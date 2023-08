Sensualité et mécaniques : c’est le nouveau bouquin du photographe américain Riocam

Le photographe américain Riocam sort un nouveau bouquin où se mêle l’automobile, la femme et la mode. Un ouvrage vrombissant où mécaniques et sensualité s’étalent sur papier glacé, au long des 450 pages de cette édition limitée à 500 exemplaires.

Inspiré des affiches murales de chambres d’ados

Au cœur de Miami, un artiste extraordinaire redéfinit les frontières de l’art automobile. Son nom ? Riocam. Un créateur visionnaire dont la passion pour les voitures, la mode et la photographie se réunit dans une collection fascinante d’œuvres d’art surréalistes. S’inspirant des affiches emblématiques des supercars qui ornaient autrefois les murs d’innombrables adolescents, les chefs-d’œuvre de Riocam brouillent les frontières entre la haute couture et le design automobile, laissant les spectateurs captivés par la sensualité de ses créations.

Fortement inspiré par Helmut Newton, Chris Von Wangenheim et Guy Bourdin, les trois principaux photographes qui ont révolutionné la photo de mode, Riocam reprends certains codes de ses idoles tels que le surréalisme de Bourdin, le porno-chic de Von Wangenheim et la sensualité de Newton. Mais Riocam a ajouté quelque chose en plus : des situations décalées qui ne sont pas sans rappeler le style du maître incontesté de la photo automobile : Dingo.

Crédit photo : Riocam©

Embrassez l’extraordinaire avec le livre de Riocam

L’artiste basé à Miami, Riocam, a concocté une fusion hallucinante de voitures, de mode et de photographie qui vous donnera envie de dévorer ce livre. Imaginez qu’Andy Warhol rencontre les rêves les plus fous d’un adolescent, culminant dans un festin visuel impressionnant qui explore l’interaction passionnante entre les femmes, la mode et les automobiles emblématiques.

Des joyaux les plus rares aux supercars les plus emblématiques, les scènes photographiques surréalistes de Riocam vous invitent dans un monde où passion, design et ingénierie convergent. Chaque page raconte une histoire vivante, capturant la synergie indéniable entre la mode, la forme féminine et ces magnifiques machines.

Crédit photo ci-dessus et ci-dessous : Riocam©

Embarquez pour un voyage sauvage et sensuel

Vous voulez égayer vos murs avec quelque chose de vraiment extraordinaire ? Ne cherchez pas plus loin que RIOCAM BOOK – TheArsenale, la collection d’art qui bouleverse l’affiche murale traditionnelle de la chambre !

Le livre est d’ores et déjà disponible en pré-commande au prix de 299$, sur la plateforme TheArsenale, en cliquant sur ce lien. Le tirage est limité à 500 exemplaires.

Pour découvrir le travail de Riocam, cliquez sur ce lien.

Crédit photos : Riocam©-DR