l’édition se tiendra du 1er au 3 septembre 2023. Un rendez-vous vintage et sportif à ne pas manquer.

Rendez-vous vintage et sportif

Le chant des cigales, l’odeur des pins, la chaleur du soleil… pas de doute, nous sommes bien dans le sud de la France. Un circuit long de 5,861 km et des bandes d’asphaltes bleues et rouges qui se succèdent à perte de vue… nous sommes sur le circuit Paul Ricard ! Les Dix Mille Tours promettent encore un rendez-vous incontournable pour les pilotes qui apprécient ce tracé technique avec les deux longues lignes droites du Mistral, séparées par les chicanes Nord et Sud. Un rendez-vous vintage et sportif qui promet de grandes émotions au volant de voitures mythiques, telles que la Jaguar Type D, entre autres.

Un plateau fiftie’s

La Jaguar Type D de 1954 de Martin Halusa et Niklas Halusa. La féline à la bouche et l’aileron de requin. Chef d’œuvre intemporel de l’ingénierie automobile qui incarne élégance, puissance et innovation, la Jaguar Type D est un modèle mythique qui connaît de véritables évolutions par rapport à la Type C, déjà très performante. Elle conserve le moteur 6 cylindres en ligne, mais celui-ci peut maintenant propulser la Type D à une vitesse proche des 300 km/h. Quant au châssis, Jaguar fait place nette. Un châssis monocoque lui est attribué sur lequel est montée une carrosserie bénéficiant des dernières avancées aérodynamiques dont ce fameux aileron de requin. La recette est parfaite pour les grandes courses d’endurance, notamment les 24 Heures du Mans où la Type D se hisse sur la plus haute marche du podium en1955. Des victoires aux 12 Heures de Reims en 1954 et 1956,aux 12 Heures de Sebring en 1955, puis de nouveau aux 24 Heures du Mans en 1956 et 1957 inscrivent la Type D dans l’histoire du sport automobile. Le châssis XKC402 qui sera présent aux Dix Mille Tours du Castellet 2023-l’une des premières Type D construites-se classa 2eme au Mans en 1954.

À ses côtés, on retrouvera la Ferrari 512 BBLM de 1980 d’Olivier Breittmayer, la Maserati MC12 GT1 de 2006 de Michael Bartels ou encore, la Porsche 911 2.0L de 1965.

